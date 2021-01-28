Прокси-сервера для KeyCollector

Лучшее решение для автоматизированного парсинга!

Наш сайт предлагает доступ к качественным прокси-серверам, которые расположены в различных регионах и государствах мира. Используя рабочие прокси, вы сможете значительно ускорить процесс парсинга в KeyCollector, а также автоматизировать сборку нужных ключей для формирования семантического ядра сайтов. Любые неудобства (например, постоянный ввод капчи или необходимость перезапуска софта) в процессе работы будут исключены – к тому же пользоваться доступом к прокси вы сможете без каких-либо ограничений по времени захода!

Прокси-сервера, представленные на нашем сайте, имеют ряд уникальных преимуществ, которые помогут сделать парсинг ключей ещё более удобным и быстрым:

Высокая скорость доступа.

Поддержка работы с Яндекс.Wordstat – даже если в вашем регионе доступ к Яндекс запрещён, использование прокси позволит обойти любые ограничения!

Отсутствие ограничений по количеству одновременных запросов в KeyСollector.

Удобство запуска и использования прокси-сервера.

Мультиплатформенность. Оплатив доступ, вы можете пользоваться выделенными IP с любого устройства!

Работоспособность всех серверов проверена. Использовать качественные прокси вы можете в любое время суток, сервера доступны в режиме 24/7 без сбоев!

Рабочие прокси для KeyCollector – лучший инструмент для SEO-специалистов!

Программа KeyCollector используется в процессе сборки семантического ядра для продвигаемых сайтов. Как показывает практика, собирать ключи «вручную» достаточно тяжело – автоматизировать этот процесс можно с помощью KeyCollector. Этот софт обращается к сервису Яндекс.Wordstat в автоматическом режиме, однако со стороны компании Яндекс существуют достаточно строгие ограничения. Например, если количество одновременных запросов к серверам будет подозрительно высоким, Яндекс может забанить ваш IP-адрес, при этом срок бана может быть и бессрочным.

При использовании сразу нескольких «белых» IP-адресов вам не нужно будет вводить капчу. Даже если количество одновременных запросов будет достаточно большим, KeyCollector начнёт использовать другой IP для доступа к Яндекс.Wordstat. Оплатить аренду нужного вам количества выделенных IP-адресов возможно прямо на сайте – укажите желаемую локацию и пользуйтесь качественными прокси без каких-либо ограничений!

Купить качественные прокси для парсинга можно прямо на нашем сайте.