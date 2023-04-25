Интересная статистика об интернете в целом, мобильных приложениях и гаджетах

Современную жизнь невозможно представить без интернета: он проник во все сферы человеческого существования. В виртуальном пространстве люди отдыхают, работают и учатся, проводят важные деловые переговоры и конференции, совершают коммерческие сделки, пользуются кинотеатрами и площадками для общения единомышленников, находят новых друзей, нередко — решают личные проблемы.

С каждым годом пользователей глобальной сети становится все больше — всемирную паутину шаг за шагом осваивают даже пожилые люди, преодолевая свои внутренние психологические барьеры и страхи перед технологическими новинками. Большинство из них уже по достоинству оценили возможности интернета, при помощи которого можно общаться с родственниками и друзьями, находясь от них на расстоянии тысяч километров, заказывать доставку на дом продуктов и лекарств, смотреть интересные фильмы и слушать музыку.

Ребенок 21 века чуть не с пеленок учится управлять гаджетом, находить мультики и детские игры. К школьному возрасту почти каждый малыш уже имеет собственный телефон и достаточно уверенно пользуется интернетом. VPN и прокси-сервер — слова, знакомые почти каждому пользователю сети. Использование прокси-сервера для посещения заблокированных сайтов стало очень популярным решением, позволяющим обойти все запреты.

Не говоря уже о взрослых людях работоспособного возраста — многие из них проводят в сети большую часть своего времени. Печальный «пандемийный» период, когда почти все поголовно оказались разогнанными по домам и лишились возможности зарабатывать привычным способом, поспособствовал росту заинтересованности к работе в режиме онлайн. И тот, кто по достоинству оценил преимущества работы из дома, вряд ли захочет вернуться в офис, чтобы снова рано вставать, тратить время на дорогу и терпеть неадекватного начальника.

Давайте посмотрим в цифрах как идет развитие интернета — в мире в целом и в России в частности.

Мировая статистика

В настоящее время, согласно статистике, интернетом пользуются 4.96 млрд. человек, что составляет 62.5% всего населения земли. Это на 4% больше, чем в прошлом году — количество пользователей глобальной сети увеличилось примерно на 192 млн. человек.

Некоторые интересные факты

Уверенный пользователь ежедневно тратит на сеть в среднем около 7 часов (более 40% суток). Больше всех в интернете находятся филиппинцы — в сутки примерно 10.2 часа.

92.16% юзеров для поиска информации используют Google, через него ежедневно проходит свыше 7 млрд. поисковых запросов. В индексе Google содержится несколько сотен млрд. веб-страниц, для индексации которых используется алгоритм mobile-first — предпочтение отдается сайтам, оптимизированным под мобильные устройства. Самый популярный движок — WordPress, на нем создано около 63.9% всех сайтов.

Языки, используемые на сайтах, в процентном соотношении:

английский — 53.5%;

русский — 6.0%;

немецкий — 5,8%;

испанский — 5%.

Почти три четверти сайтов (73.1%) содержат информацию на этих четырех языках, и лишь чуть больше четверти (26.9%) — на всех остальных языках мира.

56% поискового Google трафика приходится на мобильные устройства. В среднем через телефоны проходит 56.8 эксабайта информации ежемесячно.

Социальные сети

Численность соцсетей — около 4.63 млрд. зарегистрированных пользователей (по данным на январь 2022 г), что составляет 58.5% всего населения земли). По сравнению с прошлогодними показателями, аудитория выросла на 10% — зарегистрировались почти 424 млн. новых пользователей. В прошлом году ежедневно к сообществам присоединялись примерно 1 млн человек — происходило около 13 регистраций в секунду.

Популярные соцсети (количество пользователей в месяц в миллиардах / statista.com на январь 2022 г):

WhatsApp — 2.000.;

Instagram — 1,478;

Facebook — 2,910;

WeChat — 1,263;

TikTok — 1.000.

Стоит отметить, что 99% всех пользователей WeChat — китайцы, а популярность TikTok за зиму-весну 2022 году резко повысилась.

На социальные сети в среднем затрачивается 2 с половиной часа в день. Около 25% пользователей в возрасте 16-64 лет используют соцсети для работы. Этот показатель самый высокий в Кении — там 41% всех интернет-пользователей работают в сетях.

Реклама и коммерция

27.6% людей узнают о новых продуктах из интернета, из них более трети — находят их через поисковики. 40% пользователей соцсетей отслеживают новинки рынка и охотно лайкают посты с понравившимися товарами.

Факты электронной коммерции:

Свыше 2 млрд. человек совершают покупки в интернете;

Более 30% всех интернет продаж совершается через мобильные устройства;

Объемы продаж через интернет в 2021 году превысили 4.88 трлн. долларов.

Ожидаемый уровень интернет-продаж в 2022 году — 6.54 трлн. долларов.

Главный критерий при заказе товара через интернет — бесплатная доставка.

Более 48% современных предприятий дают рекламу в интернете, 86% всей рекламы приходится на соцсети — в прошлом году на нее было потрачено более 150 млрд. долларов, что составило около трети всего объема расходов на рекламные компании в сети.

47% пользователей используют блокировщик рекламы. Основные причины блокировки рекламы, которые были названы при опросах:

ее слишком много, мешает просмотру контента;

она неуместна или неприятна;

чрезмерно навязчива.

Из-за блокировки рекламных объявлений предприятия США в 2020 году потеряли около 12 млрд. долларов.

Мобильные устройства и приложения

Более 67.1% пользователей для выхода в сеть используют мобильные устройства, их число на начало 2022 года составило 5.31 млрд. человек. Данный показатель по сравнению с прошлым годом увеличился на 1.8%, появилось около 95 млн. новых абонентов.

Современный человек пользуется смартфоном в среднем примерно 5 часов в день. Если подсчитать время, сколько в сумме проведут в сети все 5.3 млрд абонентов, то число окажется впечатляющим — более 1 млрд. лет. При этом 89.2 % всего времени приходится на использование приложений.

Общее количество приложений, доступных для скачивания (по данным Statista на 2021 год):

3.482 млн. — Google Play;

2.226 млн. — Apple App Store;

669 тыс. — магазин Windows;

450 тыс. — Amazon Appstore.

В 2021-м году пользователи гаджетов Apple потратили на мобильные приложения более 170 млрд. долларов — на один телефон приходится примерно 27 долларов. В прошлом году расходы на мобильные приложения увеличились на 19%. В текущем году ожидается дальнейший рост.

По тратам на мобильные приложения в 2021-м году Россия заняла 11-е место (1.5 млрд. долларов), что на 49% больше, чем в 2020 году. Из них 1.05 млрд долларов было потрачено на покупку мобильных игр для телефонов.

К примеру статистика по одной из стран СНГ, России

По официальным данным, численность РФ на начало 2022 года составила более 145 млн. человек, из которых более 129 млн пользуются интернетом (89% от общей численности). По сравнению с показателем на начало 2021 года, количество интернет-пользователей выросло на 4.7%.

При этом из них 53.6% — женщины и только 46.4% — мужчины. 95.9% российского населения пользуется смартфонами, компьютеры есть у 64.17% пользователей, а планшеты только у 1.2%.

В среднем российский пользователь проводит в сети более 7 с половиной часов в день, из них примерно 3 с половиной — с телефона, и около 4 часов — с компьютера или планшета. При этом компьютер чаще используется для работы, а телефоны и планшеты — для проведения досуга.

Социальными сетями пользуется 106 млн. россиян (72.7% населения) — по информации на начало января 2022 года. По сравнению с началом 2021 года, этот показатель вырос на 7.1%.

Популярность соцсетей среди российских пользователей (на начало 2022 года) распределяется таким образом: 80,9% российских юзеров пользуются WhatsApp, 76.4% — ВКонтакте, 63.7% — Instagram*, 50,8% — Telegram и 46.6% — Tik-Tok.

Санкции и ограничения способствовали росту популярности прокси среди российских пользователей. Чтобы получить доступ к заблокированному ресурсу, почти каждому третьему нашему соотечественнику пришлось хотя бы один раз воспользовался прокси-сервером. Сервисами, подменяющими IP-адрес, пользуется примерно 40% пользователей, из них около половины — на постоянной основе.

Специалисты прогнозируют, что в дальнейшем будет увеличиваться процент людей, использующих интернет для решения своих личных и профессиональных проблем. Дальнейшее развитие технологий приведет к появлению новых возможностей, и многое из того, что мы сейчас считаем стоящим на грани фантастики, через 20-30 лет станет реальностью.