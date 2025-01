AdBlock: эффективное средство против агрессивной рекламы в интернете

Реклама — двигатель торговли! Зачастую это известное выражение бизнес воспринимает совершенно буквально, направляя всю мощь маркетингового аппарата на агрессивную рекламу, которая скорее раздражает, чем привлекает пользователя. Дополнительным орудием в их руках становится практически полное отсутствие каких-либо требований со стороны государства, за исключением соблюдения основных законов страны. Поэтому даже использование прокси-сервера не спасет: во всех странах к рекламе в интернете относятся примерно одинаково.

Благодаря этому случаются ситуации, когда попав на какой-нибудь сайт пользователь обнаруживает, что 2/3 страницы занимает реклама, которую практически невозможно отключить, и за которой теряется основное содержание. Нужно ли говорить, что такая реклама совершенно бесполезна, а скорее вредна:

она раздражает пользователя, а его раздражение перекидывается на продукт;

несколько знакомств с такой рекламой, и у потенциального покупателя формируется взаимосвязь «продукт-раздражение»;

такой дешевый и полумошеннический способ привлечь внимание настораживает и отталкивает, сразу снижая ценность продукта в глазах потенциального покупателя.

Постепенно рекламодатели и сами стали отказываться от такого метода подачи рекламы, но при этом ее самой меньше не стало.

Россия и страны бывшего Советского Союза имеют особые отношения с рекламой. Все дело в том, что в СССР ее практически не было и люди о ней знали мало, видели редко, и в целом не задумывались о ее навязчивости. После распада и открытия границ на рынок хлынуло изобилие товаров самого разного качества, в основном — иностранных, хотя были и свои. Появился выбор: стало много одежды, обуви, продуктов, напитков и других вещей, и оказалось, что для того, чтобы успешно их продавать, нужна реклама.

Первые телевизионные рекламные ролики люди смотрели как фильмы. Надо отдать должное, что большинство из них ничуть не уступали по накалу страстей и сюжету сериалам «Санта-Барбара», «Дикая Роза» или «Тропиканка», в перерывах которых их чаще всего и видел зритель. Оказалось, что «райское наслаждение» существует, а чтобы его получить, достаточно купить батончик Bounty.

Несмотря на то, что сам рекламируемый продукт был посредственен, а иногда и опасен — финансовые пирамиды, водка, сигареты — рекламные ролики были хороши. Увидев один раз, зритель запоминал их надолго: «А ты налей и отойди», «Я не халявщик, я — партнер!», «Просто добавь воды», «Вы всё ещё кипятите? Тогда мы идём к вам!» «До первой звезды нельзя», «И Сережа тоже!» и множество других. Впрочем, вернемся в интернет.

Реклама в интернете и появление Adblock

Реклама в интернете появилась сразу, как только он стал массовым. И уже тогда рекламодатели стали этим злоупотреблять, в особенности потому, что количество и качество рекламы в сети никто не регулирует. Поэтому для рекламы сразу стали использовать максимально заметные элементы страницы, переливающиеся яркими цветами, которые буквально выпрыгивали на пользователя. Когда таких реклам на странице располагалось несколько штук, то было проще сразу уйти, чем начинать разбираться с содержимым.

Если рекламодатели не хотели снижать количество рекламы, то значит это должен сделать сам пользователь. Первые разработки Adblock относятся к началу 2000-х годов, отцом приложения стал датчанин Хенрик Сёренсен, выпустив расширение для браузера, которое сразу снискало большую популярность. Принцип работы был очень примитивным и малоэффективным — расширение просто прятало рекламные блоки, при этом они все равно прогружались на странице, хотя и не были видны, и приходили пользователю в виде трафика.

В общем, польза была чисто эстетической, в отличие от современных версий Adblock Plus, которые ускоряют загрузку страницы и повышают полезную производительность браузера за счет того, что блокируют запросы к рекламным блокам и элементам, в результате чего они просто не подгружаются.

Как мы видим, в первозданном виде программа обладала существенными недостатками, которые не позволяли полноценно избавляться от рекламы на интернет-страницах. Поэтому через пару лет другой разработчик Майкл Макдональд выпустил более совершенную версию программы. Она была основана на оригинальной версии, но содержала дополнительные инструменты, из-за чего получила название Adblock Plus — где плюс указывал на расширенные возможности.

На этом перевоплощение не закончилось. Так как Adblock Plus, разработанный Майклом Макдональдом основывался на первоначальном Adblock, то даже с учетом всех доработок в нем оставались все основные недостатки программы, развиваться дальше стало просто некуда. Это быстро понял следующий разработчик Владимир Палант, он не стал дописывать новые функции к существующему приложению, а заново переписал весь код программы и выпустил свой собственный Adblock Plus, который уже имел отдаленное отношение к самому первому Adblock. Все современные версии расширения — это потомки именно Adblock Plus, переписанного Владимиром Палантом.

Если вы думаете, что на этом все закончилось, то вы ошибаетесь. AdBlock — обратите внимание на написание — это совершенно другое приложение, хотя его автор Майкл Гундлах и не скрывает, что вдохновлялся расширением Adblock Plus. Расширение AdBlock увидело свет в 2009 году и сразу стало доступным для установки во все основные браузеры. Просуществовав 7 лет в виде отдельного расширения, в 2016 году оно перешло на исходный код Adblock Plus, и в целом теперь различаются лишь коммерческой деятельностью.

Блокировка рекламы с точки зрения пользователя

Практически все блокировщики рекламы, распространяемые в виде расширений для браузера — бесплатны. Есть исключения, но, как правило, они предоставляют гораздо больший спектр услуг, чем просто блокировка рекламы по стандартным спискам. К примеру, дают доступ к proxy-server, позволяющим обходить различные ограничения в виде блокировок сайтов. Пользователь может сделать пожертвование или внести вклад в виде улучшения кода, перевода на другие языки, распространения, поиска ошибок.

На какие же доходы тогда живут разработчики? Донаты — очень ненадежная система для продажи таких программ, которые поставил и забыл. На самом деле блокируется не вся реклама. Практически во всех программах есть белый список, реклама из которого пропускается к пользователю. Рекламодателям приходится платить разработчикам программ, чтобы попасть в такой список — звучит не очень приятно. Но на самом деле все не так плохо, откровенно агрессивная реклама, которая мешает восприятию контента, туда не сможет попасть даже за деньги.

Приложения доступны в официальных магазинах браузеров. Для того чтобы использовать их на 90% — достаточно просто установить и все. Оставшиеся 10% могут сделать расширение намного эффективнее в узкоспециализированных задачах, блокировке каких-то особенных элементов, использовании специальных списков и так далее. Это уже потребует небольшого изучения принципа работы каждого конкретного расширения и внесения требуемых изменений.