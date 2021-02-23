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Неправильно отображается страна IP-адреса. Почему?

Неправильно отображается страна IP-адреса. Почему?

Существует множество разных сайтов, сервисов для проверки геолокации и информации об IP-адресах. Достоверность данных которые они предоставляют зависит от ряда факторов. Почему же иногда при проверке того или иного IP-адреса на разных площадках вы можете увидеть отличающуюся информацию, хотя по идее она должна быть одинаковой.

Ошибочные данные в реестрах

У сайтов которые предоставляют информацию об Гео-IP нет возможности определить фактическое местоположение юзера со 100%-ной точностью. Все они опираются на информацию которая называется (регистрационной). Такую информацию предоставляют провайдеры. Если при подаче информации была допущена ошибка, то естественно она продублируется и далее.

Есть нюанс для региональных реестров. У них нет единого формата для внесения регистрационной информации. Некоторые попросту не имеют поля для внесения информации о городе. И тогда чаще всего подобная информация вводиться в одну графу как (адрес). Из-за этого бывает и возникают неточности при внесении информации. При автоматической обработке бывают случаи ошибки, так как данные нужно вводить латиницей. А об это осведомлены не все.

Обновление базы данных с опозданием или вовсе игнорирование ее обновления.

Информация об IP-адресах и их геолокация.

GeoIP базу используют большинство сайтов для определения IP-адреса и ГЕО пользователя. Данная служба, предоставляющая информацию, может задерживаться с обновлением данных. Так что вполне возможно, при запросе пользователя на некоторых сайтах они могут выдавать устаревшую информацию.

Простой пример. Американская компания которая владела сетью IP-адресов. Продала ее в Российскую Федерацию. По факту адреса уже принадлежат и находятся в РФ. Но пока информацию не обновят может иметь место такая ситуация. Купили адреса Россия, а при проверке получаете информацию что это США, при том что другая площадка запросто может показывать уже РФ.

Вот так вот запросто вы можете видеть некорректную информацию о IP-адресе и его местоположении. В следствии устаревшей базы данных которую использует сайт или сервис.

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