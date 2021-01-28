Персональные прокси Пакетные прокси Prime прокси City прокси Multi protocol прокси UDP прокси Мобильные прокси Мобильные прокси plus Network tools
FAQ Настройки
Мой IP Прокси чекер Конвертер форматов Бесплатные прокси
Блог Поддержка
Назад в блог

Прокси-сервера для Steam

Прокси-сервера для Steam

Для любителей онлайн-игр от компании Steam мы предлагаем качественные прокси-сервера, которые доступны в круглосуточном режиме. Используя прокси, вы сможете приобретать и загружать любые игры, представленные в онлайн-магазине Steam – независимо от вашего местоположения, способа оплаты и других особенностей, вы получите доступ к полному ассортименту интерактивных развлечений!

Одной из наиболее распространённых проблем покупки игр через Steam являются внутренние ограничения, которые компания устанавливает с целью локализации своих продуктов. Например, определённые игры доступны лишь пользователям из Северной Америки – установить лицензионные версии таких игр геймеры из Европы или стран СНГ попросту не могут. Проверенным способом обхода ограничений является использование выделенного Proxy-сервера – достаточно лишь оплатить доступ, запустить прокси и скачать игру через Steam в режиме реального времени!

Рабочие прокси для Steam – лучший способ обхода внутренних ограничений!

На нашем сайте доступны сразу несколько локаций серверов, а также тысячи «белых» IP-адресов. Используя такие адреса, вы сможете пользоваться всеми возможностями онлайн-магазина Steam – например, скачивать «закрытые» для других регионов игры или же приобретать продукты по сниженным ценам или акциям. 

Преимуществами наших прокси-серверов являются:

  • Простота настройки. Достаточно запустить прокси и войти в клиент Steam.
  • Отсутствие ограничений по времени доступа – сервера доступны в режиме 24/7.
  • Высокая скорость подключения, которая не зависит от количества игроков на сервере.
  • Доступные цены на аренду прокси-серверов, разнообразие местоположений (локаций).

Настоящим «хитом продаж» среди пользователей Steam являются американские прокси-сервера, поскольку именно для геймеров из Северной Америки нет никаких ограничений по приобретению или загрузке новых игр. Однако компания Steam часто проводит акции и в других регионах – именно поэтому мы рекомендуем приобрести сразу несколько выделенных IP-адресов с различным местоположением каждого из них.

Для получения доступа к выбранному вами прокси-серверу достаточно указать интересующие местоположение сервера. Оплатить свой заказ вы можете прямо на нашем сайте – указанные цены являются актуальными.

Прямо сейчас, вы можете заказать прокси – наши цены приятно удивят вас!

Главная / Полезные статьи / Купить прокси для Steam

Читайте также