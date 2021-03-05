Ответы на самые популярные вопросы! Что такое прокси? Их назначение? Как это работает? Безопасно или нет?

Что такое прокси? Их назначение? Как это работает? Безопасно или нет?

Прокси-сервер или как еще называют прокси, прокся - это как по факту, так и по сути посредник между Вами и интернетом. Соединение проходит следующим образом: запрос идет от Вас на прокси и от туда к целевому ресурсу ответ идет в обратном порядке.

Некоторые считают что прямое соединение намного надёжнее и быстрее чем направлять трафик через прокси. Такое утверждение ошибочно, поскольку в некоторых случаях все совсем наоборот. Скорость обмена данными напрямую зависит от промежуточной скорости соединения: пользователь - прокси и прокси - целевой ресурс. Если скорость данных соединений высокая, то в целом вы получаете задержку сети ниже чем по подключению без прокси.

Чем могут быть полезны прокси.

Профессионалы и просто обычные пользователи интернета могут извлечь выгоду из пользования прокси - серверами.

Ваше место положение которое выдает IP-адрес, будет засекречено.

Избегайте банов за счет подключения через другой IP-адрес.

Обеспечьте себе анонимность в интернете.

Получите доступ к заблокированному контенту.

Ускорьте работу интернета за счет ряда моментов.

Избегайте блокировок при парсенге, раскрутке аккаунтов и при решении других целевых задач.

Получите свободу в корпоративной сети, например на скачивание файлов.

Важный момент в использовании прокси для анонимности!

Очистите кеш и историю браузера для анонимного посещения интернета. Не выполнив эти действия вас могут определить по предыдущим посещениям даже если сейчас вы использовали прокси. Так как вы засветили свою личность по предыдущим действиям на сайте.

Если вы работаете с софтом который автоматизирует действия, раскрутка профилей в соц.сетях отличным решением будет отдельный прокси для каждого аккаунта. Так вы сможете избежать блокировок допустим ВКонтакте и Instagram за боттинг или спам.

Если ваша задача проста, например веб серфинг. Можно использовать бесплатные прокси.

Но только платные приватные и анонимные прокси от надежного поставщика дадут уверенность в сохранности информации и стабильное соединение.

Как настроить прокси?

Прокси можно настроить как в системе устройства, так и просто в обычном браузере.

Все зависит от задач которые стоят перед вами. Есть программы проксификаторы, самые популярные: Proxy Switcher или Proxifier. Они функциональны, бесплатные, удобные. В них можно настроить прокси для программ отдельно и менять настроенные адреса в несколько кликов. Так же есть определенные программы специально для игр или соц.сетей.

Как увеличить скорость с помощью прокси?

При необходимости сделать соединение более быстрым следует использовать прокси-сервер который находится максимально близко к юзеру. Хорошие провайдеры прокси используют высокоскоростные каналы и мощные сервера в разы лучше, чем использовать домашний ПК. Поступающий трафик может частично кешироваться в памяти и в последующие разы использовать его что бы не обращаться к удаленному серверу первоисточника.

Можно ли скрыть IР-адрес выданный провайдером интернета?

Конечно. Вам в помощь спешат анонимные прокси. Сервер посредник (прокси) подменит все данные на свои, так как в соединении он находится между юзером и целевым ресурсом. Иногда исходя из задач, приходится выбирать, скорость получше или анонимность побольше.

Чаще всего ищут середину. Максимального уровня анонимности можно достичь при подключении к каскадному прокси-серверу. Он состоит из ряда серверов которые передают трафик между собой.

Зачем прятать свой IP-адрес?

Баны на сайтах, форумах, чатах, соц.сетях, да где угодно.

Банят по IP-адресу и просто перерегистрироваться не выйдет.

В вашем регионе недоступен любимый фильм к просмотру. Прокси вам поможет.

В офисе злой админ ограничил доступ к соц.сетям и Ютубу? Да-да прокси это решение.

Какие есть прокси-сервера и для чего их используют?

Без дополнительного ПО прямо в браузере используется Http proxy.

Именно он используется чаще всего. Достаточно просто внести в настройки данные от прокси.

Более серьезным протоколом является SOCKS. Он есть разных версий, самая новая это пятая. SOCKS5 более безопасный протокол, но на прямую в браузере он уже не работает. Работать будет только через ПО или расширение.

На сайтах анонимайзерах где ничего настраивать не нужно использовать CGI proxy, достаточно просто вбить нужный адрес в адресной панели.

Как вычислить?

Самым обычным решением есть прокси чекер. Их в интернете очень много.

Анонимайзеры имеют отличия от НТТР и SOCKS поскольку порта не имеют. Указателем на необходимую страницу является сам адрес сайта. Говоря о HTTP и SOCKS, они оба имеют хост и номер порта. Указаны пробелом иди двоеточием (www.***.net: 7341), что может немного спутать пользователя. По порту иногда можно определить протокол:

HTTP: 3128,80,8080,81.

SOCKS: 1081,1080

Существует еще НТТР(s) протокол, это более защищённая версия НТТР протокола.

В интернете есть списки прокси абсолютно бесплатно, зачем платить за прокси?

Преимущества и недостатки есть как у платных, так и у бесплатных.

Лучшее что есть у бесплатных прокси это то что они бесплатные.

Исходя из этого у Вас есть возможность скрыть свой IP-адрес при посещении сайтов, но количество сайтов мизерной, а стабильность бесплатных прокси плачевна. Они могут быть анонимны, что можно отнести к плюсам. А так же скорость может быть не хуже, чем у платных. Но все это может проработать у Вас даже меньше 5 минут.

Глобальные недостатки это:

Трата времени на поиск подходящих по параметрам прокси.

Срок жизни таких прокси очень мал.

Некоторые (прокси) могут быть ПК зараженные вирусом и параллельно используемых для преступных целей.

Одно из главных преимуществ для платных прокси это то что покупатель является потенциальным потребителем. У Вас есть выбор между разными сервисами и магазинами прокси. Так же в случае понижения качества обслуживания можно и есть кому предъявить претензию.

При выборе платных прокси-серверов следует ознакомиться с их параметрами. На специальных ресурсах можно проверить их скорость роботы, но следует учесть, что полученный результат является обобщением нескольких подключений, который зависит от локации целевого источника и прокси-сервера. Соответственно чем дальше находятся источник и прокси-сервер, тем менее точным будет результат.

Выбирая платные прокси можно ознакомиться с их параметрами перед покупкой. Сделать заказ именно, таким как Вам необходимо. Получить качественный сервис и высокую скорость со стабильным прокси. Для серьезной работы, однозначно стоит выбирать только платные прокси.

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