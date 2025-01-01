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FAQ (ответы на часто задаваемые вопросы)

Мы постарались максимально предугадать вопросы, которые могут возникнуть у вас, но если все же ответа здесь не нашли, вам с удовольствием ответит наш консультант на сайте или служба поддержки.
Стоит только обратиться!
В чем отличие протоколов IPv4 и IPv6?

Если выражаться максимально доступно, то адреса формата IPv6 отличаются разрядностью, они пришли на смену формату IPv4, но еще не набрали такой же популярности среди пользователей, в силу того, что не все сайты с ними работают. Более подробную информацию по протоколу вы можете изучить на Википедии. Но стоит заметить, что прокси IPv6 активно используются юзерами и показали себя с хорошей стороны при работе с такими соц.сетями: Instagram, Google, FaceBook, Вконтакте, Telegram, они уже поддерживают данный протокол IP-адреса. Прокси формата IPv6 не уступают по качеству и имеют такую же анонимность, как и IPv4 proxy . Настройка такая же простая и ничем не отличается от настройки IPv4 адреса.

Я оплатил услугу, что дальше?

После оформления заказа (указав все необходимое для создания заказа и оплатив его), вам на почту придет код доступа, с помощью которого вы сможете авторизоваться в Личном кабинете, и управлять своими услугами, заказами и не только.

Могу ли я продлить свои прокси?

Конечно, вы можете продлевать свои заказы на периоды от одного для и более при этом уменьшая, расширяя их при необходимости.

Если период действия заказа исчерпан, вы можете восстановить заказ самостоятельно в личном кабинете либо обратиться к консультанту или в поддержку за помощью.

Какие бонусы и скидки у вас есть и как их получить?

У нас действуют разнообразные бонусные и скидочные системы.

На тарифах Пакетные прокси, Мобильные прокси, PRIME прокси, Персональные прокси действует автоматический дисконт (чем больше адресов/каналов будет в заказе, тем меньше будет цена за 1 IP-адрес/канал). Также мы периодически рассылаем и публикуем скидочные промо-коды на покупку или продление наших услуг, так что рекомендуем вам подписаться на наши почтовые рассылки, пуши, соц.сети, чтобы не пропустить выгодное предложение и полезную информацию от нашего сервиса . Еще возможен вариант индивидуальных скидок, если у вас большой корпоративный заказ или покупка прокси на период более 6-ти месяцев.

Сколько сетей/подсетей у вас в наличии?

Точно ответить на данный вопрос мы не можем, так как наличие как адресов так и сетей/подсетей постоянно разное. Одно можем сказать точно, мы всегда стараемся предоставлять максимально разные сети/подсети адресов в заказ.

Для каких задач подойдут ваши прокси-сервера?

Наши прокси подходят для любых задач/целей которые не связаны с нелегальными действиями и нарушением закона страны в котором расположен прокси-сервер. Прокси не работают с платежными и банковскими системами. Мы рекомендуем перед оплатой ознакомиться с нашими правилами пользования .

В случае нарушения с вашей стороны мы будем вынуждены заблокировать ваш аккаунт, без возможности возврата средств.

С какими программами работают ваши прокси?

Наша инновационная технология организации прокси-сервера позволяет прокси работать абсолютно с любой программой, сервисом, сайтом, скриптом, игрой и т. п. Нужна лишь поддержка проксирования. Если вдруг адрес не работает с вашей программой или сайтом, сообщите нам об этом, и мы примем меры.

Как долго будут работать купленные мной прокси?

Прокси-сервера это наша собственность, в 99,9% случаев адреса будут работать пока период действия оплачен. Но иногда в связи с форс-мажором сервера могут быть недоступны. Это может быть связано с проблемой в дата центре или любым другим форс-мажором. Мы стараемся не допускать подобного и всегда следим за работой оборудования.

Если я забыл свой код доступа, что делать?

Не стоит огорчатся , вам необходимо связаться с нашими консультантами в онлайн чате или написать нам в поддержку

Подойдут ли ваши IP-адреса для почтовой рассылки?

Нет. Все так называемые почтовые порты 25-тый и т.д заблокированы. А подобные действия запрещены нашими правилами пользования.

В каком формате вы предоставляете список прокси?

Вы сможете сами не только выбирать удобный для вас формат организации списка адресов (они подобраны под самые популярные сервисы и программы), но и формат самого скачиваемого файла выбрать есть возможность. Также при скачивании вы сами можете создать удобный для вас формат организации списка.

Какие типы соединения будут доступны?

Для всех услуг доступны типы соединения: HTTP/HTTP(s), SOCKS5

Для некоторых услуг также доступны прокси протоколы: Shadowsocks, Socks5+TLS, Trojan+TLS, VLESS+TLS и UDP протокол.

На странице каждой услуги указано какие конкретно типы соединения и протоколы поддерживаются.

Какая авторизация у ваших прокси?

По умолчанию она организована по логину и парою, но вы можете самостоятельно в личном кабинете сменить ее на авторизацию по вашему IP-адресу, если это необходимо. (привязка может быть к нескольким IP-адресам одновременно)

У Вас есть возврат средств?

Безусловно, но согласно нашей политике возврата , которая соответствует всем международным правовым нормам и документам. Заявки принимаются к рассмотрению, если с момента покупки не прошло более чем 4 часа.

Есть прокси на тест?

Нет. Мы не предоставляем тестовый доступ к нашим услугам. Если у Вас есть сомнения в каких-то вопросах, обратитесь к консультанту на сайте или в поддержку.

Как долго ждать выдачу прокси?

Ждать не нужно! Сервис полностью автоматизирован. После оплаты вы сразу можете забрать свой заказ из личного кабинета.

Можно ли заменить прокси по моему желанию?

Заменить прокси можно, но только по регламенту, если с момента покупки прошло не более, чем 4 часа. (Замены лимитированы). Также замена возможна при продлении заказа. (Частично или полностью). По истечении регламентного времени замена возможна в ограниченных случаях и при определенных обстоятельствах. Каждый случай рассматривается индивидуально.

На какой период я могу купить прокси?

Вы можете приобретать прокси любого направления на любой период от одного дня и более, все возможные варианты представлены в выборке при оформлении заказа. Если вы желаете приобрести какой-либо тариф на период более, чем 1 год, напишите нам .

Какими платежными системами я могу оплатить на вашем сайте и есть ли комиссия?

Вы можете воспользоваться любым из доступных вам платежным способом, таким как: MasterCard, VISA, ЮMoney, Криптовалюты, PayPal, Мобильные платежи и другие. Все доступные способы оплаты указаны при оформлении заказа. Комиссия при оплате любым способом, нами, с вас не взымается.

Обратите внимание, что некоторые способы оплаты (например, криптобиржи) могут взымать с вас комиссию за осуществление транзакции.

Могу ли я использовать при настройке домен вместо IP-адреса, когда использую услугу мобильные прокси?

Мы понимаем что в некоторых случаях удобнее использовать домен вместо IP-адреса, поэтому даем такую возможность при использовании Мобильных прокси . При скачивании заказа вы можете выбрать формат файла именно с доменом вместо IP-адреса.
При этом следует понимать:
Домен = IP-адрес
ХХХХХ.site = Х.ХХХ.ХХ.ХХХ
ХХХХ.site = ХХ.ХХХ.ХХ.Х
(например: При смене локации/оператора домен будет статичен, а вот IP-адрес смениться). При использовании домена может увеличиваться задержка!

Как часто можно заменять локацию и оператора на Мобильных прокси?

Если у вас активен мультипорт то можно менять локацию и оператора каждые 10 минут.

Если я не установлю таймер для ротации на услуге мобильных прокси, что будет?

Если у вас не установлен таймер то адрес будет меняться рандомно в разный промежуток времени.

Какие бывают варианты подключения к мобильным прокси?

По обычным реквизитам оборудования:

Подключение по HTTP или SOCKS через IP-адрес и порт или через домен и порт. Данные для подключения будут доступны при скачивании. IP-адрес и порт не меняется при смене локации или оператора. Авторизация по IP-адресу (без логина и пароля) в некоторых случаях может не работать.

По прямым реквизитам:

Подключение по HTTP или SOCKS через IP-адрес и порт. Данные для подключения будут доступны при скачивании, если поставить галочку «Добавить прямые реквизиты оборудования». IP-адрес и порт будут меняться при смене локации или оператора. Авторизация по IP-адресу (без логина и пароля) будет работать стабильно в любых обстоятельствах.

Сотрудничество с нами.

Если вы являетесь представителем или собственником какого-либо сайта, форума, магазина, сервиса, площадки, отзывника, журнала или блога и готовы разместить интересную статью о нашем сайте или обзор наших продуктов, баннер, ссылку, пост - напишите нам . В зависимости от формата сотрудничества, вы сможете получить определенное количество прокси или денежное вознаграждение. Так же у нас есть партнерская программа, зарегистрировавшись в которой, вы сможете получать комиссии от приведенных вами клиентов. Партнерка имеет широкий функционал и большой объем промо материалов.