Прокси для Bybit – купить ISP прокси для обхода блокировок

Прокси для <em>Bybit</em> – купить ISP прокси для обхода блокировок

Купить статические ISP прокси для Bybit. Обход гео-блокировок, стабильная работа API, мультиаккаунтинг. Замена IP 24 часа.

1 IP
Страна:
на выбор
Трафик:
безлимитный
Тип соединения:
HTTP/HTTP(s), SOCKS5
Анонимность:
анонимные/элитные
Скорость:
до 100 мб/сек
Протокол:
IPv4
10 IP
Страна:
на выбор
Трафик:
безлимитный
Тип соединения:
HTTP/HTTP(s), SOCKS5
Анонимность:
анонимные/элитные
Скорость:
до 100 мб/сек
Протокол:
IPv4
25 IP
Страна:
на выбор
Трафик:
безлимитный
Тип соединения:
HTTP/HTTP(s), SOCKS5
Анонимность:
анонимные/элитные
Скорость:
до 100 мб/сек
Протокол:
IPv4
Максим Петров
Маркетолог
Нужны были IP из США и Европы — выдали за 3 минуты. Трафик без лимита, всё летает.
12 февраля 2026
Аноним
Арбитражник
В январе купил 15 персональных адресов и продлеваю до сих пор, все гуд. Аккаунты в ФБ живут нормально.
16 января 2026
Аноним
Специалист по интернет-маркетингу
Работаю с сервисом уже около полугода. Доволен качеством прокси и доступной ценой. Поддержка отзывчивая, всегда идут на встречу.
2026
Аноним
SMM-специалист
Искала прокси Украины по городам, на данном сервисе нашлось хоть что-то кроме Киева и Харькова. Одесса, Винница, Хмельницкий и Днепр — уже неплохо. Цены выше, но стоимость оправдана. В работе никаких нареканий, работают шустро и стабильно уже не первый месяц.
2025
Валентин Великов
Специалист по e-commerce
Акки Гугла прошли регистрацию, почта живая, банов не было. Скорость отличная, IP не в спам-базах, eBay не запрашивал дополнительных верификаций. IP-шки чистые, местоположение точно соответствует заявленному. Можно оплачивать криптой.
16 января 2026
Максим Никифоров
Таргетолог
Брал мобильные прокси США для Facebook Ads. Скорость норм, IP меняются плавно, баны не ловил. Поддержка отвечает быстро, помогли с настройкой API. За свои деньги — отличный вариант. Продлеваю подписку уже второй раз.
3 марта 2025
Аноним
Парсер данных
Занимаюсь парсингом, у меня в работе порядка 100 адресов — работают стабильно, капча особо не лезет. Надёжное место с адекватной тех. поддержкой и ценой, буду работать с ними и дальше.
2025
Arsen
Трейдер
Уже несколько месяцев подряд покупаю прокси с этого сайта и полностью доволен! Однозначно рекомендую!
2 мая 2024
Venceslav
SEO-специалист
Давно знаю данный сервис. Всегда отличались адекватной ценой и качественными прокси, в спам-базах нет, в ЧС тоже. Качество = proxy-solutions.
15 сентября 2023
Мирослав
Веб-мастер
Быстрый и качественный сервис. Многие рекомендовали данный сайт и я тоже рекомендую!
18 августа 2023

Отвечаем на частые вопросы

Мы постарались максимально предугадать вопросы, которые могут возникнуть у вас, но если все же ответа здесь не нашли, вам с удовольствием ответит наш консультант на сайте или служба поддержки. Стоит только обратиться!
1. Какой тип прокси лучше всего подходит для Bybit?

✅ Статический резидентский (ISP) прокси. Он даёт стабильный, неменяющийся IP от реального провайдера, что идеально для обхода гео-блокировок, API-трейдинга и мультиаккаунтинга. Мобильные прокси допустимы для ручной торговли, дата-центровые — категорически не рекомендуются.

2. Могу ли я использовать один прокси для нескольких аккаунтов Bybit?

Нет. Один аккаунт = один уникальный прокси. Даже временное использование одного IP для двух профилей приводит к их связыванию и риску каскадной блокировки, если один из аккаунтов попадётся.

3. Какие страны лучше выбрать для прокси под Bybit?

Рекомендуем Великобританию — она находится в «зелёной зоне», обеспечивает низкий пинг и полный доступ ко всем сервисам. Также подходят страны Европы, не попавшие под блокировку (например, Нидерланды, Испания). Избегайте IP из США, Германии, Франции, Беларуси и других юрисдикций из чёрного списка Bybit.

4. Какие лимиты API у Bybit и как не превысить их с прокси?

Bybit разрешает 600 запросов в 5 секунд (около 7200 в минуту) на один IP для большинства HTTP-эндпоинтов. Однако отдельные операции (торговля, баланс) имеют лимит 10–50 запросов в секунду. Если ваш бот превышает эти значения, используйте пул из нескольких прокси (пакеты 10 или 25 IP) для распределения нагрузки.

5. Нужно ли настраивать белый список IP (Whitelist) для Bybit?

Нет, Whitelist на Bybit — опциональная функция. В отличие от OKX, вы можете не привязывать API-ключ к конкретному IP. Однако для дополнительной безопасности мы рекомендуем внести ваш статический ISP прокси в белый список. Если же вы не используете Whitelist, то смена прокси происходит мгновенно.

6. Что делать, если я получил ошибку «403, access too frequent»?

Это превышение rate limits. Остановите бота на 10–15 минут, затем уменьшите частоту запросов в настройках скрипта. Если проблема повторяется, используйте несколько прокси (пакет 10 или 25 IP) и распределите запросы по разным адресам.

7. Мне нужен всего один аккаунт. Какой пакет выбрать?

Для одного аккаунта достаточно пакета «1 IP» — это самый бюджетный и простой вариант для тестирования, ручной торговли или одного API-бота. Если планируете масштабироваться в будущем, можно сразу взять пакет «10 IP».

8. Обязательно ли использовать антидетект-браузер с прокси для Bybit?

Если вы работаете с одним аккаунтом через API — нет, достаточно прокси. Если управляете несколькими аккаунтами (3+) через веб-интерфейс — да, антидетект-браузер (Multilogin, Dolphin Anty, AdsPower) необходим для изоляции цифровых отпечатков (fingerprint).

9. Что такое «статический резидентский (ISP) прокси» простыми словами?

Это IP-адрес, который выдаёт обычный интернет-провайдер (например, British Telecom или Comcast) для домашнего пользователя. Bybit видит такой адрес как «настоящий» и не блокирует его. Наши ISP прокси не ротируются — адрес остаётся закреплённым за вами неделями или месяцами.

10. Как быстро вы замените прокси, если он перестал работать?

Мы гарантируем замену в течение 24 часов с момента обращения в поддержку. Обычно это происходит в течение нескольких часов. Замена бесплатна, вы получаете новый чистый IP той же страны и типа.

11. Нужно ли прогревать новый аккаунт Bybit?

Да, это снижает риски. Первые 2–3 дня входите в аккаунт через веб-интерфейс (используя ваш прокси), делайте мелкие ручные сделки на небольшие суммы. Не запускайте агрессивного бота с максимальной нагрузкой в первый же час. Имитация живого пользователя повышает доверие биржи.

Прокси для Bybit: как получить доступ из любой точки мира и торговать без риска блокировки

Почему Bybit перешёл к жёсткой региональной политике и блокирует трейдеров

В 2025–2026 годах Bybit, как и другие ведущие криптобиржи, ужесточила свою региональную политику. Если раньше блокировки касались в основном США и отдельных азиатских стран, то теперь география ограничений значительно расширилась. Например, в декабре 2025 года власти Беларуси внесли Bybit в «стоп-лист», фактически заблокировав доступ к сайту для всех местных IP-адресов.

Эта ситуация создаёт серьёзные проблемы для тысяч трейдеров, которые из-за внезапных блокировок не могут получить доступ к верифицированным аккаунтам. Банальный VPN здесь не поможет — его IP легко вычислить и заблокировать. Именно поэтому единственным надёжным и стабильным решением стали персональные статические ISP прокси.

🚧 Три барьера Bybit, которые решают прокси

В отличие от других бирж, главная проблема пользователей Bybit — это даже не технические лимиты, а банальная невозможность зайти на сайт из-за гео-блокировки. Давайте разберём три главных барьера, которые помогут обойти прокси.

🌍 Барьер 1: Региональная блокировка (Гео)

Что происходит? Система безопасности Bybit смотрит на страну, которой принадлежит ваш IP-адрес. Если биржа видит, что вы пытаетесь подключиться из Германии, Франции, США, Беларуси или любой другой страны из её «чёрного списка», доступ будет немедленно заблокирован. Ваш аккаунт не будет удалён, но вы не сможете ни войти в него, ни совершать торговые операции.

Наше решение: Единственный способ безопасно обойти эти блокировки — использовать статический резидентский IP от реального интернет-провайдера (ISP) из «зелёной зоны», например, из Великобритании. Этот адрес невозможно отличить от IP обычного пользователя, проживающего в этой стране. Биржа видит легальный адрес и предоставляет полный доступ ко всем сервисам, включая фьючерсы и API-трейдинг.

⏱️ Барьер 2: Ограничения API (Rate Limits)

Что происходит? По умолчанию лимит составляет 600 запросов в 5 секунд на один IP для всех HTTP-эндпоинтов. Однако многие эндпоинты (торговля, позиции, баланс) имеют лимит от 10 до 50 запросов в секунду. Если ваш бот превысит лимит, вы получите ошибку 403, access too frequent и потеряете доступ на 10 минут и более.

Наше решение: Наши ISP прокси поддерживают протокол SOCKS5 и обеспечивают высокую пропускную способность (до 100 МБ/с), что позволяет комфортно работать даже на пределе лимитов Bybit. А если ваш бот рассчитан на запросы крупных объёмов, вы можете использовать несколько прокси, чтобы распределить нагрузку по сети.

🛡️ Барьер 3: Белый список IP (Whitelist)

Что важно знать: Whitelist (белый список) — это опциональная функция безопасности Bybit, которая позволяет привязать ваш API-ключ к конкретному IP-адресу. В отличие от OKX, Bybit не требует обязательной привязки и даёт возможность сменить IP в любое время. Это сильно упрощает жизнь новичкам.

Наше решение: Использование статического прокси всё равно даёт вам ценный контроль над безопасностью. Вы всегда можете добавить свой неизменный IP-адрес в исключения для максимальной защиты. А если ваш прокси когда-либо потребуется заменить (например, при смене страны), мы сделаем это в течение 24 часов по первому запросу.

🛡️ Правильная формула для стабильной работы с Bybit

Многие думают, что хороший прокси — это 100% защита. Нет. Прокси решает проблемы географических и сетевых ограничений. Однако, если вы запускаете 5 аккаунтов в одном браузере, у всех них будет один и тот же цифровой отпечаток (fingerprint). Это свяжет их в единую «сеть» и приведёт к бану всех, если один попадётся.

Для профессионального управления несколькими аккаунтами формула неизменна:

1 аккаунт = 1 статический ISP прокси + 1 профиль в антидетект-браузере

Антидетект-браузер (например, Multilogin, Dolphin Anty или AdsPower) генерирует для каждого вашего аккаунта уникальную «цифровую личность»: свой fingerprint, свои cookies и своё цифровое окружение — полную изоляцию. Прокси обеспечивает чистый IP из нужной страны. Вместе они гарантируют, что платформа увидит несколько отдельных, не связанных между собой трейдеров.

🎯 Какой тип прокси выбрать для Bybit в 2026 году

Для стабильной работы с Bybit, учитывая её технические особенности, оптимальным выбором будут статические резидентские (ISP) прокси.

  • ✅ ISP (Статические резидентские) — золотой стандарт. IP настоящего интернет-провайдера. Даёт наивысший уровень доверия и стабильности. Идеален для API-трейдинга, обхода любых географических блокировок, управления несколькими аккаунтами, долгосрочной стабильной работы и масштабирования.

  • 🟡 Мобильные (4G/5G) — максимальная анонимность. Используют IP реальных мобильных операторов. Отлично подходят для сложных, чувствительных сценариев, но работают через CGNAT. Это может создавать дополнительные сложности при настройке и иногда приводить к нестабильности сессии.

  • ❌ Дата-центровые — строго не рекомендуем. Быстро вычисляются системами безопасности биржи, что ведёт к блокировкам.

Ключевая рекомендация: Для абсолютного большинства профессиональных задач (API-трейдинг, обход гео-блокировок, стабильная многопользовательская работа) ваш универсальный выбор — ISP прокси.

🚀 Готовы выстроить надёжную инфраструктуру для Bybit?

Мы не просто продаём прокси — мы помогаем нашим клиентам выстроить по-настоящему устойчивую инфраструктуру для торговли.

Что вы получите, выбрав нас:

  • ✅ Только качественные ISP и мобильные IP. Категорически не работаем с дата-центровыми прокси для задач, связанных с биржами.

  • ✅ Огромный выбор геолокаций. IP из более чем 50 стран для любых задач.

  • ✅ Бесплатная квалифицированная консультация. Поможем подобрать оптимальный тип прокси.

  • ✅ Замена IP в течение 24 часов. Если возникнут проблемы с адресом, мы заменим его без лишних вопросов.

Остались вопросы? Просто опишите вашу задачу в онлайн-чат поддержки, и мы подготовим для вас персональное решение. 👉