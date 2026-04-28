Прокси для Bybit – купить ISP прокси для обхода блокировок

✅ Статический резидентский (ISP) прокси. Он даёт стабильный, неменяющийся IP от реального провайдера, что идеально для обхода гео-блокировок, API-трейдинга и мультиаккаунтинга. Мобильные прокси допустимы для ручной торговли, дата-центровые — категорически не рекомендуются.
Нет. Один аккаунт = один уникальный прокси. Даже временное использование одного IP для двух профилей приводит к их связыванию и риску каскадной блокировки, если один из аккаунтов попадётся.
Рекомендуем Великобританию — она находится в «зелёной зоне», обеспечивает низкий пинг и полный доступ ко всем сервисам. Также подходят страны Европы, не попавшие под блокировку (например, Нидерланды, Испания). Избегайте IP из США, Германии, Франции, Беларуси и других юрисдикций из чёрного списка Bybit.
Bybit разрешает 600 запросов в 5 секунд (около 7200 в минуту) на один IP для большинства HTTP-эндпоинтов. Однако отдельные операции (торговля, баланс) имеют лимит 10–50 запросов в секунду. Если ваш бот превышает эти значения, используйте пул из нескольких прокси (пакеты 10 или 25 IP) для распределения нагрузки.
Нет, Whitelist на Bybit — опциональная функция. В отличие от OKX, вы можете не привязывать API-ключ к конкретному IP. Однако для дополнительной безопасности мы рекомендуем внести ваш статический ISP прокси в белый список. Если же вы не используете Whitelist, то смена прокси происходит мгновенно.
Это превышение rate limits. Остановите бота на 10–15 минут, затем уменьшите частоту запросов в настройках скрипта. Если проблема повторяется, используйте несколько прокси (пакет 10 или 25 IP) и распределите запросы по разным адресам.
Для одного аккаунта достаточно пакета «1 IP» — это самый бюджетный и простой вариант для тестирования, ручной торговли или одного API-бота. Если планируете масштабироваться в будущем, можно сразу взять пакет «10 IP».
Если вы работаете с одним аккаунтом через API — нет, достаточно прокси. Если управляете несколькими аккаунтами (3+) через веб-интерфейс — да, антидетект-браузер (Multilogin, Dolphin Anty, AdsPower) необходим для изоляции цифровых отпечатков (fingerprint).
Это IP-адрес, который выдаёт обычный интернет-провайдер (например, British Telecom или Comcast) для домашнего пользователя. Bybit видит такой адрес как «настоящий» и не блокирует его. Наши ISP прокси не ротируются — адрес остаётся закреплённым за вами неделями или месяцами.
Мы гарантируем замену в течение 24 часов с момента обращения в поддержку. Обычно это происходит в течение нескольких часов. Замена бесплатна, вы получаете новый чистый IP той же страны и типа.
Да, это снижает риски. Первые 2–3 дня входите в аккаунт через веб-интерфейс (используя ваш прокси), делайте мелкие ручные сделки на небольшие суммы. Не запускайте агрессивного бота с максимальной нагрузкой в первый же час. Имитация живого пользователя повышает доверие биржи.
В 2025–2026 годах Bybit, как и другие ведущие криптобиржи, ужесточила свою региональную политику. Если раньше блокировки касались в основном США и отдельных азиатских стран, то теперь география ограничений значительно расширилась. Например, в декабре 2025 года власти Беларуси внесли Bybit в «стоп-лист», фактически заблокировав доступ к сайту для всех местных IP-адресов.
Эта ситуация создаёт серьёзные проблемы для тысяч трейдеров, которые из-за внезапных блокировок не могут получить доступ к верифицированным аккаунтам. Банальный VPN здесь не поможет — его IP легко вычислить и заблокировать. Именно поэтому единственным надёжным и стабильным решением стали персональные статические ISP прокси.
В отличие от других бирж, главная проблема пользователей Bybit — это даже не технические лимиты, а банальная невозможность зайти на сайт из-за гео-блокировки. Давайте разберём три главных барьера, которые помогут обойти прокси.
Что происходит? Система безопасности Bybit смотрит на страну, которой принадлежит ваш IP-адрес. Если биржа видит, что вы пытаетесь подключиться из Германии, Франции, США, Беларуси или любой другой страны из её «чёрного списка», доступ будет немедленно заблокирован. Ваш аккаунт не будет удалён, но вы не сможете ни войти в него, ни совершать торговые операции.
Наше решение: Единственный способ безопасно обойти эти блокировки — использовать статический резидентский IP от реального интернет-провайдера (ISP) из «зелёной зоны», например, из Великобритании. Этот адрес невозможно отличить от IP обычного пользователя, проживающего в этой стране. Биржа видит легальный адрес и предоставляет полный доступ ко всем сервисам, включая фьючерсы и API-трейдинг.
Что происходит? По умолчанию лимит составляет 600 запросов в 5 секунд на один IP для всех HTTP-эндпоинтов. Однако многие эндпоинты (торговля, позиции, баланс) имеют лимит от 10 до 50 запросов в секунду. Если ваш бот превысит лимит, вы получите ошибку
403, access too frequent и потеряете доступ на 10 минут и более.
Наше решение: Наши ISP прокси поддерживают протокол SOCKS5 и обеспечивают высокую пропускную способность (до 100 МБ/с), что позволяет комфортно работать даже на пределе лимитов Bybit. А если ваш бот рассчитан на запросы крупных объёмов, вы можете использовать несколько прокси, чтобы распределить нагрузку по сети.
Что важно знать: Whitelist (белый список) — это опциональная функция безопасности Bybit, которая позволяет привязать ваш API-ключ к конкретному IP-адресу. В отличие от OKX, Bybit не требует обязательной привязки и даёт возможность сменить IP в любое время. Это сильно упрощает жизнь новичкам.
Наше решение: Использование статического прокси всё равно даёт вам ценный контроль над безопасностью. Вы всегда можете добавить свой неизменный IP-адрес в исключения для максимальной защиты. А если ваш прокси когда-либо потребуется заменить (например, при смене страны), мы сделаем это в течение 24 часов по первому запросу.
Многие думают, что хороший прокси — это 100% защита. Нет. Прокси решает проблемы географических и сетевых ограничений. Однако, если вы запускаете 5 аккаунтов в одном браузере, у всех них будет один и тот же цифровой отпечаток (fingerprint). Это свяжет их в единую «сеть» и приведёт к бану всех, если один попадётся.
Для профессионального управления несколькими аккаунтами формула неизменна:
1 аккаунт = 1 статический ISP прокси + 1 профиль в антидетект-браузере
Антидетект-браузер (например, Multilogin, Dolphin Anty или AdsPower) генерирует для каждого вашего аккаунта уникальную «цифровую личность»: свой fingerprint, свои cookies и своё цифровое окружение — полную изоляцию. Прокси обеспечивает чистый IP из нужной страны. Вместе они гарантируют, что платформа увидит несколько отдельных, не связанных между собой трейдеров.
Для стабильной работы с Bybit, учитывая её технические особенности, оптимальным выбором будут статические резидентские (ISP) прокси.
✅ ISP (Статические резидентские) — золотой стандарт. IP настоящего интернет-провайдера. Даёт наивысший уровень доверия и стабильности. Идеален для API-трейдинга, обхода любых географических блокировок, управления несколькими аккаунтами, долгосрочной стабильной работы и масштабирования.
🟡 Мобильные (4G/5G) — максимальная анонимность. Используют IP реальных мобильных операторов. Отлично подходят для сложных, чувствительных сценариев, но работают через CGNAT. Это может создавать дополнительные сложности при настройке и иногда приводить к нестабильности сессии.
❌ Дата-центровые — строго не рекомендуем. Быстро вычисляются системами безопасности биржи, что ведёт к блокировкам.
Ключевая рекомендация: Для абсолютного большинства профессиональных задач (API-трейдинг, обход гео-блокировок, стабильная многопользовательская работа) ваш универсальный выбор — ISP прокси.
✅ Только качественные ISP и мобильные IP. Категорически не работаем с дата-центровыми прокси для задач, связанных с биржами.
✅ Огромный выбор геолокаций. IP из более чем 50 стран для любых задач.
✅ Бесплатная квалифицированная консультация. Поможем подобрать оптимальный тип прокси.
✅ Замена IP в течение 24 часов. Если возникнут проблемы с адресом, мы заменим его без лишних вопросов.
