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Скорость интернета. Из чего состоит и от чего зависит

Скорость интернета. Из чего состоит и от чего зависит

В интернете, и не только, информация измеряется в единицах, и самая маленькая это бит. Так же применяется байт. 8 бит = 1 байтБит и байт величины маленькие и по этому чаще всего вы видите их с приставками кило, мега и гига. Данную информацию вы могли слышать еще в школе на уроках информатики.

Таблица единиц и их сокращений.

Скорость интернет соединения. От чего зависит и из чего состоит

Скорость интернет соединения являет собой обьем данных которые отправляются от вас и принимается вами в значение времени.Этим значением принято считать секунду, а под количеством информации понимать кило или мегабит. Выходит если скорость вашего соединения 345 Kbps, значит пропускная способность соответственно 345 килобит в секунду либо 43 килобайта в секунду.

Хорошая это скорость или плохая судить сугубо вам.Пользуясь тестами скорости в интернете стоит помнить что. Скорость зависит от факторов. Одну из главных ролей играет удаленность серверов друг от друга и путь трафика.

Самые точные результаты можно получить если сервер к которому вы обращаетесь и ваш компьютер будут стоять в одном месте связанные одним проводом. Иногда при проверке соединения может идти более чем 5 других серверов что явно будет давать задержки по скорости.

Данные факторы могут явно влиять на скорость вашего соединения при тестах:

  • Скорость самого сервера
  • Настройка роутера и его пропускные возможности, в случае если он присутствует в соединении.
  • Даже программы работающие в режиме фона могут замедлять скорость интернета.
  • Антивирусы и брандмауэры
  • И безусловно настройки вашего компьютера и установленной операционной системы.
  • Путь вашего трафика чем он короче, тем скорость выше.
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