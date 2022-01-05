Скорость интернета. Из чего состоит и от чего зависит

В интернете, и не только, информация измеряется в единицах, и самая маленькая это бит. Так же применяется байт. 8 бит = 1 байтБит и байт величины маленькие и по этому чаще всего вы видите их с приставками кило, мега и гига. Данную информацию вы могли слышать еще в школе на уроках информатики.

Таблица единиц и их сокращений.

Скорость интернет соединения являет собой обьем данных которые отправляются от вас и принимается вами в значение времени.Этим значением принято считать секунду, а под количеством информации понимать кило или мегабит. Выходит если скорость вашего соединения 345 Kbps, значит пропускная способность соответственно 345 килобит в секунду либо 43 килобайта в секунду.

Хорошая это скорость или плохая судить сугубо вам.Пользуясь тестами скорости в интернете стоит помнить что. Скорость зависит от факторов. Одну из главных ролей играет удаленность серверов друг от друга и путь трафика.

Самые точные результаты можно получить если сервер к которому вы обращаетесь и ваш компьютер будут стоять в одном месте связанные одним проводом. Иногда при проверке соединения может идти более чем 5 других серверов что явно будет давать задержки по скорости.

Данные факторы могут явно влиять на скорость вашего соединения при тестах: