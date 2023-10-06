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ChatGPT: обзор нейросети и способов получения доступа при ограничении

ChatGPT: обзор нейросети и способов получения доступа при ограничении

Нейросети — один из главных технологических прорывов последних лет, доступный широкому кругу пользователей. Даже далекие от высоких технологий люди ежедневно читали в новостях о достижениях чат-бота с искусственным интеллектом, его способности вести не просто осмысленный, но и результативный диалог.

ChatGPT — проект, вызывающий как восхищение, так и опасение. Возможности ИИ в определенных направлениях просто поражают. К примеру, недавно нейросеть поставила точный диагноз редкой болезни мальчику, на основе введенных его мамой симптомов — до этого больше десятка врачей на протяжении нескольких лет безуспешно пытались сделать то же самое.

Опасения по поводу искусственного интеллекта

ИИ — это не просто новые технологии, но и вопрос безопасности. Причем опасаются его активного развития не только простые люди, основной страх которых состоит в том, что продукты, созданные на основе нейросети, смогут отнять у них работу, но и ведущие фигуры в области исследований и разработки искусственного интеллекта.

Весной этого года было опубликовано открытое письмо, подписанное крупными учеными и разработчиками программного обеспечения, — Илон Маск, Стив Возняк и другие, — в котором они призывают сделать паузу в дальнейшем развитии и оценить все риски существования технологии.

Среди возможных угроз, сопутствующих активному развитию искусственного интеллекта и нейросетей, в открытом письме приводятся легкость создания с их помощью фейковых фото и видеоматериалов, исчезновение сотен миллионов рабочих мест и даже потеря контроля над цивилизацией в случае возникновения явного превосходства ИИ над разумом человека.

Надежды, возлагаемые на искусственный интеллект

Другой взгляд на нейросети предполагает более сдержанный подход. Он опирается на то, что нейросеть — это всего лишь следующая ступень развития инструментов, доступных человеку. Да, они более совершенны, чем обычные ПК, тем не менее — это просто машины, которые будут дополнять человеческие возможности, как, например, самолет дополняет ограниченные человеческие возможности в перемещении на большие расстояния.

Такое мнение не лишено под собой технического основания. Ведь в настоящее время у нейросетей есть масса ограничений, не позволяющих их назвать полноценным ИИ, таким, какой представлен в фантастических произведениях. Нейросети лучше человека могут хранить и обрабатывать информацию, но не умеют ее самостоятельно классифицировать, а самое главное — они не умеют создавать что-то принципиально новое, во всяком случае пока.

Сложившаяся ситуация и обозримое будущее

Наиболее вероятным сценарием развития станет разработка протокола безопасности и общепринятый контроль над исследованиями в области ИИ. На данном этапе машинное обучение и последующее использование продуктов на его основе никак не регулируются, что заставляет некоторые страны принимать собственные меры защиты: вводить ограничения или полный запрет, изменять законодательство.

Кроме этого, ограничения вводятся не только со стороны государств, но и со стороны разработчиков. Так, к примеру, ChatGPT недоступен для жителей России и Беларуси, а также Туркменистана, Ирана, Афганистана, КНДР, Китая и еще ряда стран. Но если очень хочется попробовать то, о чем все говорят, способ есть: для этого потребуется арендовать мобильный номер другой страны, для которой работа сервиса не ограничена разработчиками, и прокси-сервер, расположенный в такой же стране.

Краткая инструкция получения доступа к ChatGPT

Регистрация с использованием российских или белорусских номеров не поддерживается, потребуется арендовать мобильный номер другой страны, чтобы получить на него СМС с проверочным кодом доступа. Кроме этого, можно воспользоваться и реальной сим-картой от зарубежного оператора или попросить знакомого, проживающего в подходящей стране.

Еще одним ограничением, установленным разработчиками, является блокировка по IP-адресу — потребуется прокси-сервер, размещенный в «одобренной» стране. На всякий случай напомним, что аренда подходящего сервера на нашем сайте занимает не больше минуты, — после этого вы сможете зайти на сайт ChatGPT и зарегистрироваться для получения доступа.

Чат-ботом можно пользоваться совершенно бесплатно, но тогда придется немного, — а иногда и несколько часов, — подождать. Большой интерес со стороны пользователей не позволяет организовать доступ сразу и для всех, у компании просто не хватит мощности. Расширенный доступ и отсутствие очередей достигается оплатой подписки, но сделать это можно только с иностранных карт — карты России и Беларуси не поддерживаются.

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