Что такое еmail маркетинг и для чего он нужен!

Email маркетинг - это способ продвижения компаний через email рассылки. Он является одним из наиболее эффективных инструментов интернет-маркетинга для бизнеса, который способен не только привлекать новых клиентов, но и способен повысить лояльность к вашей компании.

Главной задачей email-маркетинга является превращение подписчиков сайта в клиентов, а уже существующих клиентов мотивировать на осуществление повторных покупок.

Email-маркетинг (не путать с обычной email-рассылкой) - это целая стратегия, направленная не только на увеличение прибыли, но и для повышения лояльности к компании. Основные задачи:

1. Контактировать с подписчиком. Email-маркетинг позволяет всегда быть на виду у клиента. Вы можете производить рассылку с уникальными промокодами для клиентов, поздравлять со множеством праздников или просить оставить вам отзыв. Ненавязчиво остаетесь в постоянном контакте с клиентом.

2. Увеличивать прибыль. В правильным руках рассылки помогут получить максимум продаж. Можно проводить акции, раздавать скидки и многое другое. Согласно статистике отлично работает отправка писем с бонусами, промокодами действующим клиентам или для тех, которых нужно вернуть.

3. Повторные продажи. Благодаря email-рассылкам можно организовать дополнительные продажи. В своих рассылках вы можете предложить какие-то дополнительные товары или смежные услуги.

Для того чтобы производить рассылку необходима база клиентов. Давайте разберемся где и как собрать базу клиентов.

База контактов - это подписчики, которые добровольно оставили вам свои персональные данные и email адрес для получения рассылок. В форме подписки и на сайте нужно обязательно указать информацию о том, что дается согласие на рассылки от вашей компании. Разместить политику конфиденциальности, подробно указать для каких целей ведется сбор контактов и как можно отписаться.

Прежде всего, следует отметить, что базы для рассылки нельзя покупать, так как рассылки, которые отправляют по купленным базам являются 100% спамом. База должна быть собрана исключительно вами.

Категорически нельзя прибегать к незаконным способам. Это может обернуться жалобами и блокировками со стороны почтовых служб, а сервисы email рассылок могут заблокировать вашу рассылку без возврата средств.

Есть несколько способов для сбора базы. Например:

1. С помощью рассылок, информирующих клиентов о наступающих акциях, конкурсах или розыгрышах.

2. Самый простой и очевидный способ - форма подписки на сайте. Данная форма должна быть видна посетителю, но при этом, не отвлекать клиента от нужной ему информации. Она должна быть яркой, но не навязчивой

3. С помощью Вашего онлайн-чата.

4. Посредствам всплывающих окон.

5. Купон за подписку, который дает скидку на покупку от N руб.

6. С помощью ссылок в презентациях, через которые клиенты получат всю необходимую информацию, а взамен они предоставят вам свои email адреса.

7. Развитие партнерской программы.

В любом случае не ограничивайтесь одним инструментом сбора базы. Комбинируйте различные каналы сбора баз, чтобы эффект был максимальным.

Сервис email-рассылок MailoPost дает все необходимые инструменты для эффективного email-маркетинга. С помощью него можно делать рассылки и не беспокоиться о доставке писем, анализировать открытия, переходы по ссылкам, собрать базу при помощи формы подписки и организовать автоматическую отправку триггерных рассылок.