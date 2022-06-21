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Какой веб браузер самый безопасный? Интересные моменты

Какой веб браузер самый безопасный? Интересные моменты

Все современные веб-браузеры очень похожи друг на друга. Они могут немного различаться между собой функционалом и интерфейсом, каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Но преимущества в одном направлении, как правило, компенсируются недостатками в другом, и в целом получается, что все браузеры между собой практически равноценны — все зависит от сценария использования.

Например, Google Chrome, занимающий первое место в рейтинге популярности, достаточно хорошо защищен от хакерских атак и взломов, но с точки зрения защиты личных данных он оставляет желать лучшего, поскольку отслеживает интересы пользователя и навязчиво предлагает ему контекстную рекламу. Схожие проблемы имеют Edge, Safari и ряд других веб-браузеров. Взломать со стороны их очень сложно, но, чтобы защитить свои конфиденциальные данные, пользователю следует использовать дополнительные средства.

Важный момент: при оценке браузера на степень безопасности, следует обратить особое внимание на его разработку. Программное обеспечение с открытым исходным кодом более безопасно и не содержит различных трекеров, отслеживающих действия пользователя, по крайней мере, без его согласия.

Почему браузеры с открытым кодом более безопасны

С точки зрения конфиденциальности более безопасными считаются веб-браузеры с открытым исходным кодом — код программы находится в открытом доступе в интернете, каждый желающий может посмотреть его содержимое и принять участие в доработке и улучшении. В то время как браузеры с закрытым кодом, созданные коммерческими организациями, не в последнюю очередь нацелены на заработок в виде рекламы и сбора аналитической информации. Что содержит их код, никто из непосвященных достоверно не знает.

К числу популярных браузеров с открытым исходным кодом относятся:

  • Firefox;
  • Waterfox;
  • Chromium;
  • Tor;
  • Pale Moon;
  • Brave и некоторые другие.

Кроме этого, операционная система Windows активно следит за пользователями и способна получать доступ к информации, открытой в браузере. Впрочем, это же будет справедливо и для других ОС — но, например, в Linux, контролировать работу программ гораздо легче. 

Настройки конфиденциальности браузера

Какой браузер самый безопасный? Безопасность в интернете и браузере

Браузер — это связующее звено между операционной системой и наполнением сайтов, которые вы посещаете. В некоторой степени от него зависит, получит ли интернет-ресурс интересующую его информацию о вас, смогут ли сайты присылать вам уведомления, отслеживать ваше местоположение и посещенные web-страницы, вести статистику. Поэтому, если вы хотите обеспечить достаточную конфиденциальность при работе в интернете, следует потратить немного времени на его настройку. Поскольку значения, установленные по умолчанию, не обеспечивают серьезной защиты персональных данных.

Для этого нужно зайти в настройки браузера, найти раздел «Конфиденциальность» и выполнить ряд действи:

  • Отключить всплывающие окна и перенаправления — они могут использоваться злоумышленниками для распространения вредоносного ПО.
  • Поставить запрет на автоматические загрузки, во избежание сохранения на компьютере зараженных файлов.
  • Ограничить доступ к местоположению, микрофону и камере.
  • Деактивировать устаревший ActiveX (актуально для старых ОС), который может представлять угрозу для безопасности.
  • Отключить JavaScript.
  • Установить запрет на отслеживание устройства интернет-сайтами.

Необходимо держать под контролем файлы cookie, и по завершении рабочего сеанса желательно их сразу же удалять — как минимум, те, которые не нужны. Для сохранения конфиденциальности можно включить просмотр страниц в приватном режиме — не сохраняются кэш и история, а после выхода из приложения куки и данные форм автоматически удаляются.

Не забывайте своевременно обновлять браузер (при отключенном автоматическом обновлении): если он устарел, то он не сможет полноценно защитить вас от сетевых угроз. Но каким бы браузером вы ни пользовались, нужно помнить, что 100%-ю безопасность не обеспечивает ни один из них, даже при правильно выставленных настройках. Тем не менее, можно создать дополнительную защиту при нахождении в сети, если установить специальные расширения и/или пользоваться прокси-сервером.

Плагины

На большинство браузеров можно устанавливать специальные плагины, позволяющие повысить безопасность и конфиденциальность, а также существенно увеличить функциональность. Перед установкой нужно убедиться, что выбранное расширение совместимо с ним и не устарело — посмотрите дату последнего обновления. Помимо этого, обращайте внимание на рейтинг и комментарии.

Среди наиболее популярных плагинов следует отметить:

  • Adblock Plus — расширение с открытым исходным кодом, которое блокирует рекламу, мешающую просмотру страниц. Существуют версии для Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer, Edge, Opera, Maxthon и Яндекс-браузера.
  • Click&Clean — стирает личные данные пользователя, включая историю просмотров, кэш, файлы cookie, пароли и многое другое. Работает с Chrome и Firefox.
  • Disconnect — препятствует сбору данных путем блокировки запросов трекера внутри браузера, ускоряет загрузку страниц. Доступно для Chrome, Firefox, Safari и Opera.
  • Privacy Badger — напоминает по действию Disconnect, автоматически блокирует невидимые трекеры веб-сайтов. Совместим с Opera, Firefox и Chrome.
  • Blur — инструмент для повышения конфиденциальности, обеспечивает маскировку личной информации, включая номера кредитных карт, телефоны, адреса электронной почты и многое другое. Работает с Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer и Safari.

Расширения следует скачивать из проверенных источников. В зависимости от используемого браузера, их можно скачать с сайта дополнений Firefox, из интернет-магазина Chrome, из галереи Internet Explorer и т.д.

Использование прокси-сервера при просмотре веб-страниц

Какой браузер самый безопасный? Безопасность в интернете и браузере

Прокси-сервер представляет собой дополнительное звено между интернетом и пользователем. Служит для обеспечения конфиденциальности — при взаимодействии с сайтом происходит подмена реального IP фиктивным, благодаря чему становится невозможным отслеживание местонахождения устройства, с которого происходит выход в сеть.

Основные функции прокси-сервера:

  • Обеспечение анонимности в сети — посещенные сайты смогут сохранять только адреса, полученные от прокси-сервера, к настоящим данным пользователя они доступа не имеют.
  • Обход блокировок — благодаря подмене IP-адреса ПК можно пользоваться веб-ресурсами, доступ к которым в стране ограничен.

Proxy-server работает по следующему принципу: принимает от компьютера запрос на обращение к какому-либо сайту, затем этот запрос модифицирует, подменяя пользовательские данные, после чего отправляет его на сайт. Полученный ответ от сайта прокси-сервер отправляет обратно на компьютер и пользователь видит на экране любой запрошенный контент. Эта возможность в наше время особенно актуальна, поскольку из-за неблагоприятной политической обстановки многие сайты оказались недоступными с территории России. 

Но даже при использовании средств защиты всегда необходимо соблюдать осторожность, путешествуя по просторам интернета. Не следует загружать контент, в безопасности которого вы не уверены, и нажимать на подозрительные ссылки. Особое внимание нужно проявлять при работе с сокращенными ссылками вида bit.ly и т.п. — они могут перенаправлять на вредоносные сайты.

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