В каких программах SEO-специалисты используют Прокси для продвижения сайтов? Информация от эксперта

Привет, меня зовут Сергей Погодаев, я руководитель маркетплейса курсов LeDigital и эксперт в SEO-продвижении c 15 летним опытом.

В этой статье, я расскажу в каких случаях SEO-специалисты используют Прокси в своей работе. А если, ты только начал интересоваться SEO, то советую посмотреть курсы по продвижению сайтов на моем сайте.

Какие прокси используют SEO-шники?

Мобильные прокси - это технология, которая использует для проксирования адреса мобильных операторов связи.

- это технология, которая использует для проксирования адреса мобильных операторов связи. Серверные прокси IPv4 - наиболее распространенные прокси, на которых работает почти весь интернет, используются 32-битные адреса. Которые заканчиваются и поэтому ввели новые.

- наиболее распространенные прокси, на которых работает почти весь интернет, используются 32-битные адреса. Которые заканчиваются и поэтому ввели новые. IPv6 - передача данных через такие прокси быстрее, но не все браузеры и сайты поддерживают эту технологию.

Прокси для всех!

Сейчас многие западные сайты блокируют пользователей из России, а так же если вы находитесь в Китае могут быть проблемы и альтернативой VPN можно использовать, к примеру, браузер Mozilla Firefox с прописанными в настройках Прокси США, Канады или Великобритании.

Если SEO-специалист работает на Западный рынок, то удобнее настроить Локальное отображение поисковика Google и изучать местные сайты. У меня к примеру, есть сайт в Румынии и очень удобно искать локальные сайты для обмена ссылками.

Прокси в продвижении сайтов

Накрутка ПФ - Мобильные прокси и IPv6 по региону, чаще всего используются для накрутки поведенческих факторов в Яндекс в программах

InfinitySoft,

Sfera,

Termidroid,

WebVisitor

и т.п.

Такие программы эмулируют браузеры пользователей и нагуливают историю посещения тематических сайтов, 1 бот должен посетить 300-400, перед тем, как начнет работать над продвижением целевого сайта.

1 хороший сервер с таким софтом тянет 50 потоков и требует примерно 10 индивидуальных мобильных прокси или 50 общих.

Регистрация в каталогах - Прокси IPv4, с помощью XRumer, GSE, XNeoLinks - такой софт расставляет десятки тысяч ссылок низкого качества для прокачки PBN и построения многоуровневой пирамиды ссылок.

Генерация контента с помощью ChatGPT - Прокси IPv4, к примеру софт XGPT-Writer может генерировать более 5000 статей для Wordpress за 1 час, если к нему подключить 100 аккаунтов API ChatGPT и 100 проксей IPv4.

Парсинг позиций и ключевых слов - Прокси IPv4 - подключенные к софту KeyCollector прокси помогают намного быстрее парсить Яндекс.

Проверка доступности DROP-доменов - Прокси IPv4 - чтобы сделать хороший PNB нужно проанализировать десятки тысяч доменов на доступность, а в этом помогает софт FoxWhois.

Обход блокировок SEO-сервисов - как писал выше в примере, западные сервисы заблокировали доступ для пользователей из России, но если SEO-специалист работает на западные рынки, то ему кровь из носа нужен доступ к SE Ranking, SEM Rush, Ahrefs.

Так что, если хочешь продвинуть сайт в ТОП, то без использования Прокси сейчас никуда и сервис Proxy-solutions в этом тебе поможет!