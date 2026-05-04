Прокси для Google Search – пакетные IPv4 для SEO и сбора данных

Прокси для <em>Google Search</em> – пакетные IPv4 для SEO и сбора данных

IPv4 прокси оптом для парсинга Google Search. Обход капчи, сбор SERP и ранков, мониторинг конкурентов. Быстро, дёшево, надёжно.

10 IP
Страна:
на выбор
Трафик:
безлимитный
Тип соединения:
HTTP/HTTP(s), SOCKS5
Анонимность:
анонимные/элитные
Скорость:
до 100 мб/сек
Протокол:
IPv4
100 IP
Страна:
на выбор
Трафик:
безлимитный
Тип соединения:
HTTP/HTTP(s), SOCKS5
Анонимность:
анонимные/элитные
Скорость:
до 100 мб/сек
Протокол:
IPv4
300 IP
Страна:
на выбор
Трафик:
безлимитный
Тип соединения:
HTTP/HTTP(s), SOCKS5
Анонимность:
анонимные/элитные
Скорость:
до 100 мб/сек
Протокол:
IPv4
Настройте свой тариф за минуту
Выберите страну, количество IP и период аренды — стоимость рассчитается автоматически. Быстро, прозрачно и без скрытых условий.
Анонимность
1 Гбит/с
200+ локаций
Чистые IP
Без лагов
99.9% uptime
Максим Петров
Маркетолог
Нужны были IP из США и Европы — выдали за 3 минуты. Трафик без лимита, всё летает.
12 февраля 2026
Аноним
Арбитражник
В январе купил 15 персональных адресов и продлеваю до сих пор, все гуд. Аккаунты в ФБ живут нормально.
16 января 2026
Аноним
Специалист по интернет-маркетингу
Работаю с сервисом уже около полугода. Доволен качеством прокси и доступной ценой. Поддержка отзывчивая, всегда идут на встречу.
2026
Аноним
SMM-специалист
Искала прокси Украины по городам, на данном сервисе нашлось хоть что-то кроме Киева и Харькова. Одесса, Винница, Хмельницкий и Днепр — уже неплохо. Цены выше, но стоимость оправдана. В работе никаких нареканий, работают шустро и стабильно уже не первый месяц.
2025
Валентин Великов
Специалист по e-commerce
Акки Гугла прошли регистрацию, почта живая, банов не было. Скорость отличная, IP не в спам-базах, eBay не запрашивал дополнительных верификаций. IP-шки чистые, местоположение точно соответствует заявленному. Можно оплачивать криптой.
16 января 2026
Максим Никифоров
Таргетолог
Брал мобильные прокси США для Facebook Ads. Скорость норм, IP меняются плавно, баны не ловил. Поддержка отвечает быстро, помогли с настройкой API. За свои деньги — отличный вариант. Продлеваю подписку уже второй раз.
3 марта 2025
Аноним
Парсер данных
Занимаюсь парсингом, у меня в работе порядка 100 адресов — работают стабильно, капча особо не лезет. Надёжное место с адекватной тех. поддержкой и ценой, буду работать с ними и дальше.
2025
Arsen
Трейдер
Уже несколько месяцев подряд покупаю прокси с этого сайта и полностью доволен! Однозначно рекомендую!
2 мая 2024
Venceslav
SEO-специалист
Давно знаю данный сервис. Всегда отличались адекватной ценой и качественными прокси, в спам-базах нет, в ЧС тоже. Качество = proxy-solutions.
15 сентября 2023
Мирослав
Веб-мастер
Быстрый и качественный сервис. Многие рекомендовали данный сайт и я тоже рекомендую!
18 августа 2023

Отвечаем на частые вопросы

Мы постарались максимально предугадать вопросы, которые могут возникнуть у вас, но если все же ответа здесь не нашли, вам с удовольствием ответит наш консультант на сайте или служба поддержки. Стоит только обратиться!
1. Можно ли использовать обычные IPv4 прокси для парсинга Google?

Да, и это самый популярный вариант. При ротации IP и соблюдении задержек пакетные IPv4 отлично справляются. Google не блокирует их автоматически, если не палить с одного адреса.

2. Чем пакетные IPv4 отличаются от резидентских для парсинга?

Пакетные IPv4 – это дата-центровые IP. Они дешевле и быстры, но у них ниже «доверие» Google. Резидентские выглядят как домашние, их сложнее забанить, но они дороже. Выбор зависит от задачи: для массового сбора – IPv4, для чувствительных данных – резидентские

3. Какой объём запросов выдержит один IPv4 прокси?

Зависит от настроек. В среднем 10–20 запросов в минуту без капчи. Если делать паузы по 2–3 секунды и ротировать IP через каждые 10–20 запросов, один прокси может «выстрелить» тысячи раз в день.

4. У вас есть резидентские прокси?

Да, у нас отдельная линейка Prime – резидентские прокси с высоким Trust Score. Они идеальны для SEO-мониторинга, работы с аккаунтами Google и обхода строгих блокировок. Подробнее – на странице резидентских прокси (ссылка) или уточняйте в поддержке.

5. Как понять, что прокси забанили?

При запросе к google.com вы вместо результатов получите страницу с капчей либо пустую выдачу. Самый простой способ – открыть в браузере через этот прокси: если просит ввести капчу или показывает подозрительную активность – IP в «сером списке». Смените его.

6. Сколько прокси нужно для старта?

Для тестов – 10–20 IP. Для регулярного парсинга среднего проекта – 100–200 IP. Для промышленных масштабов (миллионы запросов в сутки) – 500–1000 IP. Посмотрите наши пакеты – они гибкие.

7. Можно использовать пакетные IPv4 через антидетект-браузер?

Да, конечно. Антидетект (типа AdsPower, Dolphin Anty) позволяет задать прокси для каждого профиля. Пакетные IPv4 отлично работают в связке, особенно если вам нужно много профилей без высокой требовательности к скрытности. Для строгих задач лучше резидентские.

8. Что делать, если Google всё равно даёт капчу после всех настроек?

* Увеличьте задержки между запросами до 5–10 секунд.

* Подключите сервис решения капчи (например, 2Captcha) как fallback.

* Смените провайдера прокси – возможно, IP-пул «засвечен».

* Рассмотрите переход на резидентские прокси.

9. Вы даёте прокси с привязкой к конкретной стране?

Да, в пакетных IPv4 можно выбрать страну (например, США, Германия, Франция, Польша). Это важно для локального SEO – когда вы хотите видеть выдачу именно из того региона, где находится ваша целевая аудитория.

10. Как получить техническую поддержку при настройке?

Пишите в чат на сайте или в поддержку. Сотрудник сервиса поможет с базовой настройкой ротации, проверит ваши прокси на утечки, подскажет оптимальные задержки под вашу задачу. Мы заинтересованы, чтобы у вас всё работало.

Прокси для Google Search – пакетные IPv4 для парсинга, SEO и сбора данных

Если вы занимаетесь SEO, мониторите позиции сайтов, собираете данные для обучения нейросетей или анализируете конкурентов — вы знаете, что Google Search не любит автоматических запросов. После пары тысяч за один IP вылетает капча, а если продолжать в том же духе — бан поисковой выдачи на несколько часов.

В профессиональной среде это решается просто: пул прокси, ротация IP и правильные настройки. Самый востребованный вариант для больших объёмов — пакетные IPv4 прокси. Они дёшевы, быстры и при грамотной ротации выдерживают миллионы запросов в сутки. А для самых сложных случаев, когда нужна максимальная скрытность, у нас есть резидентские прокси (о них расскажем ниже).

Зачем нужен парсинг Google Search?

На практике парсингу выдачи гугла много применений:

  • SEO-мониторинг и трекинг позиций – проверять, где ваш сайт (или конкурент) в выдаче по ключевым словам. Вы настраиваете сотни запросов, а парсер собирает позиции через прокси, подставляя нужный регион.

  • Анализ конкурентов – какие страницы у них в топе, что за сниппеты, какие заголовки, цены. Без парсинга это руками не сделать.

  • Сбор данных для AI и ML – нейросетям нужны огромные массивы текстов, ссылок, сниппетов. Google Search – один из главных источников.

  • Мониторинг изменений выдачи – алгоритмы Google меняются постоянно. Если вы хотите заметить сдвиг вовремя, нужно собирать данные ежедневно и сравнивать.

  • Парсинг карт, новостей, изображений – Google Search не только про ссылки. Часто нужны данные из специализированных вкладок.

Без использования прокси, хотя бы 50–100 IP-адресов вы быстро уткнётесь в капчу. А с пакетными IPv4 – спокойно работаете.

Почему Google блокирует запросы и как это обойти

Антибот-система Google смотрит на несколько вещей:

  1. Слишком много запросов с одного IP – лимит жёсткий. Обычно 1 IP выдерживает 10–20 запросов в минуту, дальше капча.

  2. Одинаковые отпечатки – если все запросы идут с одного User-Agent, с одинаковыми заголовками, без пауз – это видно.

  3. Нечеловеческая скорость – реальный пользователь не открывает 10 страниц в секунду.

  4. Подозрительная структура запросов – полное копирование страницы без скролла, кликов, движений мыши.

Решение: пул пакетных IPv4 прокси + ротация по запросам + эмуляция браузера (через Puppeteer Stealth, Playwright или обычный парсер с случайными задержками). При правильной настройке вы получаете 95–99% успешных ответов без капчи.

Пакетные IPv4 прокси – ваш главный инструмент для массового сбора данных

Мы продаём пакетные IPv4 прокси уже много лет. Их выбирают, потому что:

  • Цена – существенно ниже резидентских. Вы можете позволить себе пул из 500–1000 IP, не разорившись.

  • Скорость – серверные IPv4 быстрее мобильных. Для парсинга это критично.

  • Простота – обычные IP: порт, логин, пароль. Подходят для любых парсеров, в том числе самописных.

  • Ротация – вы сами решаете, как часто менять IP (хоть каждый запрос, хоть раз в минуту). В отличие от ротируемых резидентских, здесь полный контроль.

  • Гибкие пакеты – от 10 до 1000+ прокси в одном заказе. Можно брать под конкретную задачу.

Когда нужны резидентские прокси (и где их взять)

Пакетные IPv4 – отличный вариант для 80% задач. Но иногда Google всё равно может начать капризничать, особенно если вы:

  • Парсите очень долго, 24/7, неделями, с одних и тех же IP.

  • Мониторите ранки по одним и тем же запросам, и Google уже «запомнил» ваши адреса.

  • Требуется максимальная анонимность – например, для доступа к аккаунтам Google (Gmail, Ads, Analytics) одновременно с парсингом.

В этих случаях лучше использовать резидентские прокси – IP от реальных  провайдеров. У них выше Trust Score, их сложнее заблокировать. У нас они тоже есть – это наша линейка Prime прокси. Они немного дороже, но для сложных проектов незаменимы.

Если чувствуете, что пакетных IPv4 перестало хватать – переходите на резидентские. А если не уверены, какой тип выбрать – напишите в поддержку, подскажем по вашей конкретной задаче.

Как настроить пакетные прокси для парсинга Google Search (быстрый чек-лист)

  1. Купите пул IPv4 прокси – для начала достаточно 50–100 IP.

  2. Настройте ротацию в вашем парсере – либо по кругу, либо случайным образом. В большинстве парсеров (Scrapy, Octoparse, custom на Python) это делается парой строк кода.

  3. Добавьте задержки между запросами – хотя бы 1–2 секунды, лучше 3–5. Это снижает риск капчи.

  4. Используйте случайные User-Agent – список из 20–30 современных браузеров поможет.

  5. Проверьте утечки – зайдите на whoer.net через любой прокси. Убедитесь, что DNS и WebRTC не выдают ваш реальный IP и страну.

  6. Добавьте эмуляцию человеческого поведения – если парсер может, имитируйте скролл, наведение мыши, случайные паузы.

После настройки протестируйте на небольшом объёме (100–200 запросов). Если капча почти не появляется – можно масштабировать.

GSearch_2026