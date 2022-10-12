Не открывается нужный сайт! Что делать? Ответ есть

Интернет — это одно из самых сложных и быстроразвивающихся творений человека, включающее в себя множество технологий и оборудования. Несмотря на то, что в целом интернет стабилен, и мы уже привыкли к тому, что он есть всегда — отдельные сайты могут становиться недоступными.

В этом материале мы разберем причины, влияющие на доступность сайтов и научимся понимать послания, которые сообщает браузер в ответ на попытку открыть проблемную web-страницу. Кроме этого, мы рассмотрим различные методы, помогающие исправить ситуацию и попасть на нужный интернет-ресурс.

Возможные причины

На самом деле причин может быть множество, но мы сосредоточимся на самых частых — этого будет достаточно, так как с очень высокой долей вероятности проблема будет в них. Вынесем возможные причины в список, а затем разберем каждый пункт подробнее. Обратите внимание, что места в списке распределены случайным образом и проверять можно в любом порядке, в зависимости от того, что вам кажется наиболее вероятным:

неполадки на стороне сервера/хостинга — нечасто, но случается;

программное обеспечение, установленное на ПК;

вредоносное ПО на ПК;

блокировка сайта на государственном уровне.

Мы не стали выводить в отдельный пункт возможные проблемы на стороне вашего провайдера. Такое иногда происходит, но повлиять на это у вас не получится. Более того, не имея достаточных знаний вы даже не сможете самостоятельно в этом убедиться. Если вы проверили все пункты и ничего не помогает, то посоветуем отправить подробную заявку в техподдержку поставщика услуг: может быть там не знают о проблеме, а она есть.

В любом случае, если вы не можете попасть на нужную интернет-страницу, а другие сайты при этом нормально открываются, стоит начать с самого очевидного — проверить работоспособность самого сайта. Лучше всего выполнять проверку с использованием прокси-серверов, расположенных в других странах. Так вы сразу поймете, локальная проблема или общая.

Неполадки на стороне сервера/хостинга

Прежде чем искать проблему у себя или своего провайдера, необходимо проверить работоспособность самого сайта. Если это крупный сервис, то можно воспользоваться обычным поиском. Онлайн-кинотеатры, социальные сети, мессенджеры — это все серьезные игроки рынка, с огромной аудиторией, поэтому о любых проблемах сразу будет много новостей.

Сайт не открывается с ПК — попробуйте с телефона, даже если вы подключены к одной сети. А если к разным сетям, то точность такой диагностики будет еще выше. Используя метод исключения, вы за несколько минут сможете, если и не найти виновника, то как минимум сузить круг поиска.

Есть и более современный метод — проверить доступность сайта самостоятельно. Для этого не нужно обладать никакими специфическими знаниями и умениями, достаточно воспользоваться одним из сервисов, позволяющих определить работоспособность ресурса. Таких сервисов очень много, к примеру, «Регистратор доменных имён REG.RU» предоставляет возможность проверить доступность любого сайта и получить о нем минимальную информацию.

Самой известной и крупной мировой площадкой, собирающей в реальном времени информацию о работе различных web-ресурсов, является Downdetector.com, но она, к сожалению, в данный момент отключила русскоязычную версию сайта и мониторинг на территории России. Однако, не упомянуть о ней было нельзя, потому что это уникальный проект, направленный именно на выявление территориальных сбоев доступности к сетевым порталам.

Программное обеспечение, установленное на ПК

Случается, что причиной того, что пользователь не может зайти на нужный ему сайт, является он сам же, а если быть точнее — установленные им программы. Все дело в том, что предназначенное для защиты компьютера программное обеспечение — разного рода антивирусы и брандмауэры — иногда слишком ответственно подходит к своей задаче.

Часть антивирусов честно предупреждает, что это он заблокировал доступ к странице, а часть делает это без каких-либо оповещений. К тому же, антивирус — это обычная программа, у которой тоже бывают сбои в процессе эксплуатации и ложные срабатывания. Он вполне может заблокировать доступ к различным ресурсам, которые ему не понравятся.

Большая часть антивирусных программ легко позволяет на некоторое время отключить себя полностью, или вы можете отключить только инструмент, обеспечивающий защиту в сети. У всех антивирусов он называется по-разному: «Подлинные сайты», «Веб-Антивирус» и другие названия, указывающие на назначение функционала. Отключите и проверьте.

Вредоносное ПО на ПК

Только что мы рассматривали в качестве возможной причины блокировки некоторых сайтов антивирусами, а следом рассматриваем вирусы. У читателя может сложиться впечатление, что причиной невозможности полистать любимые мемы может быть что угодно — и он будет совершенно прав.

Вредоносное программное обеспечение часто становится причиной, по которой перестают открываться определенные сайты. Какие именно — зависит от самого вредоноса. Это могут быть социальные сети — в одно время были популярны вирусы, блокирующие ВК — сайты антивирусных программ, правительственные сайты.

Чаще всего они просто вносят изменения в файл hosts, расположенный по пути C:\Windows\System32\drivers\etc, где «C» — это системный диск. Откройте и посмотрите его содержимое. Файл должен быть или совершенно пустой, или содержать только несколько строк, начинающихся со знака # — такие строчки видны для человека, но система их не видит. Если же там есть другие строчки, содержащие домены сайтов и IP-адреса, то возможно вы нашли причину. Будет необходимо отредактировать сам файл и выполнить проверку системы на вирусы.

Блокировка сайта государством

Несмотря на пугающее название этого пункта, в настоящее время такие блокировки легко обходятся, и это не противозаконно. Для этого достаточно воспользоваться VPN-сервисом или технологией Proxy — промежуточным сервером, расположенным в другой стране. Мы рекомендуем использовать анонимные прокси-серверы — они в процессе соединения подменяют ваш реальный IP-адрес на свой собственный, а значит конечный сервер не узнает из какой вы страны и города.

О чем говорят браузеры

Когда у вас не получается зайти на какой-то сайт, то браузер сообщает, почему он не может открыть страницу, показывая код ошибки. Конечно, он не знает точно, что случилось, он лишь рассказывает о том, какой ответ получил из сети, когда пытался связаться с сайтом.

Из всего, о чем может рассказать браузер, нас больше всего интересуют клиентские ошибки. Часть из них вам уже точно встречалась:

400 (Bad Request) — сервер не понимает запроса и не может его обработать;

401 (Unauthorized) — доступ только для авторизированных пользователей, сервер предлагает пройти аутентификацию;

402 (Payment Required) — в теории эта ошибка означает, что требуется оплата, но чаще всего встречается в виде заглушки для разных ошибок;

403 (Forbidden) — доступ запрещен, и в отличие от ошибки 401, сервер точно знает, что у вас нет прав на получение доступа;

404 (Not Found) — не найден ресурс, к которому выполняется запрос, чаще всего возникает по причине переноса или удаления отдельных страниц.

На этой, пожалуй, самой известной ошибке мы и закончим. Если захотите посмотреть весь список, его можно найти в сети. А мы желаем вам поменьше 403 и 404 ошибок и всегда стабильного соединения.

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