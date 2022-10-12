Персональные прокси Пакетные прокси Prime прокси City прокси Multi protocol прокси UDP прокси Мобильные прокси Мобильные прокси plus Network tools
FAQ Настройки
Мой IP Прокси чекер Конвертер форматов Бесплатные прокси
Блог Поддержка
Назад в блог

Не открывается нужный сайт! Что делать? Ответ есть

Не открывается нужный сайт! Что делать? Ответ есть

Интернет — это одно из самых сложных и быстроразвивающихся творений человека, включающее в себя множество технологий и оборудования. Несмотря на то, что в целом интернет стабилен, и мы уже привыкли к тому, что он есть всегда — отдельные сайты могут становиться недоступными. 

В этом материале мы разберем причины, влияющие на доступность сайтов и научимся понимать послания, которые сообщает браузер в ответ на попытку открыть проблемную web-страницу. Кроме этого, мы рассмотрим различные методы, помогающие исправить ситуацию и попасть на нужный интернет-ресурс.

Возможные причины

На самом деле причин может быть множество, но мы сосредоточимся на самых частых — этого будет достаточно, так как с очень высокой долей вероятности проблема будет в них. Вынесем возможные причины в список, а затем разберем каждый пункт подробнее. Обратите внимание, что места в списке распределены случайным образом и проверять можно в любом порядке, в зависимости от того, что вам кажется наиболее вероятным:

  • неполадки на стороне сервера/хостинга — нечасто, но случается;
  • программное обеспечение, установленное на ПК;
  • вредоносное ПО на ПК;
  • блокировка сайта на государственном уровне.

Мы не стали выводить в отдельный пункт возможные проблемы на стороне вашего провайдера. Такое иногда происходит, но повлиять на это у вас не получится. Более того, не имея достаточных знаний вы даже не сможете самостоятельно в этом убедиться. Если вы проверили все пункты и ничего не помогает, то посоветуем отправить подробную заявку в техподдержку поставщика услуг: может быть там не знают о проблеме, а она есть.

В любом случае, если вы не можете попасть на нужную интернет-страницу, а другие сайты при этом нормально открываются, стоит начать с самого очевидного — проверить работоспособность самого сайта. Лучше всего выполнять проверку с использованием прокси-серверов, расположенных в других странах. Так вы сразу поймете, локальная проблема или общая.

Неполадки на стороне сервера/хостинга

Прежде чем искать проблему у себя или своего провайдера, необходимо проверить работоспособность самого сайта. Если это крупный сервис, то можно воспользоваться обычным поиском. Онлайн-кинотеатры, социальные сети, мессенджеры — это все серьезные игроки рынка, с огромной аудиторией, поэтому о любых проблемах сразу будет много новостей.

Сайт не открывается с ПК — попробуйте с телефона, даже если вы подключены к одной сети. А если к разным сетям, то точность такой диагностики будет еще выше. Используя метод исключения, вы за несколько минут сможете, если и не найти виновника, то как минимум сузить круг поиска.

Есть и более современный метод — проверить доступность сайта самостоятельно. Для этого не нужно обладать никакими специфическими знаниями и умениями, достаточно воспользоваться одним из сервисов, позволяющих определить работоспособность ресурса. Таких сервисов очень много, к примеру, «Регистратор доменных имён REG.RU» предоставляет возможность проверить доступность любого сайта и получить о нем минимальную информацию.

Самой известной и крупной мировой площадкой, собирающей в реальном времени информацию о работе различных web-ресурсов, является Downdetector.com, но она, к сожалению, в данный момент отключила русскоязычную версию сайта и мониторинг на территории России. Однако, не упомянуть о ней было нельзя, потому что это уникальный проект, направленный именно на выявление территориальных сбоев доступности к сетевым порталам.

Программное обеспечение, установленное на ПК

Случается, что причиной того, что пользователь не может зайти на нужный ему сайт, является он сам же, а если быть точнее — установленные им программы. Все дело в том, что предназначенное для защиты компьютера программное обеспечение — разного рода антивирусы и брандмауэры — иногда слишком ответственно подходит к своей задаче.

Часть антивирусов честно предупреждает, что это он заблокировал доступ к странице, а часть делает это без каких-либо оповещений. К тому же, антивирус — это обычная программа, у которой тоже бывают сбои в процессе эксплуатации и ложные срабатывания. Он вполне может заблокировать доступ к различным ресурсам, которые ему не понравятся. 

Большая часть антивирусных программ легко позволяет на некоторое время отключить себя полностью, или вы можете отключить только инструмент, обеспечивающий защиту в сети. У всех антивирусов он называется по-разному: «Подлинные сайты», «Веб-Антивирус» и другие названия, указывающие на назначение функционала. Отключите и проверьте.

Вредоносное ПО на ПК

Только что мы рассматривали в качестве возможной причины блокировки некоторых сайтов антивирусами, а следом рассматриваем вирусы. У читателя может сложиться впечатление, что причиной невозможности полистать любимые мемы может быть что угодно — и он будет совершенно прав. 

Вредоносное программное обеспечение часто становится причиной, по которой перестают открываться определенные сайты. Какие именно — зависит от самого вредоноса. Это могут быть социальные сети — в одно время были популярны вирусы, блокирующие ВК — сайты антивирусных программ, правительственные сайты.

Чаще всего они просто вносят изменения в файл hosts, расположенный по пути C:\Windows\System32\drivers\etc, где «C» — это системный диск. Откройте и посмотрите его содержимое. Файл должен быть или совершенно пустой, или содержать только несколько строк, начинающихся со знака # — такие строчки видны для человека, но система их не видит. Если же там есть другие строчки, содержащие домены сайтов и IP-адреса, то возможно вы нашли причину. Будет необходимо отредактировать сам файл и выполнить проверку системы на вирусы.

Блокировка сайта государством

Несмотря на пугающее название этого пункта, в настоящее время такие блокировки легко обходятся, и это не противозаконно. Для этого достаточно воспользоваться VPN-сервисом или технологией Proxy — промежуточным сервером, расположенным в другой стране. Мы рекомендуем использовать анонимные прокси-серверы — они в процессе соединения подменяют ваш реальный IP-адрес на свой собственный, а значит конечный сервер не узнает из какой вы страны и города.

О чем говорят браузеры

Что делать, если не открывается нужный мне сайт?

Когда у вас не получается зайти на какой-то сайт, то браузер сообщает, почему он не может открыть страницу, показывая код ошибки. Конечно, он не знает точно, что случилось, он лишь рассказывает о том, какой ответ получил из сети, когда пытался связаться с сайтом.

Из всего, о чем может рассказать браузер, нас больше всего интересуют клиентские ошибки. Часть из них вам уже точно встречалась:

  • 400 (Bad Request) — сервер не понимает запроса и не может его обработать;
  • 401 (Unauthorized) — доступ только для авторизированных пользователей, сервер предлагает пройти аутентификацию;
  • 402 (Payment Required) — в теории эта ошибка означает, что требуется оплата, но чаще всего встречается в виде заглушки для разных ошибок;
  • 403 (Forbidden) — доступ запрещен, и в отличие от ошибки 401, сервер точно знает, что у вас нет прав на получение доступа;
  • 404 (Not Found) — не найден ресурс, к которому выполняется запрос, чаще всего возникает по причине переноса или удаления отдельных страниц.

На этой, пожалуй, самой известной ошибке мы и закончим. Если захотите посмотреть весь список, его можно найти в сети. А мы желаем вам поменьше 403 и 404 ошибок и всегда стабильного соединения.

Прокси для стабильного соединения можно приобрести на нашем сайте.

Главная / Полезные статьи / Что делать, если не открывается нужный мне сайт?

Читайте также