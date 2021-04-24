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Прокси-сервера для Snapchat

Прокси-сервера для Snapchat

Это мобильное приложение с фото контентом и видео файлами которыми вы сможете обмениваться в сообщениях.

Разработали приложение, создатели Эван Шпигель, Бобби Мерфи, Реджи Браун во время студенчесва, учебы в стенах Стэнфордского университета.

Концепция данного приложения заключается во временной доступности контента. Что отличает данную социальную сеть от других существующих. Размещенные в данном приложении (фото, видео) материалы будут доступны к просмотру определенное количество времени и после исчезнут, и вы их не увидите.

Прокси для Snapchat

У каждой соц.сети в интернете и не только, есть своя собственная Антифрод система и система для обеспечения и поддержания безопасности.

Созданы они для выявления и блокировки неугодных аккаунтов.

Они помогают соблюдать правила и осуществляют контроль.

Пример: борьба со спамом и мультиаккаунтами.

Для работы в Snapchat рекомендуется использовать персональные прокси что уменьшает риск блокировки. Так же с помощью прокси вы сможете увеличить продуктивность продвижения. Всем известно что для максимальной безопасности стоит использовать 1 прокси для 1 аккаунта.

Качественные прокси для Snapchat вы можете приобрести на нашем сайте.

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