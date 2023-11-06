Законно ли использование прокси-серверов и VPN?

Вопросы о правомерности применения прокси-серверов и VPN чаще всего возникают у пользователей, которые только начинают приобщаться к подобным технологиям. Как правило, это связано с тем, что подобные сервисы позиционируются как средства, позволяющие обходить какие-либо запреты, установленные интернет-провайдерами или самими веб-ресурсами.

На самом же деле, возможность обходить ограничения доступа к тем или иным сайтам, а также ограничения на множественные однотипные запросы, необходимые для парсинга данных, это всего лишь побочный эффект, а не изначальное предназначение этих технологий.

VPN-сервисы

Основная задача VPN (виртуальная частная сеть / virtual private network) — создание сетей, позволяющих географически распределенным компаниям, с множеством офисов в разных городах или странах, безопасно обмениваться данными.

Если говорить упрощенно, то компании прокладывают виртуальную локальную сеть между офисами, но не с помощью физических проводов, а используя протоколы VPN, обеспечивающие способ запустить свою защищенную сеть поверх существующей IT-инфраструктуры — обычного интернет-соединения.

VPN-сервисы поступают точно также: они организуют собственную, защищенную шифрованием сеть, после чего предлагают пользователям за определенную плату подключаться к ней, в результате чего интернет-провайдер теряет способность контролировать трафик пользователя. А пользователь получает возможность беспрепятственно обращаться к любым интернет-ресурсам, доступным из этой сети.

Несмотря на то, что ничего противозаконного виртуальные частные сети не предоставляют, они позволяют уходить от прямого контроля интернет-провайдеров, что часто вызывает опасения со стороны государств. На август 2023 года в России, Украине и Казахстане ситуация складывается таким образом, что при необходимости блокируются непосредственно VPN-сервисы, но запрета или ответственности за их использование для граждан не предусмотрено. В Беларуси на гражданина может быть наложен административный штраф, если он будет использовать VPN для обхода блокировок или других технических средств контроля интернет-пространства.

Прокси-серверы

Прокси-серверы создавались как инструмент для фильтрации трафика и распределения нагрузки. Принцип работы прокси-сервера зависит от возложенных на него задач, но он всегда выступает посредником в передаче запросов и ответов и в большинстве сценариев, напротив, является средством для защиты и контроля, а не обхода ограничений.

Наиболее частые варианты использования прокси-серверов выглядят так:

организация локальной сети — компьютеры предприятия объединяются в локальную сеть, а выход в интернет получают через прокси-сервер, который настраивается в соответствии с нуждами компании (например, закрывается доступ к социальным сетям, чтобы сотрудники не отвлекались от работы);

защита корпоративной сети — компьютеры организации объединяются в локальную сеть, а доступ в интернет получают через прокси-сервер, который разрешает только определенные сценарии обмена данными, блокируя любые несанкционированные попытки соединения;

снижение нагрузки на канал обмена с внешними сервисами — компьютеры организации объединяются в локальную сеть, а доступ в интернет получают через прокси-сервер, который кэширует наиболее востребованные данные, позволяя сотрудникам компании получать их напрямую из кеша, а не загружать каждый раз из интернета.

Каким же образом проксирование помогает обходить блокировки и запреты? Все очень просто:

Обход блокировок интернет-провайдеров — прокси-сервер, размещенный в другой стране, обязан соблюдать законы той страны, но не других стран. Таким образом, пользователь обращается к прокси-серверу, что не запрещено, а он в свою очередь передает запрос на нужный ресурс, — если тот не заблокирован в стране физического размещения сервера, — получает ответ и возвращает его пользователю. Обход блокировок со стороны веб-ресурсов — большинство сайтов блокирует однотипные частые запросы, что делает невозможной процедуру автоматизированного сбора данных. Запросы же с разных IP-адресов могут восприниматься совершенно нормально, а запросы, сделанные с использованием мобильных прокси, сайты вообще не в состоянии отличить от запросов, совершаемых обычными владельцами мобильных устройств.

Как видим, процедура не подразумевает никаких противоправных действий, вреда, неправомерного доступа, взломов и кражи данных. Тем не менее в Беларуси обход ограничений, введенных государством, может рассматриваться как административное нарушение. В России, Казахстане и Украине личной ответственности физических лиц не предусмотрено, а значит, использование прокси-серверов — законно.