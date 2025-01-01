Политика конфиденциальности

Сервис «Proxy-solutions» работает по адресу: www.proxy-solutions.net

Мы ценим конфиденциальность наших клиентов и считаем, что нам важно делиться информацией о том, какие личные данные мы собираем, обрабатываем и храним.

Каково применение этой политики?

Применение этой политики распространяется на нашу роль контроллера в отношении персональных данных наших посетителей сайта и пользователей сервиса; другими словами, где мы устанавливаем цели и средства этой обработки персональных данных.

Независимо от нашей принадлежности к любому стороннему сервису или продукту, эта политика не распространяется на такие сторонние филиалы. Наш сайт содержит гиперссылки и информацию о сторонних сайтах. Мы не несем ответственности за то, что мы не контролируем и не контролируем политику конфиденциальности и действия третьих сторон.

Вы соглашаетесь с нашими условиями политики, используя наш веб-сайт, продукты или услуги.

Какие личные данные собираются и сохраняются при регистрации нашим сервисом?

Поскольку мы хотим сделать максимальной вашу конфиденциальность, мы собираем только минимальную требуемую информацию - ваш адрес электронной почты, который хранится в зашифрованном режиме на серверах, которые полностью зашифрованы и адреса других цифровых видов связи, если они вами предоставляются.

Технология шифрования будет использоваться для защиты любых личных данных, включая ваш адрес электронной почты, который будет передан из вашего веб-браузера на наш веб-сервер или наоборот.

Мы не запрашиваем и не храним вашу личную информацию, включая ваше имя, IP-адрес или физические адреса. Персональные данные в вашей учетной записи, такие как ваш адрес электронной почты, другие виды электронной связи могут использоваться для распространения у вас маркетинговых и рекламных материалов, информационных бюллетеней и любых других материалов, которые могут вас заинтересовать. Вы можете использовать ссылку на отмену подписки, инструкции, которые мы предоставляем в каждом электронном письме, или напрямую связаться с нами, если вы решите отказаться от получения от нас любых или всех этих сообщений. Вы соглашаетесь с этой процедурой, используя услуги и продукты proxy-solutions.net.

Какую информацию мы обрабатываем, когда наши клиенты подключаются к нашему сервису?

Неисправный журнал данных соединения, который включает случайно генерируемое имя пользователя и внутренне назначенный, не публичный IP-адрес, поддерживается нами для устранения неполадок. Мы безопасно очищаем журнал поиска неисправностей каждые несколько часов. Чтобы уменьшить нашу юридическую ответственность, мы намеренно и строго не записываем никаких других данных. Ваше поведение в браузере не контролируется и не регистрируется нами. Невозможно зарегистрировать поведение браузера с нашей технической базой. Все данные, которые вы используете, остаются анонимными и не связаны с вашим реальным общедоступным IP-адресом.

Объем трафика, который вы тратите во время сеанса работы с прокси-сервером, обрабатывается в конце каждого подключения для обновления счетчиков трафика. Совокупный объем ежемесячного трафика данных учитывается для поддержания высокого уровня качества обслуживания.

Какие личные данные обрабатываются при использовании нашего веб-сайта

Мы можем выбрать обработку данных о вашем использовании наших веб-сайтов («данные об использовании сайта»). Эти данные могут включать информацию о времени, частоте и моделях ваших посещений, а также ваше географическое местоположение и IP-адрес, операционную систему, тип и версию браузера, источник реферала, просмотренные страницы, продолжительность посещения и пути навигации по сайту. Журналы веб-сервера являются источником данных об использовании веб-сайта. Эта обработка данных используется для анализа использования нашего веб-сайта и служб. Это юридически основано на наших законных интересах, таких как мониторинг, безопасность, защита и улучшение нашего веб-сайта и его услуг.

Какие личные данные обрабатываются при обращении к нам или нашей службе поддержки по электронной почте, чату или формам поддержки?

Мы можем обрабатывать данные, содержащиеся или относящиеся к любому сообщению, которое вы нам пересылаете («данные переписки»), включая адрес электронной почты, содержание сообщения и метаданные, связанные с перепиской. Наш веб-сайт или почтовые серверы будут создавать метаданные, связанные с сообщениями, выполненными с использованием контактных форм сайта или протокола SMTP. Данные корреспонденции могут обрабатываться для связи с вами или ведения записи. Наш законный интерес состоит в том, чтобы предоставить вам наилучший опыт поддержки и улучшить наши услуги.

Поддержка связи осуществляется через две различные сторонние платформы: мы используем JivoChat для чата и Zendesk для электронной почты и билетов на поддержку. Когда вы общаетесь с нами через эти платформы, ваши записки, включая ваше имя и адрес электронной почты, регистрируются в соответствующих системах. Пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующими политиками конфиденциальности этих платформ для получения дополнительной информации:

JivoChat: https://www.jivochat.com/privacy/

Zendesk: https://www.zendesk.com/company/policies-procedures/

Как и зачем обрабатываются собранные данные?

Собранная информация используется для ряда целей:

Для обеспечения и обслуживания наших Услуг, а также их дальнейшего роста.

Для информирования вас об изменениях в наших Сервисах.

Для того, чтобы вы могли участвовать в интерактивных функциях наших сервисов, когда вы решите это сделать.

Для обеспечения поддержки клиентов, включая отправку сообщений об отправке паролей.

Собирать ценные данные и выполнять их анализ для целей улучшения обслуживания или научных исследований.

Для мониторинга использования наших Сервисов.

Для обнаружения, устранения и предотвращения технических проблем.

Для обнаружения и предотвращения мошенничества или других незаконных действий.

Для выполнения условий договора вы соглашаетесь или заключаете с нами договор.

Выполнять юридическое обязательство, которому мы являемся, или защищать жизненно важные интересы наших клиентов или другого физического лица.

Чтобы предоставить вам специальные предложения, новости и общую информацию о других услугах, товарах и событиях, которые мы предлагаем, которые аналогичны тем, которые вы уже приобрели или спросили, если вы не отказались от получения такой информации.

Эта политика показывает, как ваши личные данные используются proxy-solutions.net .Пожалуйста, не предоставляйте нам личные данные других лиц.

Собираем ли мы анонимные отчеты о диагностике и сбоях?

С вашего согласия мы можем собирать анонимные отчеты по диагностике сети и сбоям. Эта информация не может быть подключена к вашему использованию прокси серверов.

Какую информацию мы храним после прекращения использования нашего сервиса?

Вы можете потребовать удалить всю информацию, связанную с вашей учетной записью на сайте: proxy-solutions.net (включая учетную запись на сайте: proxy-solutions.net), из наших систем, как только ваша учетная запись будет прервана в нашей сети.

Что произойдет, если мы получим официальное уведомление, такое как DMCA, за материалы, которые вы загрузили авторским правом?

Поскольку наши клиенты анонимны, когда они используют наш сервис, такие документы уведомления отправляются в proxy-solutions.net, и наш юридический отдел выдает подходящий ответ. Поскольку мы не храним журналы соединений, мы не можем связать уведомление с идентификатором клиента, даже если это обязано быть по закону.

Что мы будем делать, когда мы получим юридический запрос от авторитета для информации, связанной с клиентом?

Наша компания должна выполнять судебные приказы, полученные от признанного юридического лица, обладающего юрисдикцией в отношении proxy-solutions.net. Тем не менее, компания не может предоставлять информацию, которой она не обладает. Мы запрашиваем, чтобы каждый клиент предоставлял минимальный объем информации при любых действиях - действительный адрес электронной почты. Если мы когда-либо юридически обязаны вести постоянный журнал связей наших клиентов или любых других персональных данных, связанных с их сетевой деятельностью, мы немедленно проинформируем наших клиентов и сделаем все возможное, чтобы переместить юрисдикции или прекратить обслуживание, чтобы защитить тех, кто доверяет их конфиденциальность нам.

Безопасность данных

Мы уделяем приоритетное внимание вашей безопасности данных, но мы хотим, чтобы вы помнили, что никакой подход к передаче данных в Интернете или метод электронного хранения абсолютно безопасен. Хотя мы пытаемся использовать коммерчески приемлемые способы защиты ваших персональных данных, мы не можем гарантировать полную безопасность.

Серверы, которые мы используем для хранения персональных данных, находятся в защищенных условиях, управляются нами и на 100% зашифрованы. Любая передача данных защищена, по крайней мере, TLS 1.2.

Права клиентов

Мы стремимся предпринять ответственные шаги, чтобы вы могли изменять, исправлять, стирать или ограничивать использование персональных данных.

Обращайтесь к нам, если вы хотите получать уведомления о том, какие из ваших личных данных мы храним в нашей системе, и если вы хотите, чтобы он был удален из него.

В определенных обстоятельствах вы имеете право:

Получить копию ваших Личных данных, которые мы сохранили в нашей системе.

Получить личную информацию, хранящуюся в нашей системе.

Исправлять неточности в своих данных или обновлять их.

Чтобы ваши личные данные, хранящиеся в нашей системе, были удалены.

Чтобы ограничить обработку ваших личных данных.

Оспорить нашу обработку ваших персональных данных.

Вы имеете право на переносимость данных, которые вы нам даете. В целях управления и передачи ваших персональных данных вы можете запросить его копию в виде широко используемого электронного формата. Пожалуйста, имейте в виду, что мы можем потребовать подтверждения вашей личности, прежде чем отвечать на вышеупомянутые запросы.

Вы имеете право подать жалобу в юридический орган, ответственный за защиту данных, если вы считаете, что наша обработка вашей личной информации нарушает законы о защите данных. Вы можете подать такую жалобу в государстве-члене ЕС о вашем обычном месте жительства, на своем рабочем месте или месте предполагаемого нарушения. Пока юридическая основа для обработки ваших персональных данных нами основана на вашем согласии, вы можете отозвать это согласие в любое время, когда пожелаете. Однако это снятие согласия не повлияет на законность обработки личной информации до снятия согласия. Вы можете использовать любые ваши права в отношении своих личных данных, уведомив нас в письменной форме, в идеале, по электронной почте [email protected]

Платежи

Мы используем сторонние службы для обработки платежей (например, платежные процессоры) для доставки платных продуктов и / или услуг в пределах Сервиса.

Мы не собираем и не записываем вашу информацию. Эта информация доставляется непосредственно нашим сторонним платежным процессорам, которые будут использовать вашу личную информацию в соответствии с их собственными политиками конфиденциальности. Эти платежные процессоры соответствуют стандартам PCI-DSS, которые регулируются Советом по стандартам безопасности PCI - совместными усилиями таких брендов, как Visa, American Express, Mastercard и Discover. Требования PCI-DSS обеспечивают безопасное обращение с платежной информацией.

Мы работаем со следующими процессорами платежей:

Интеркасса: https://www.interkassa.com/terms-and-conditions-other-legal-information/

Webmoney: https://wiki.wmtransfer.com/projects/webmoney/wiki/WebMoney_Europe_Privacy_Policy

Paypal: https://www.paypal.com/al/webapps/mpp/ua/privacy-full

Енот: https ://enot.io/privacy_policy.pdf?v=2

Юнит Пей: https://unitpay.ru/ru/policy

аналитика

Яндекс-Metrika («Веб-аналитика») и Google Analytics используются Proxy-solutions для оценки информации о посетителях нашего сайта. Как только страница загружается вашим веб-браузером на нашем веб-сайте, в вашем браузере выполняется небольшая часть кода javascript, представляя в службу сервиса Web Analytics информацию о соединительном устройстве, например. разрешение вашего браузера, язык, пользовательский агент, ссылающийся веб-сайт и т. д. Чтобы максимизировать вашу анонимность, Proxy-solutions решила разрешить Web Analytics собирать только определенную часть IP-адреса. Веб-файлы cookie также могут храниться в веб-аналитике с целью помочь им идентифицировать повторяющихся пользователей. Если вы чувствуете себя обеспокоенным тем, что отслеживаете скрипты Web Analytics на Proxy-solutions.net или на любом другом сайте, использующем его, вы можете установить надстройку браузера, такую как AdBlock, gaoptout или Ghostery, что позволит вам отказаться от этого отслеживание.

Обмен данными

Информация о вас, включая ваши персональные данные, может быть отправлена и храниться на компьютерах за пределами вашей провинции, штата, страны или другой государственной юрисдикции в тех местах, где законы о защите данных могут отличаться от законов вашей юрисдикции.

Вы соглашаетесь с этой Политикой конфиденциальности (и передачей данных), отправляя такую информацию.

Мы предпримем все разумно необходимые шаги для обеспечения надежного управления вашими данными и в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности. Мы также сделаем все возможное, чтобы ваши личные данные не были переданы в организацию или страну, если у них нет надлежащего контроля, включая обеспечение безопасности ваших данных и другой личной информации.

Куки

Что такое куки?

Куки-файлы - это фрагменты текста, которые веб-сайт, который вы посещаете, отправляет в ваш веб-браузер. Курилка, хранящаяся в вашем веб-браузере, позволяет Службе или третьей стороне распознать вас, облегчить ваш следующий визит и повысить полезность Сервиса для вас. Файлы cookie могут быть «персистентными» или «сеансами». Постоянными куками являются те, которые остаются на вашем персональном компьютере или мобильном устройстве, когда вы находитесь в автономном режиме, а файлы cookie сеанса - те, которые удаляются, как только ваш веб-браузер закрыт.

Отключение файлов cookie

Посетите страницы справки своего веб-браузера, если вы решите удалить файлы cookie или попросите веб-браузер удалить или отказаться от приема файлов cookie. Пожалуйста, имейте в виду, что если вы удалите файлы cookie или откажитесь от их принятия, возможно, вы не сможете использовать весь спектр предлагаемых нами функций, вы также можете не сохранять свои настройки. Более того, некоторые из наших страниц могут отображаться неправильно.

Как используются файлы cookie?

Мы можем размещать несколько файлов cookie в вашем веб-браузере всякий раз, когда вы используете и получаете доступ к нашей Службе. Куки-файлы используются нами для следующих целей:

Для поддержки определенных функций Сервиса

Чтобы доставить аналитику

Для хранения ваших предпочтений используются оба типа файлов cookie (сеанс и постоянный). Файлы cookie, которые мы используем для работы Сервиса, можно разделить на три следующие группы: Важные, связанные с учетной записью и Google Analytics.

Основные файлы cookie. Мы могли бы использовать Essential cookie для записи данных, которые изменяют поведение или внешний вид службы, например, предпочтения пользователя на Сервисе.

Связанные с учетной записью куки. Мы можем использовать файлы cookie, связанные с учетной записью, для проверки пользователей и предотвращения мошеннического использования учетных записей пользователей, а также для записи данных, которые изменяют поведение или внешний вид Сервиса, например, функцию «запомнить меня».

Куки-файлы Google Analytics. Мы могли бы использовать куки Google Analytics для отслеживания информации о том, как Служба используется для целей улучшения, а также для проверки новых страниц, рекламных объявлений, функций или новых функций Сервиса, чтобы увидеть реакцию наших пользователей на них.

Сторонние файлы cookie

Мы можем использовать не только наши собственные файлы cookie, но также файлы cookie различных сторонних поставщиков, чтобы сообщать статистику использования Сервиса, предоставлять рекламу и через Службу и т. Д.

Ссылки на другие сайты

Ссылки на другие сайты, не управляемые нами, могут содержаться в нашей службе. Нажимая на стороннюю ссылку, вы попадете на сайт этой стороны. Мы рекомендуем вам ознакомиться с Политикой конфиденциальности каждого сайта, который вы посещаете. Мы не контролируем и не несем ответственности за контент, политику конфиденциальности или практику сторонних сайтов или служб.

Конфиденциальность детей

Наша Служба не обращается к лицам моложе 18 лет («Дети»).

Мы не сознательно собираем личные данные от детей. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы являетесь родителем или опекуном и узнаете, что ваш ребенок / дети предоставили нам Личные данные. Если мы обратимся к нашему вниманию, что мы собрали Личные данные у детей без проверки родительского согласия, мы предпримем шаги для удаления этой информации с наших серверов.

изменения

Мы вправе в любое время вносить изменения в эту политику конфиденциальности. В таких случаях мы предпримем каждый разумный шаг, чтобы сообщить вам об этих изменениях, разместив все изменения своевременно на веб-сайте Proxy-solutions.net в течение разумного периода времени до вступления в силу новой политики.

Рекомендуется проверять эту страницу время от времени, чтобы убедиться, что вы удовлетворены любыми изменениями в этой политике.

Наша информация

Компания Proxy-solutions.

С нами можно связаться:

По электронной почте: [email protected]

Посетив следующую страницу на нашем сайте https://proxy-solutions.net/support