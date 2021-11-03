Можно ли найти человека по IP-адресу? „Я тебя по IP вычислю“

Вы когда нибудь задумывались над тем что дает знание IP-адреса простому пользователю. Раньше мы часто в интернет перепалках слышали фразу „Я тебя по IP вычислю“.

Какие следы мы можем оставить на просторах интернета и IP- чего мы можем получить.

Смоделируем ситуацию что наш обидчик пишет оскорбления в ВК и вы хотите получить его IP-адрес. Как адрес мы можем узнать?

Посещать в принципе любые сайты человек может как напрямую так и через посредников. В большинстве случаев средства анонимизации не используются. Но иногда они все таки присутствуют. Средств для анонимизации в наше время достаточно, как платных так и бесплатных. На этом не будем сейчас заострять внимание.

Каждый сайт в интернете на который вы заходите, ВК в том числе, хранит информацию о пользователе в которой как правило есть и IP-адрес.

Выходит что, если заход на сайт прямой, то ваш визит будет сохранен в журнале с указанием вашего адреса, который есть реально вашим. В случае если использовались какие либо средства анонимизации, то в журнал попадет адрес прокси или VPN сервера. Как наблюдаем в таком случае ваш реальный IP-адрес зафиксирован не будет.

Как распознать какой IP-адрес мы получили, реальный или анонимайзера?

Можно воспользоваться сервисами проверки IP-адресов. Там вы сможете увидеть подробную информацию об адресе.

Можно сделать вывод что адрес анонимайзера если выглядит так: XX.XXX.XX.XXX.site.ru значит что он пренадлежит компании или известному сайту. Если же вы видите домен Ростелеком или например мобильного оператора, то скорее всего вы проверяли настоящий адрес пользователя.

Что же дальше?

Можно предположить что вы имеете IP-адрес человека которого хотите найти и идентифицировать.

Сравнить IP-адрес и реальный физ.адрес геолокации откуда выходили в сеть под данным адресом, в определенное время, имеет возможность только провайдер интернета.

Имея все эти данные провайдер без труда может определить точку выхода в сеть.

Для нас такой способ увы недоступен. Им могут воспользоваться только полиция или другие правоохранительные органы. Вам такую информацию никто предоставлять не будет.

Если адрес принадлежит анонимайзеру то задача ещё сложнее!

Можно обратиться к поставщику самого анонимайзера и попросит помочь. Предоставить вам IP-адрес и время подключения клиента к серверу с данным IP-адресом. Некоторые сервисы вовсе не ведут журналы. Шансы найти информацию подробнее мизерны.

Вывод уже можно сделать:

Без запроса правоохранителей, информация более чем город в котором находиться человек найти не получиться, и то информация о городе еще под вопросом достоверности.

Если вдруг вы стали жертвой обмана, шантажа или еще чего. Обращайтесь в полицию. Сами себе вы помочь не сможете!