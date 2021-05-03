Настоящий интернет и ТОР

Мы ответим на вопросы о том: Что такое ТОР? Как использовать? Что может? Чем отличается от обычного браузера?

Перед тем как рассказать о ТОРе и анонимности в интернете, мы постараемся дать понимание как работает интернет в обычном режиме. Объясним примером из жизни.

Допустим вы решили пойти в театр, но не в курсе где его найти. Вы естественно обращаетесь в справочную с вопросом. Они предоставляют вам адреса театров вашего города и не только. Вы останавливаете свой выбор на одном из театров и идете смотреть спектакль, предварительно купив билет в кассе. Все прекрасно, верно?

Информация, что вы искали театр осталась в справочной, да и в кассе есть информация на какой спектакль вы купили билет и в каком театре. Да и описание вашей личности тоже установить несложно. Если вы нарушили правила или вели себя не подобающе вас больше не пустят в театр.

Вы спросите, как быть? Есть ли решение? Однозначно есть.

Не ходите в театр где вас знают, в городе еще предостаточно других. Нонам нравится именно этот театр, вариант нам не подходит.

Использовать анонимайзер.

Можно использовать прокси.

Вам не понятны данные слова? Сейчас объясним подробнее.

Что такое Анонимайзер?

По развитию нашей ситуации в театре, что вам закрыли туда вход. Но Вам очень хочется туда попасть. В данном случае сервис анонимайзер это как попросить кого то сходить туда и транслировать вам все что там происходит. Билеты будите покупать не вы, но вы видите все, так как все транслируется. У Вас могут попросить плату за такую работу, так как человек тратит время. В кассе осталась информация о покупке билета, но не вами, а по итогу спектакль видели вы, но анонимно. Конечно касса может закрыть доступ вашему человеку и вам придется искать нового. Человек в свою очередь может делать трансляцию не только вам, повышая риск быть обнаружены и разоблаченным кассой, и даже возможно снижая качество картинки. К тому же ваш человек то точно кто, как и куда ходит. Кассы тоже не дремлет и имеют целые списки таких вот людей (проводников), и запрещают им вход еще на входе в кассу. При таком варианте поможет только прокси-сервер.

Прокси-сервер, что это?

Посредник между вами и интернетом который присваивает вам свой IP-адрес, называться прокси-сервер. Подменив свой адрес вы становитесь анонимным. Во всемирной паутине все будут видеть IP-адрес прокси сервера, а не ваш реальны. Заменить ГЕО локацию тоже поможет прокси. Хотите быть пользователем из США, нет проблем.

Также прокси используют для решения разного рода задач в интернете. Они помогают разработчикам сайтов, арибитражникам, СММщикам, тем кто парсит и не только.

Качественные прокси для любых задач можно приобрести на нашем сайте.

ТОР, что за зверь?

Что может быть лучше прокси? Верно, много прокси). ТОР представляет собой целую цепочку прокси-серверов да еще и с зашифрованным соединением. Главная задача обеспечить ваше инкогнито. Благодаря именно длинной цепочке из прокси, раскрыть вашу личность посетителя невозможно. Если интерпретировать ситуацию с театром, когда вас в него не пускают, то выходит следующие. В кассу обращается постоянно новый человек из нового города. Они конечно могут попытаться идентифицировать вас, но все что они смогут выяснить это адрес начального прокси. Так вот, вы не будете раскрыты.

Как начать работать в тор?

По сравнению с анонимайзером где вы зашли на сайт и после работаете уже с необходимой вам площадкой. ТОР это немного другое. Без навыков и знаний самостоятельно настроить все компоненты и программы у вас точно не выйдет. Потому скачивайте уже готовое решение Tor-browser

После установки вы можете использовать уже готовое решение ТОР и посещая сайты, вас никто не узнает.

Зайдя в Tor-browser вы попадаете в рак нет. А что это? Здесь нет поисковых сервисов. Это как сравнить модный офис и контейнер на рынке. В офисе все открыто и прозрачно, а на рынке все лучшее только по рекомендациям и или по блату, и то не всегда.

В обычном интернете у вас всегда есть Гугл и Ядекс, в ТОРе нет ничего. На сайты можно попасть только по адресу. И то по ссылке вы не поймете куда идете, так как выглядят они мягко говоря странно. Единственное что будет понятно это то что если ссылка кончается на .onion то это ссылка для ТОРа.

Еще один способ попасть на сайт в даркнете это воспользоваться сайтом каталогом.

Сайт каталог - это адресная книга под названием hidden wiki данные справочники разбиты на категории.

Помните что гаркнет это лютое место где обитают мощении и аферисты всех мастей. Чаще всего на вас здесь всегда хотят наживаться. Будьте осторожны!

Для многих даркнет это воодушевление истинного интернета, свободного, полного авантюризма и приключений. Так и есть на самом деле если быть осторожным и использовать средства защиты личности в интернете.