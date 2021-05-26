Прокси для uTorrent

Каждый третий пользователь интернета если не каждый первый хоть раз скачивал объемные файлы из интернета на свой компьютер и знает что такое uTorrent.

Это клиент который упаковывает файлы и даем возможность их скачивать посредствам magnet ссылки. Торрент популярен так как не претендует на высокие системные требования, мало весит, обладает max speed транзита информации.

uTorrent имеет в арсенале огромное количество функций и различных настроек. Углубляться мы не будем. Нас сейчас интересует совместная работа прокси и uTorrent.

Прокси это промежуточный сервер, пропускающий через себя трафик. Он подменяет IP-адрес поэтому вам может открытая доступ к запрещены в вашем регионе сайтам. Так же их используют для получения анонимности в сети, поскольку скрывают всю реальную информацию о пользователе.

Приоритетная задача прокси в торренте это анонимное скачивание. Скачивание и раздача файлов через прокси будет анонимной и поднимет уровень вашей безопасности в сети интернет. Поможет обойти блокировку если файл запрещен к склеиванию по ГЕО принадлежности. В торрент клиенте стоит использовать Socks5 тип соединения.

Как использовать прокси в торренте.

Первое что вам необходимо это купить качественный прокси. Имея IP-адрес и доступ к нему, нужно ввести данные в настройки торрент клиента. Краткое описание настройки:

1. Запускаем программу uTorrent

2. Заходим в настройки

3. Кликаем на (Соединение) и видим сетевые настройки.

4. Далее выбираем тип вашего прокси. Мы рекомендуем использовать Socks5.

5. Вносим IP-адрес, потр, логин и пароль от прокси.

6. Кликаем применить.

С этого момента торрент работает через прокси.

Не рекомендуем использовать настройки конфиденциальности, поскольку это может пагубно сказаться на скачивании файлов и скорости. Безопасности который предоставляет прокси вполне достаточно.

Так же скорость скачивания зависит от прокси, от его пропускной способности. Проверяйте что бы не было установлено ручных ограничений на скорость скачивания.

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