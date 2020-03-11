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MTProto прокси для Telegram

Здесь вы можете приобрести качественные персональные MTProto Proxy для стабильной работы вашего Telegram. Включается в настройках, маскирует трафик под HTTPS и не разряжает батарею.
Конфигурация
Локация прокси подбирается автоматически для максимально короткого маршрута между вами и прокси-сервером.
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О сервисе

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Инновационная автоматизация

Все работает автоматически.
Прокси отобразятся в личном кабинете сразу после оплаты. И это далеко не все, что сделано для вашего удобства.

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Мощные прокси-сервера

Пропускная возможность серверов до 100 мб/сек. Технические характеристики позволяют работать комфортно имея стабильный прокси

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Поддержка 24/7

Наши специалисты готовы помочь вам в любое время дня и ночи.
Вне зависимости от сложности вопроса!

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Лучшая цена/качество

Мы сделали цены максимально низкими, но чтобы это никак не отображалось на качестве услуг.

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Покупка и ее период

Вы можете приобретать от 1 IP-адреса до десятков тысяч адресов. На период 1 мес. 2 мес. 6 мес. и более. Естественно продление услуг присутствует, автоматическое в том числе. Список адресов вы сможете выгружать в удобном вам формате.

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Возврат средств

Мы вернем средства если услуга не была оказана.

MTProxy (MTProto Proxy) — это специализированный сетевой прокси-протокол, созданный командой Telegram для обхода блокировок мессенджера. В отличие от обычных прокси, которые работают на сетевых протоколах связи (SOCKS5 или HTTP), он разработан исключительно под архитектуру Telegram и работает только внутри этого приложения.

⚙️ Как это работает простыми словами

Когда пользователь включает MTProxy, его приложение Telegram подключается не к официальным серверам мессенджера напрямую, а к промежуточному серверу. Этот сервер зашифровывает весь входящий и исходящий трафик по родному протоколу Telegram — MTProto.

Для интернет-провайдера или систем цензуры этот трафик выглядит как обычное, легитимное посещение сайтов в интернете (благодаря технологии маскировки FakeTLS), поэтому они не могут его заблокировать.

🌟 Главные преимущества MTProxy

  • Работает без сторонних приложений: пользователю не нужно скачивать VPN. Прокси включается одной кнопкой прямо внутри настроек Telegram.
  • Не замедляет остальной интернет: проксирует только Telegram. Ваши банковские приложения, YouTube и браузер продолжают работать напрямую через локальный интернет на максимальной скорости.
  • Экономия батареи смартфона: в отличие от VPN, который постоянно работает в фоновом режиме смартфона и расходует заряд, MTProxy тратит энергию только в момент отправки сообщений в Telegram.
  • Безопасность на высоком уровне: прокси-сервер не имеет доступа к личным сообщениям, паролям или секретным чатам. Все данные изначально зашифрованы ключами самого Telegram, и никто не может их расшифровать.
  • Поддержка FakeTLS: трафик маскируется под обычные безопасные сайты (HTTPS), что защищает прокси от обнаружения и блокировок интернет-провайдерами.
  • Совместимость: работа на всех устройствах, где есть Telegram (iOS, Android, Windows, macOS, Linux).
  • Шифрование данных: MTProxy шифрует весь трафик изнутри мессенджера.
  • Политика No-Logs: мы не собираем, не просматриваем и не храним историю переписок и персональные данные пользователей.
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