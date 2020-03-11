MTProto прокси для Telegram

MTProxy (MTProto Proxy) — это специализированный сетевой прокси-протокол, созданный командой Telegram для обхода блокировок мессенджера. В отличие от обычных прокси, которые работают на сетевых протоколах связи (SOCKS5 или HTTP), он разработан исключительно под архитектуру Telegram и работает только внутри этого приложения.

⚙️ Как это работает простыми словами

Когда пользователь включает MTProxy, его приложение Telegram подключается не к официальным серверам мессенджера напрямую, а к промежуточному серверу. Этот сервер зашифровывает весь входящий и исходящий трафик по родному протоколу Telegram — MTProto.

Для интернет-провайдера или систем цензуры этот трафик выглядит как обычное, легитимное посещение сайтов в интернете (благодаря технологии маскировки FakeTLS), поэтому они не могут его заблокировать.

🌟 Главные преимущества MTProxy