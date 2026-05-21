Услуги
Персональные прокси Пакетные прокси Prime прокси City прокси Multi protocol прокси UDP прокси Мобильные прокси Мобильные прокси plus VPS/VDS серверы Выделенные серверы Network tools
Прокси под задачи
Крипта, Web3, NFT
Bybit BybitOKX OKXBinance Binance
Соц. сети и видео
Instagram InstagramWhatsApp WhatsAppTikTok TikTokTelegram Telegram
ADS и арбитраж
Google Ads Google Ads
Платформы 18+
OnlyFans OnlyFans
Онлайн игры
Epic Games Epic GamesMinecraft MinecraftSteam Steam
Другое
Key Collector Key CollectorGoogle Search Google Search
Прокси для ИИ
ChatGPT ChatGPT
Страны
Казахстан КазахстанСША СШАЭстония ЭстонияПортугалия Португалия
FAQ Настройки
Мой IP Прокси чекер Конвертер форматов Бесплатные прокси
Блог Поддержка
Купить прокси <em>Казахстана</em> — персональные IPv4 для Kaspi и бизнеса

Купить прокси Казахстана — персональные IPv4 для Kaspi и бизнеса

Прокси Казахстана — персональные IPv4 для доступа к Kaspi, Kolesa, банкам и локальному интернету

Чаще всего покупают

Выберите подходящий вариант из предложенных нами, или создайте с помощью конфигуратора для реализации вашей задачи
Нет значений
5 IP
/
Страна:
на выбор
Трафик:
безлимитный
Тип соединения:
HTTP/HTTP(s), SOCKS5
Анонимность:
анонимные/элитные
Скорость:
до 100 мб/сек
Протокол:
IPv4
25 IP
/
Страна:
на выбор
Трафик:
безлимитный
Тип соединения:
HTTP/HTTP(s), SOCKS5
Анонимность:
анонимные/элитные
Скорость:
до 100 мб/сек
Протокол:
IPv4
100 IP
/
Страна:
на выбор
Трафик:
безлимитный
Тип соединения:
HTTP/HTTP(s), SOCKS5
Анонимность:
анонимные/элитные
Скорость:
до 100 мб/сек
Протокол:
IPv4
Оформление заказа
Настройте свой тариф за минуту
Выберите страну, количество IP и период аренды — стоимость рассчитается автоматически. Быстро, прозрачно и без скрытых условий.
Требуется большой объем прокси или нужна консультация?
Страна
Нет значений
Период
Количество
Введите промокод
Анонимность
1 Гбит/с
200+ локаций
Чистые IP
Без лагов
99.9% uptime
Оформление заказа

Прокси для других задач

США
США
Эстония
Эстония
Португалия
Португалия
Максим Петров
Маркетолог
Нужны были IP из США и Европы — выдали за 3 минуты. Трафик без лимита, всё летает.
12 февраля 2026
Аноним
Арбитражник
В январе купил 15 персональных адресов и продлеваю до сих пор, все гуд. Аккаунты в ФБ живут нормально.
16 января 2026
Аноним
Специалист по интернет-маркетингу
Работаю с сервисом уже около полугода. Доволен качеством прокси и доступной ценой. Поддержка отзывчивая, всегда идут на встречу.
2026
Аноним
SMM-специалист
Искала прокси Украины по городам, на данном сервисе нашлось хоть что-то кроме Киева и Харькова. Одесса, Винница, Хмельницкий и Днепр — уже неплохо. Цены выше, но стоимость оправдана. В работе никаких нареканий, работают шустро и стабильно уже не первый месяц.
2025
Валентин Великов
Специалист по e-commerce
Акки Гугла прошли регистрацию, почта живая, банов не было. Скорость отличная, IP не в спам-базах, eBay не запрашивал дополнительных верификаций. IP-шки чистые, местоположение точно соответствует заявленному. Можно оплачивать криптой.
16 января 2026
Максим Никифоров
Таргетолог
Брал мобильные прокси США для Facebook Ads. Скорость норм, IP меняются плавно, баны не ловил. Поддержка отвечает быстро, помогли с настройкой API. За свои деньги — отличный вариант. Продлеваю подписку уже второй раз.
3 марта 2025
Аноним
Парсер данных
Занимаюсь парсингом, у меня в работе порядка 100 адресов — работают стабильно, капча особо не лезет. Надёжное место с адекватной тех. поддержкой и ценой, буду работать с ними и дальше.
2025
Arsen
Трейдер
Уже несколько месяцев подряд покупаю прокси с этого сайта и полностью доволен! Однозначно рекомендую!
2 мая 2024
Venceslav
SEO-специалист
Давно знаю данный сервис. Всегда отличались адекватной ценой и качественными прокси, в спам-базах нет, в ЧС тоже. Качество = proxy-solutions.
15 сентября 2023
Мирослав
Веб-мастер
Быстрый и качественный сервис. Многие рекомендовали данный сайт и я тоже рекомендую!
18 августа 2023

Отвечаем на частые вопросы

Мы постарались максимально предугадать вопросы, которые могут возникнуть у вас, но если все же ответа здесь не нашли, вам с удовольствием ответит наш консультант на сайте или служба поддержки. Стоит только обратиться!
1. Какой прокси лучше для работы с Kaspi.kz и Kaspi Bank?

Персональный IPv4 прокси с IP из Казахстана, желательно с привязкой к городу, где вы зарегистрированы в банке (обычно Алматы или Астана). Наши прокси полностью чисты, не блокируются, поддерживают SOCKS5/HTTPS и безлимит.

2. Можно ли один прокси использовать для нескольких аккаунтов Kolesa.kz?

Категорически нет. Kolesa легко выявляет мультиаккаунтинг по IP и банит все аккаунты сразу. Правило: один аккаунт → один выделенный прокси.

3. Ваши прокси работают с порталом eGov.kz и ЭЦП из-за границы?

Да. Для стабильного доступа к egov.kz и корректного подписания документов ЭЦП нужен казахстанский IP. Прокси обеспечит его. Однако учтите: сама ЭЦП привязана к вашей SIM-карте казахстанского оператора, так что SMS-подтверждение всё равно потребуется.

4. У вас реальный безлимит? Если я буду парсить Kaspi.kz 24/7?

Да. Безлимит — это безлимит. Ни скрытых лимитов, ни замедления скорости, ни доплат. Вы можете собирать данные в промышленных масштабах сутками.

5. Вы даёте прокси с привязкой к городу Казахстана?

Да. Выберите любой город: Алматы, Астана, Шымкент, Караганда, Актобе, Тараз, Усть-Каменогорск, Павлодар и другие. Это критически важно для локального SEO и проверки гео-таргетинга рекламы. Для покупки прокси с выбором города выберете услугу City прокси.

6. Подходят ли ваши прокси для работы с криптобиржами МФЦА (Binance Kazakhstan)?

Да. Полный функционал бирж, включая операции с тенге, часто требует казахстанский IP. Наши прокси обеспечат стабильный доступ ко всем возможностям.

7. Что делать, если Kaspi.kz всё равно выдаёт капчу?

Убедитесь, что вы используете персональный (выделенный) прокси, а не общий. Увеличьте задержки между запросами до 5-10 секунд. Если капча остаётся — напишите в поддержку, мы заменим прокси на другой IP за считанные секунды.

❓ Кому и зачем нужны казахстанские прокси

Казахстан — крупнейшая экономика Центральной Азии. Здесь работают собственные гиганты электронной коммерции и финтеха, развит рынок криптовалют, а государственные порталы предоставляют сотни услуг онлайн. Проблема в том, что многие локальные сервисы, такие как Kaspi.kz (маркетплейс + банк + платёжная система), Kolesa.kz (автомобильный портал), Halyk Bank и портал eGov.kz, привязаны к IP-адресам из Казахстана. При попытке доступа из-за границы вы рискуете столкнуться с частичной недоступностью, искажёнными данными или блокировкой аккаунта.

Прокси с казахстанским IP решает эту проблему: вы подключаетесь через него, и любой сайт видит вас как обычного пользователя из Алматы, Астаны или другого города. Без такого инструмента невозможна профессиональная работа с локальными сервисами из-за пределов страны.

Реальные кейсы, где казахстанский прокси необходим:

  • 🛍️ Мониторинг цен и парсинг Kaspi.kz
    Kaspi.kz — это не просто маркетплейс, а экосистема, где цена и наличие товара могут различаться в зависимости от региона. Без казахстанского IP вы не увидите актуальные предложения для местных покупателей. Например, один и тот же смартфон в Алматы и Астане может стоить по-разному, а скидочные акции могут быть недоступны при заходе из-за границы. Прокси позволяет собирать эти данные без искажений.

  • 🚗 Анализ рынка на Kolesa.kz
    Kolesa.kz — крупнейший автомобильный портал в регионе. При парсинге объявлений или мониторинге цен через один IP вы быстро получите блокировку. Пример: при попытке собрать данные о 500 объявлениях о продаже Toyota Camry с одного адреса, вы получите капчу уже после 50 запросов. С персональным казахстанским прокси и ротацией IP вы собираете тысячи объявлений без проблем.

  • 📱 Доступ к интернет-банкам (Kaspi, Halyk, Jusan)
    Большинство казахстанских банков ограничивают функционал для иностранных IP. Например, при входе в Kaspi Bank из-за границы может быть недоступно пополнение счета или переводы. Казахстанский прокси решает это — вы работаете с банком, как если бы находились в Алматы.

  • 🇰🇿 Портал eGov.kz и подписание ЭЦП
    Электронное правительство Казахстана (egov.kz) при работе из-за рубежа может требовать дополнительную верификацию, а подписание документов электронной цифровой подписью (ЭЦП) иногда недоступно вовсе. Казахстанский прокси обеспечивает стабильный доступ ко всем услугам. Важно: ЭЦП привязана к вашей SIM-карте казахстанского оператора, поэтому прокси нужен для корректного прохождения геолокации, но не заменяет SMS-подтверждение.

  • 💰 Криптобиржи МФЦА (Binance Kazakhstan, Bybit Kazakhstan, ATAIX Eurasia)
    В 2026 году полные лицензии AFSA имеют три биржи. Некоторые функции (пополнение через местные банки, депозиты в тенге) могут быть недоступны при подключении из-за границы. Казахстанский IP открывает полный функционал.

  • 🔍 Локальное SEO и Яндекс.Казахстан
    Выдача yandex.kz и показ рекламных объявлений зависят от геолокации пользователя. Чтобы анализировать конкурентов, собирать семантику и видеть реальные позиции сайта в Астане или Алматы, нужен казахстанский IP. Без него вы получите искажённую выдачу, ориентированную на ваш реальный регион.

  • 🌐 Парсинг новостных и государственных порталов
    tengrinews.kzinformburo.kz, а также сайты госорганов могут блокировать частые запросы с не-казахстанских IP. Прокси с местным адресом позволяет собирать данные без ограничений.

  • 📺 Доступ к локальному стримингу
    Казахстанские онлайн-кинотеатры и ТВ-сервисы (например, телеканалы «Хабар», «КТК») имеют географическую привязку. С казахстанским прокси вы смотрите контент из любой точки мира.

🔍 Какой прокси для Казахстана выбрать и почему не подходят дешёвые варианты

Единственное профессиональное решение — персональные IPv4 прокси. Это адреса, которые используете только вы. Никто другой. Репутация IP зависит только от ваших действий. Никаких банов «за компанию».

✅ Что дают наши персональные IPv4 прокси с IP из Казахстана:

  • 🧑‍💻 Чистый, только ваш IP. Вы единственный пользователь. Никто не подставит вас.

  • 📡 Поддержка SOCKS5 и HTTP(S). SOCKS5 — для API и автоматизации, HTTP(S) — для браузера.

  • 🚀 Скорость до 100 Мбит/с и стабильность 99.9%. Серверы в надёжных дата-центрах.

  • 🌍 Гео-таргетинг по городам. Выбирайте Алматы, Астану, Шымкент, Караганду, Актобе, Тараз и другие города. Это критично для локального SEO и проверки рекламы.

  • 💸 Реальный безлимитный трафик. Парсите тысячи страниц, работайте с API 24/7 — без скрытых лимитов.

 

🛠️ Как настроить прокси для Казахстана (простые инструкции)

Способ 1: Для браузера — работаем с Kaspi, Kolesa, eGov

Используйте расширение Proxy-solutions settings (Chrome, Firefox):

  1. Установите расширение, откройте его настройки → «New Profile» → «Proxy Profile».

  2. Назовите профиль «Kazakhstan». Выберите протокол SOCKS5 или HTTP/HTTPS.

  3. Введите IP, порт, логин и пароль из вашего заказа. Сохраните.

  4. Переключитесь на профиль — теперь вы «в Казахстане» для любого сайта.

Способ 2: Для парсинга и API — автоматизация сбора данных

Пример на Python (библиотека requests):

python
import requests

proxy = "socks5://логин:пароль@ip_адрес:порт"
proxies = {"http": proxy, "https": proxy}

response = requests.get("https://kaspi.kz", proxies=proxies)
print(response.text[:500])

Способ 3: Для всех приложений (банк, Telegram, VPN) — через Proxifier

  1. Скачайте Proxifier (или любой удобный проксификатор), откройте Profile → Proxy Servers → Add.

  2. Введите IP, порт, выберите SOCKS5, укажите логин/пароль.

  3. Нажмите Set as default. Весь трафик компьютера пойдёт через казахстанский прокси.

❌ Типичные ошибки (и как их избежать)

  • Один прокси на несколько аккаунтов Kaspi / Halyk Bank.
    Сайт свяжет их по IP и при блокировке одного — заблокирует все. Решение: один аккаунт → один прокси.

  • Гео-таргетинг «просто Казахстан» для Алматы.
    Если вам нужна выдача именно для Алматы, покупайте прокси с привязкой к Алматы. Общий казахстанский IP может оказаться в Астане, и данные будут искажены.

  • Слишком быстрые запросы при парсинге.
    Даже с пулом из 50 прокси не делайте 1000 запросов в минуту с каждого IP. Увеличьте задержки до 2-5 секунд — это имитирует поведение человека.

  • Экономия на прокси для работы с финансами.
    Использование бесплатного или общего прокси для доступа к Kaspi Bank или Halyk Bank — гарантированная блокировка аккаунта и возможная компрометация данных.

Скопировано
Промокод на -5%
PROXYSTART_2026