Анонимные прокси-сервера для букмекерских контор – выбор профессионалов беттинга!

Занимаетесь ставками на спортивные события и хотите обезопасить свой способ заработка? Многие букмекерские конторы устанавливают ряд неприятных ограничений, которые делают процесс беттинга достаточно тяжёлым для игроков. Кроме того, власти большинства стран мира постепенно ограничивают возможность доступа к сайтам крупнейших контор, что означает дополнительные неудобства для любителей азарта.

Рациональным выходом из таких ситуаций является использование анонимных прокси-серверов, заказать доступ к которым вы можете прямо на нашем сайте. Мы уверены, что цены вас приятно удивят!

При входе на любой веб-сайт (в том числе и на порталы крупнейших букмекерских контор: например, Марафон, 1XBet или WilliamHill), весь интернет-траффик проходит через специальный сервер, что делает процесс работы абсолютно конфиденциальным.

Использование анонимных прокси выгодно и благодаря ряду других причин:

возможность управления несколькими аккаунтами в одной БК;

отсутствие лимитов по времени работы или захода – серверы доступны круглосуточно;

высокая скорость передачи данных. Смотреть лайв-трансляции теперь можно и через прокси!

обход любых ограничений по доступу к сайтам БК (которые установлены властями или на уровне провайдера);

выгодная ценовая политика.

Выделенные прокси – лучшее решение для любителей азарта!

Помимо «внешних» ограничений по доступу к сайтам БК, многие конторы устанавливают лимиты и для собственных клиентов. К числу таких «подводных камней» относятся низкие максимумы ставок на определённые события, невозможность совершения двух или более ставок на один исход и даже преднамеренная «просадка» коэффициентов на аккаунтах успешных игроков. Избежать таких ограничений можно, просто открыв доступ к прокси-серверу – техническая команда БК не сможет определить ваше реальное местоположение, поэтому никаких ограничений попросту не будет!

Для более удобной и безопасной работы с букмекерскими конторами мы рекомендуем вам заказать доступ сразу к нескольким выделенным IP-адресам. Оплатить аренду прокси вы можете прямо на сайте – достаточно указать нужное количество IP, а также желаемое местоположение сервера. Сразу после оплаты вы сможете заходить на сайты букмекерских контор без каких-либо ограничений!

Качественный прокси можно купить на нашем сайте.