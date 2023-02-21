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Какая ОС для ПК лучше подходит для работы в сети?

Какая ОС для ПК лучше подходит для работы в сети?

Операционная система — это программное обеспечение, направленное на организацию взаимодействия между пользователем и компьютером. Именно ОС встречает пользователя приветствием и позволяет управлять ресурсами ПК — процессором, оперативной памятью, видеокартой и так далее. В каждой современной операционной системе уже есть часть программ, дающих возможность выполнять базовые действия: выходить в интернет, управлять файлами, просматривать мультимедиа, а недостающие можно установить самостоятельно.

Первые операционные системы появились еще в 60-х годах прошлого столетия и позволяли управлять ЭВМ с помощью вводимых вручную команд. Постепенно на смену текстовым командам пришел графический интерфейс, но управление командами все еще распространено в управлении серверами и различной IT-инфраструктурой.

Если различные дистрибутивы Linux рассматривать в качестве единой OS, то из огромного множества ранних операционных систем, а их было по-настоящему много, сегодня доминируют 3:

  • Windows — самая распространенная операционная система, по разным данным, занимает более 80% рынка ПК и рабочих станций.
  • macOS — проприетарная разработка корпорации Apple, устанавливается на компьютеры, рабочие станции и ноутбуки Apple.
  • Linux — группа операционных систем, построенных на базе ядра Linux, традиционно используется для работы серверов, а доля на ПК занимает не более 5%.

Итак, Windows наиболее распространена на персональных компьютерах, а Linux — на серверах, например, используемых для проксирования. Практически все прокси-серверы, позволяющие обходить региональные блокировки и запреты по IP-адресам, трудятся под управлением операционной системы Linux. macOS ждет всех, кто купит компьютер или ноутбук компании Apple.

Удобство и функциональность

Какая ОС для ПК лучше подходит для работы в сети

Если рассматривать исключительно поведение в сети, то все представленные операционные системы будут примерно на одном уровне — во всех можно установить популярные браузеры и другое программное обеспечение для работы в сети.

Пользователи Windows и macOS могут использовать как встроенные браузеры — Internet Explorer, Microsoft Edge и Safari, — так и установить сторонние. В Linux родным браузером обычно является Mozilla Firefox, но могут быть установлены и Chromium, Vivaldi и другие свободные браузеры. По желанию можно загрузить привычный Chrome, Opera или любой другой.

Графическая оболочка хороша во всех трех ОС — наибольшее разнообразие оформления показывает Linux. В целом оценка удобства вещь довольно субъективная, если не брать в расчет очевидные вещи, например, невозможность установки сторонних программ или скорость работы. Несмотря на то, что все рассматриваемые операционные системы позволяют устанавливать дополнительные программы — реализовано это по-разному.

Те, кто работает с Windows, привыкли искать программное обеспечение самостоятельно, используя различные официальные сайты программ и другие интернет-ресурсы. Хотя в Windows и есть магазин приложений Microsoft Store, до последнего времени он почти не развивался, а размещенное там ПО часто было не самых свежих ревизий, не говоря о том, что список представленных программ был крайне мал. Сейчас Microsoft пытаются исправить эту ситуацию, и в 11 редакции Windows магазин занимает уже заметное место.

В macOS есть свой магазин приложений Mac App Store. В нем можно скачать и установить нужные программы: платные и бесплатные. В настоящее время в России установить можно только бесплатные или купленные ранее программы. Кроме этого, доступна установка ПО в формате .dmg, но найти его не всегда удается. Продукты Apple максимально зависят от своей операционной системы и магазина, по сравнению с другими ОС.

В Linux установка ПО реализована наиболее просто.. Во многих дистрибутивах есть свои магазины — это не значит, что программы нужно покупать, просто так называется — где размещено множество программ. Помимо того, установка приложений производится напрямую из репозиториев, для этого зачастую нужно просто скопировать пару строчек кода и вставить в терминал — скачается последняя версия ПО и нужные зависимости. Установка из файлов, как это реализовано в Windows, также доступна.

Безопасность

Какая ОС для ПК лучше подходит для работы в сети

В 95% случаев вредоносные приложения проникают на компьютер пользователя именно из интернета, а остальные 5% приходятся на заражение с инфицированных флешек, рассылку электронной почты и другие случаи. Поэтому при выборе операционной системы для работы в сети, безопасность занимает одно из важных мест.

Для заражения достаточно открыть какой-нибудь документ или даже просто посетить сайт — если у вас установлена устаревшая версия Windows, которая не получает своевременные обновления безопасности, то это вполне реальный сценарий. Дело в том, что браузер в любом случае скачивает различные файлы, необходимые для его работы, и может выполнить скрипты, устанавливающие в тихом режиме на ПК вредоносное программное обеспечение.

От множества проблем, возникающих при работе в интернете, может спасти использование прокси-сервера. К примеру, он может скрыть IP-адрес пользователя и сохранить его анонимность — это повышает безопасность от сетевых угроз. Но, к сожалению, от заражения он не спасет.

Если говорить о бытовом вредоносном ПО, то максимальное количество угроз сегодня распространяется для Windows — это не удивительно, ведь выше мы писали, что на эту операционную систему приходится более 80% рынка ПК и рабочих станций. На macOS тоже существует вредоносное программное обеспечение, но в гораздо меньшей степени, а заразиться им можно, если устанавливать взломанные программы в обход магазина приложений, и при посещении зараженных сайтов.

Вирусов для Linux существует еще меньше, на это есть ряд причин. Во-первых, их сложно реализовать из-за особенностей системы, а во-вторых, на этой операционной системе доминирует свободное программное обеспечение, распространяемое через официальные репозитории или магазины. Пользователю не нужно ничего искать в сети, достаточно просто открыть магазин или скопировать пару строк кода с офсайта программы и вставить в терминал. При всем этом, скачанные таким образом программы, в дальнейшем еще и самостоятельно обновляются на уровне системы.

Итоги

Если выбирать операционную систему для работы в сети, то лучшим выбором будет Linux. Популярные дистрибутивы способны потягаться в простоте с Windows, а в красоте — с macOS. Они бесплатны, просты в установке и не требуют никаких специальных знаний, установка и эксплуатация производится с помощью графического интерфейса на русском языке.

Несомненно, обладая уникальностью, каждая из рассматриваемых OC выгодно выделяется определенными характеристиками. К примеру, для macOS это программы для видео и аудиомонтажа, тесная интеграция с другими продуктами Apple, красота и удобство. Windows — это система для игроков, именно для нее в первую очередь разрабатываются все ПК-игры. Linux предоставляет пользователю открытость, скорость, надежность и большое количество свободно распространяемого программного обеспечения.

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