Персональные прокси Пакетные прокси Prime прокси City прокси Multi protocol прокси UDP прокси Мобильные прокси Мобильные прокси plus Network tools
FAQ Настройки
Мой IP Прокси чекер Конвертер форматов Бесплатные прокси
Блог Поддержка
Назад в блог

Какая разница между статическими и динамическими IP-адресами? Все в деталях!

Какая разница между статическими и динамическими IP-адресами? Все в деталях!

Каждое подключенное к интернету устройство обладает IP-адресом — собственным идентификационным номером, по которому оно распознается в сети. Благодаря такой идентификации устройства получают возможность устанавливать связь друг с другом и обмениваться информацией.

IP-адрес представляет собой некую последовательность чисел, разделенных между собой, в зависимости от используемого протокола, точкой или двоеточием. Существует два типа IP-адресов: статический, который закрепляется за устройством на постоянной основе, и динамический, который изменяется при каждом новом выходе компьютера в сеть.

Структура IP-адреса

Статический и динамический IP-адрес

Формирование IP-адреса возможно по двум протоколам: IPv4 и IPv6. Первый из них использует 32-битные числа, а второй – 128-битные.

IP-адрес в 32-битном варианте представлен последовательностью четырех трехзначных чисел, разделенных между собой точкой. Например: 234.386.156.569

Новый, более современный протокол IPv6 использует не десятичную, а шестнадцатеричную систему счисления. IP-адрес в 128-битном варианте представляет собой систему из восьми четырехзначных чисел, разделенных между собой двоеточиями. Пример IPv6 адреса: 2010:05b8:12e3:09a8:1f34:7b2e:49f0:760c.

История появления динамических адресов

Первое время, когда глобальная сеть только формировалась, все ай-пи адреса были статическими, то есть — неизменяемыми. Каждый компьютер получал уникальный IP, который за ним закреплялся и использовался при выходе в сеть. Но бурное развитие информационных технологий привело к тому, что постоянных адресов стало не хватать.

Поначалу это кажется невероятным, ведь даже в 32-битном варианте получается 4,3 миллиарда уникальных комбинаций. Но это количество огромно только на первый взгляд. Стремительное развитие IT-технологий привело к расширению интернет-пространства и резкому увеличению как числа, так и категорий аппаратов, способных подключаться к сети. Для выхода в интернет в наше время могут использоваться самые разные устройства: от ПК и смартфонов до веб-камер и бытовых приборов, например, холодильника или чайника.

Население земного шара составляет около 8 миллиардов, и почти все обитатели планеты, за исключением разве что грудных младенцев и совсем древних стариков, пользуются интернетом. Причем большинство людей владеет далеко не одним устройством, и для каждого из них требуется собственный уникальный адрес — одновременно в сети не может существовать двух одинаковых адресов. Эта задача была решена введением динамических адресов, способных изменяться при каждом новом подключении к сети.

У каждого из этих двух типов адресации — статического и динамического — есть свои особенности, каждый из них имеет достоинства и недостатки. Но сразу нужно оговориться, что использование прокси-сервера может устранить недостатки адресов любого типа — достаточно выбрать подходящий сервер.

Сравнение адресов статического и динамического типа

Статический и динамический IP-адрес

Главное отличие между IP-адресами статического и динамического типа: первые — сохраняют свое значение, а вторые — постоянно меняются. Статический ай-пи, закрепленный за устройством, не изменяет своего значения при очередном подключении к сети. Динамический адрес меняется при каждом новом подключении: он присваивается компьютеру в момент выхода в интернет и сохраняется в течение рабочего сеанса. Выход из сети по любой причине, будь то намеренное отключение пользователем устройства или случайный обрыв связи, приводит к потере адреса. При следующем подключении компьютер получит уже новый ай-пи.

Другие категории, по которым проводится сравнение:

  • способ получения адреса;
  • настройка конфигурации;
  • безопасность.

Статический IP выдает пользователю провайдер, с последующим закреплением этого адреса за устройством. Динамический же адрес формируется DHCP сервером в момент подключения устройства к сети. При его установлении от пользователя не требуется выполнения никаких действий — настройка конфигурации производится самим сервером в автоматическом режиме.

Чтобы настроить статический адрес, необходимо вручную выполнить ряд достаточно сложных действий, требующих от исполнителя специфических знаний и опыта. Причем, настраивать приходится как само устройство, с которого пользователь выходит в сеть, так и маршрутизатор. Настройка обычно производится самим провайдером, выдавшим адрес, за соответствующую плату.

С точки зрения безопасности, динамические адреса более защищены — комбинации цифр постоянно меняются, что значительно осложняет хакерам поиск уязвимых точек в сети. Поскольку сервер DHCP при каждом подключении заново настраивает конфигурацию, это создает серьезные проблемы для желающих отследить действия компьютера в интернете. Кроме этого, при необходимости скрыть свой реальный адрес от других участников сети, можно воспользоваться прокси-сервером.

Выводы

Статический адрес предоставляется провайдером, не меняется в процессе пользования интернетом и обеспечивает стабильную связь. Позволяет предоставлять удаленный доступ, облегчая взаимодействие между пользователями при обмене данными и совместной работе над проектами. Но он легко отслеживается, потому имеет более низкую степень безопасности и требует использования дополнительных мер защиты — например, использования прокси-сервера, для того, чтобы при необходимости скрывать свой настоящий адрес.

Динамический адрес отследить значительно сложнее, потому степень безопасности при его использовании более высокая. Все настройки осуществляются в автоматическом режиме и не требуют вмешательства пользователя. Но из-за того, что значение адреса меняется при каждом новом подключении, создание удаленного доступа без специального программного обеспечения становится невозможным.

Так какой адрес выбрать?

При выборе, какому типу ай-пи отдать предпочтение, следует ориентироваться на свои потребности. Если работа связана с созданием собственных серверов и необходимостью предоставления удаленного доступа к своему компьютеру, нужен статический адрес, для получения которого следует обратиться к провайдеру.

Для обычного пользователя оптимальным вариантом является динамический адрес — он не требует настроек и снижает риск взлома компьютера злоумышленниками. Дополнительный бонус для завсегдатаев форумов и любителей различных обсуждений на сайтах — в случае нарушения правил сообщества, забанить вас по ай-пи становится невозможно. Правда, существует небольшой риск выйти в сеть с адресом, который на сайте был уже ранее забанен, но эта проблема легко решается путем переподключения, с получением нового динамического IP-адреса.

Купить статичные или динамичные адреса IPv4 можно на нашем сайте.

Главная / Полезные статьи / Статический и динамический IP-адрес

Читайте также