Какая разница между статическими и динамическими IP-адресами? Все в деталях!

Каждое подключенное к интернету устройство обладает IP-адресом — собственным идентификационным номером, по которому оно распознается в сети. Благодаря такой идентификации устройства получают возможность устанавливать связь друг с другом и обмениваться информацией.

IP-адрес представляет собой некую последовательность чисел, разделенных между собой, в зависимости от используемого протокола, точкой или двоеточием. Существует два типа IP-адресов: статический, который закрепляется за устройством на постоянной основе, и динамический, который изменяется при каждом новом выходе компьютера в сеть.

Структура IP-адреса

Формирование IP-адреса возможно по двум протоколам: IPv4 и IPv6. Первый из них использует 32-битные числа, а второй – 128-битные.

IP-адрес в 32-битном варианте представлен последовательностью четырех трехзначных чисел, разделенных между собой точкой. Например: 234.386.156.569

Новый, более современный протокол IPv6 использует не десятичную, а шестнадцатеричную систему счисления. IP-адрес в 128-битном варианте представляет собой систему из восьми четырехзначных чисел, разделенных между собой двоеточиями. Пример IPv6 адреса: 2010:05b8:12e3:09a8:1f34:7b2e:49f0:760c.

История появления динамических адресов

Первое время, когда глобальная сеть только формировалась, все ай-пи адреса были статическими, то есть — неизменяемыми. Каждый компьютер получал уникальный IP, который за ним закреплялся и использовался при выходе в сеть. Но бурное развитие информационных технологий привело к тому, что постоянных адресов стало не хватать.

Поначалу это кажется невероятным, ведь даже в 32-битном варианте получается 4,3 миллиарда уникальных комбинаций. Но это количество огромно только на первый взгляд. Стремительное развитие IT-технологий привело к расширению интернет-пространства и резкому увеличению как числа, так и категорий аппаратов, способных подключаться к сети. Для выхода в интернет в наше время могут использоваться самые разные устройства: от ПК и смартфонов до веб-камер и бытовых приборов, например, холодильника или чайника.

Население земного шара составляет около 8 миллиардов, и почти все обитатели планеты, за исключением разве что грудных младенцев и совсем древних стариков, пользуются интернетом. Причем большинство людей владеет далеко не одним устройством, и для каждого из них требуется собственный уникальный адрес — одновременно в сети не может существовать двух одинаковых адресов. Эта задача была решена введением динамических адресов, способных изменяться при каждом новом подключении к сети.

У каждого из этих двух типов адресации — статического и динамического — есть свои особенности, каждый из них имеет достоинства и недостатки. Но сразу нужно оговориться, что использование прокси-сервера может устранить недостатки адресов любого типа — достаточно выбрать подходящий сервер.

Сравнение адресов статического и динамического типа

Главное отличие между IP-адресами статического и динамического типа: первые — сохраняют свое значение, а вторые — постоянно меняются. Статический ай-пи, закрепленный за устройством, не изменяет своего значения при очередном подключении к сети. Динамический адрес меняется при каждом новом подключении: он присваивается компьютеру в момент выхода в интернет и сохраняется в течение рабочего сеанса. Выход из сети по любой причине, будь то намеренное отключение пользователем устройства или случайный обрыв связи, приводит к потере адреса. При следующем подключении компьютер получит уже новый ай-пи.

Другие категории, по которым проводится сравнение:

способ получения адреса;

настройка конфигурации;

безопасность.

Статический IP выдает пользователю провайдер, с последующим закреплением этого адреса за устройством. Динамический же адрес формируется DHCP сервером в момент подключения устройства к сети. При его установлении от пользователя не требуется выполнения никаких действий — настройка конфигурации производится самим сервером в автоматическом режиме.

Чтобы настроить статический адрес, необходимо вручную выполнить ряд достаточно сложных действий, требующих от исполнителя специфических знаний и опыта. Причем, настраивать приходится как само устройство, с которого пользователь выходит в сеть, так и маршрутизатор. Настройка обычно производится самим провайдером, выдавшим адрес, за соответствующую плату.

С точки зрения безопасности, динамические адреса более защищены — комбинации цифр постоянно меняются, что значительно осложняет хакерам поиск уязвимых точек в сети. Поскольку сервер DHCP при каждом подключении заново настраивает конфигурацию, это создает серьезные проблемы для желающих отследить действия компьютера в интернете. Кроме этого, при необходимости скрыть свой реальный адрес от других участников сети, можно воспользоваться прокси-сервером.

Выводы

Статический адрес предоставляется провайдером, не меняется в процессе пользования интернетом и обеспечивает стабильную связь. Позволяет предоставлять удаленный доступ, облегчая взаимодействие между пользователями при обмене данными и совместной работе над проектами. Но он легко отслеживается, потому имеет более низкую степень безопасности и требует использования дополнительных мер защиты — например, использования прокси-сервера, для того, чтобы при необходимости скрывать свой настоящий адрес.

Динамический адрес отследить значительно сложнее, потому степень безопасности при его использовании более высокая. Все настройки осуществляются в автоматическом режиме и не требуют вмешательства пользователя. Но из-за того, что значение адреса меняется при каждом новом подключении, создание удаленного доступа без специального программного обеспечения становится невозможным.

Так какой адрес выбрать?

При выборе, какому типу ай-пи отдать предпочтение, следует ориентироваться на свои потребности. Если работа связана с созданием собственных серверов и необходимостью предоставления удаленного доступа к своему компьютеру, нужен статический адрес, для получения которого следует обратиться к провайдеру.

Для обычного пользователя оптимальным вариантом является динамический адрес — он не требует настроек и снижает риск взлома компьютера злоумышленниками. Дополнительный бонус для завсегдатаев форумов и любителей различных обсуждений на сайтах — в случае нарушения правил сообщества, забанить вас по ай-пи становится невозможно. Правда, существует небольшой риск выйти в сеть с адресом, который на сайте был уже ранее забанен, но эта проблема легко решается путем переподключения, с получением нового динамического IP-адреса.

Купить статичные или динамичные адреса IPv4 можно на нашем сайте.