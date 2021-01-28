Любите играть в Lineage, и хотели бы получить доступ к зарубежным игровым серверам? На многих европейских и азиатских площадках установлены ограничения для геймеров из СНГ, что делает игру фактически невозможной. Тем не менее, уровень игроков на этих серверах и гарантирует максимально известный игровой процесс – и если вы устали играть с новичками на «открытых» серверах, то купить прокси для Lineage 2 будет наиболее рациональным и выгодным решением!

Использование прокси-сервера означает присвоение вашему компьютеру уникального IP-адреса, который обеспечивает полную анонимность игры (а также серфинга в Интернет, социальных сетях и любых других ресурсах). Отследить реальное местоположение игрока в таком случае будет невозможно, поскольку весь траффик (исходящий и входящий) проходит через специальный сервер, расположенный в другом государстве. Другими словами, вы сможете играть в Lineage 2 без каких бы то ни было ограничений, будто бы вы находились в США, Европе или странах Азии.

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По сравнению с другими способами обхода ограничений для игры в Lineage использование proxy-сервера имеет массу преимущества

абсолютная конфиденциальность игры;

высокая скорость подключения, которая не зависит от количества пользователей на конкретном прокси-сервере;

доступность в любое удобное время – сервера работают круглосуточно;

ценовая политика, выгодная для большинства игроков.

Чтобы начать использовать прокси-сервер для игры в Lineage 2, достаточно просто оплатить аренду нужного вам количества IP-адресов, после чего активировать прокси на компьютере. Игровой клиент определит ваш IP автоматически: доступ на нужные игровые сервера будет открыт без каких-либо ограничений!

Использование прокси для игры в Lineage 2 (а также в другие игры жанра MMORPG) также может быть использовано в качестве защиты против бана со стороны администрации серверов. Например, если вы развиваете сразу нескольких персонажей с различных игровых аккаунтов, смена IP-адреса для игры на разных профилях является необходимой. В противном случае аккаунты будут заблокированы без права восстановления. Одним словом, использовать прокси для игры в Lineage 2 одновременно и выгодно, и безопасно!

Для аренды доступа к прокси достаточно указать желаемую локацию и нужное количество выделенных IP-адресов. Играйте с прокси – так, как вам нравится!

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