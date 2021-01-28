Персональные прокси Пакетные прокси Prime прокси City прокси Multi protocol прокси UDP прокси Мобильные прокси Мобильные прокси plus Network tools
FAQ Настройки
Мой IP Прокси чекер Конвертер форматов Бесплатные прокси
Блог Поддержка
Назад в блог

Прокси для Lineage 2

Прокси для Lineage 2

Любите играть в Lineage, и хотели бы получить доступ к зарубежным игровым серверам? На многих европейских и азиатских площадках установлены ограничения для геймеров из СНГ, что делает игру фактически невозможной. Тем не менее, уровень игроков на этих серверах и гарантирует максимально известный игровой процесс – и если вы устали играть с новичками на «открытых» серверах, то купить прокси для Lineage 2 будет наиболее рациональным и выгодным решением!

Использование прокси-сервера означает присвоение вашему компьютеру уникального IP-адреса, который обеспечивает полную анонимность игры (а также серфинга в Интернет, социальных сетях и любых других ресурсах). Отследить реальное местоположение игрока в таком случае будет невозможно, поскольку весь траффик (исходящий и входящий) проходит через специальный сервер, расположенный в другом государстве. Другими словами, вы сможете играть в Lineage 2 без каких бы то ни было ограничений, будто бы вы находились в США, Европе или странах Азии.

Выделенные IP-адреса для Lineage 2 – цены приятно удивят!

По сравнению с другими способами обхода ограничений для игры в Lineage использование proxy-сервера имеет массу преимущества

  • абсолютная конфиденциальность игры;
  • высокая скорость подключения, которая не зависит от количества пользователей на конкретном прокси-сервере;
  • доступность в любое удобное время – сервера работают круглосуточно;
  • ценовая политика, выгодная для большинства игроков.

Чтобы начать использовать прокси-сервер для игры в Lineage 2, достаточно просто оплатить аренду нужного вам количества IP-адресов, после чего активировать прокси на компьютере. Игровой клиент определит ваш IP автоматически: доступ на нужные игровые сервера будет открыт без каких-либо ограничений!

Использование прокси для игры в Lineage 2 (а также в другие игры жанра MMORPG) также может быть использовано в качестве защиты против бана со стороны администрации серверов. Например, если вы развиваете сразу нескольких персонажей с различных игровых аккаунтов, смена IP-адреса для игры на разных профилях является необходимой. В противном случае аккаунты будут заблокированы без права восстановления. Одним словом, использовать прокси для игры в Lineage 2 одновременно и выгодно, и безопасно!

Для аренды доступа к прокси достаточно указать желаемую локацию и нужное количество выделенных IP-адресов. Играйте с прокси – так, как вам нравится!

Прямо сейчас, вы можете заказать прокси – наши цены приятно удивят вас!

Главная / Полезные статьи / Купить прокси для Lineage 2

Читайте также