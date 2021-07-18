Прозрачный прокси. (squid)

Существует такое понятие как прозрачный прокси-сервер. Эта штука может быть полезной и крайне удобной в целом ряде случаев. Прозрачный прокси достаточно популярен. А как это, можно конкретнее?

Сервер к которому можно подключится без специального софта и доп.настроек. Всего лишь настроив файерволл, перенаправив весь трафик с 80 порта на порт который принадлежит прокси.

В чем польза?

Данная конфигурация имеет интересные эффекты и особенности. Первая заключается в том, что юзеры такой конфигурации не будут подозревать что трафик в данный момент идет через прокси-сервер. Данный вид настройки дает возможность полностью избавится от ручного конфигурирования веб-клиента.

Как наладить работу прозрачного прокси-сервера?

Что бы прозрачное проксирование работало нормально. Необходимо правильно настроить маршрутизатор. Маршрутизатор используют большинство сетей для коннекта в локальной сети и интернете. Сама суть настройки заключается в перенаправлении всего трафика идущего на 80 порт, на squid прозрачный прокси. При настройке вам может понадобиться IP таблицы файерволла.

Прозрачный прокси, для чего он нужен?

Как говорилось выше, он имеет преимущество в том что достаточно только перенаправить трафик без лишних движений.

Так же прокси позволит скрыть собственный IP-адрес заходя на интернет ресурсы. Это поможет Вам в случае бана или других блокировок.

Вы сможете экономить трафик благодаря сжатию данных, которое происходит во время их передачи.

Исходный IP-адрес будет скрыт благодаря использованию прокси сервера. Будет полезно если вы получили бан на каком то ресурсе или вам просто нужно подменить адрес для каких то своих авторских задач.

Возможность заблокировать доступ на тот или инной ресурс, или ограничить трафик если это необходимо, причем конкретным пользователям.

Можно сделать вывод, что прокси сервер squid может быть весьма полезен в ряде случаев, и имеет сильные стороны которые можно использовать в своих целях.

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