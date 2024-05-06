Как использовать BrowserScan для проверки Fingerprint вашего браузера!

Что такое BrowserScan?
BrowserScan — это усовершенствованный инструмент, который анализирует отпечатки вашего браузера и дает вам оценку подлинности Fingerprint. Эта оценка
имеет решающее значение, поскольку показатель ниже 90% указывает на потенциальные риски конфиденциальности, указывая на то, что вы можете разглашать следы, которые могут быть использованы для отслеживания
ваши онлайн-передвижения или связывание нескольких учетных записей, что может привести к блокировке учетных записей.
Обзор
Первоначальное сканирование с помощью BrowserScan предоставляет полный обзор, в котором перечислены ключевые элементы профиля вашего браузера:
- Тип браузера; Версия:
- Операционная система
- Язык
- IP-адрес
- Часовой пояс
- Почтовый индекс
- Страна и amp
- Геолокация
- Интернет-провайдер.
- Черный список
- Утечки DNS
- Обнаружение ботов.
Аппаратное обеспечение
Раздел «Аппаратное обеспечение» BrowserScan предлагает углубленный анализ вашего устройства, что необходимо для поддержания анонимности в Интернете. Это
может раскрыть архитектуру вашего устройства, будь то отпечатки пальцев Canvas и WebGL, количество ядер процессора и даже подробную информацию.
информация о видеокарте. Этот раздел особенно важен при использовании браузеров с защитой от обнаружения, поскольку он помогает гарантировать, что ваши
смоделированный профиль устройства является последовательным и правдоподобным.
Программное обеспечение
В этом разделе BrowserScan проверяет соответствие часового пояса вашего IP-адреса и настроек вашего браузера. Это также
фиксирует текущее время из JavaScript, проверяет, включен ли у вас параметр «Не отслеживать»; функция и проверяет ваш файл cookie
настройки. Эти детали программного обеспечения имеют решающее значение для создания целостного онлайн-персонажа, особенно при управлении несколькими учетными записями для
предотвратить обнаружение и возможные ограничения учетной записи.
Утечки WebRTC и DNS
WebRTC — это технология, которая обеспечивает общение в реальном времени непосредственно в веб-браузерах. Хотя он предоставляет полезные возможности, он
также создает риск утечек WebRTC, которые могут раскрыть ваш фактический IP-адрес независимо от использования прокси-сервера или VPN. Браузерное сканирование
специально проверяет эти утечки WebRTC, чтобы подтвердить, что ваше истинное местоположение остается скрытым, сохраняя анонимность
необходимые для ваших разнообразных онлайн-взаимодействий.
Утечки DNS — еще одна распространенная проблема, которую определяет BrowserScan. Эти утечки происходят, когда ваше устройство отправляет запросы на ваш
фактический DNS-сервер интернет-провайдера вместо DNS, предоставленного вашим прокси-сервером или VPN. Это может случайно раскрыть ваше истинное местоположение
веб-сайтам, что является серьезной проблемой конфиденциальности. BrowserScan проверяет наличие этих утечек.
Дополнительные инструменты
Помимо базовых функций, BrowserScan предлагает набор инструментов для повышения вашей онлайн-безопасности:
Сканер портов помогает выявить открытые порты на вашем устройстве, которые могут быть использованы хакерами.
Поиск IP-адреса предоставляет подробную информацию о любом IP-адресе, включая его физическое местоположение и используемый браузер.
2FA Authenticator упрощает процесс входа в систему, генерируя или проверяя коды безопасности.
Инструмент «Конвертер файлов cookie» оценивает легитимность файлов cookie и преобразует их в удобный формат.
Тест скорости Интернета проверяет ваше соединение без необходимости использования дополнительных плагинов.
UserAgent Parse декодирует информацию в строке вашего пользовательского агента, просматривая сведения о вашем устройстве и настройках браузера.