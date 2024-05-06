Как использовать BrowserScan для проверки Fingerprint вашего браузера!

Что такое BrowserScan?

BrowserScan — это усовершенствованный инструмент, который анализирует отпечатки вашего браузера и дает вам оценку подлинности Fingerprint. Эта оценка

имеет решающее значение, поскольку показатель ниже 90% указывает на потенциальные риски конфиденциальности, указывая на то, что вы можете разглашать следы, которые могут быть использованы для отслеживания

ваши онлайн-передвижения или связывание нескольких учетных записей, что может привести к блокировке учетных записей.

Обзор

Первоначальное сканирование с помощью BrowserScan предоставляет полный обзор, в котором перечислены ключевые элементы профиля вашего браузера:

Тип браузера; Версия:

Операционная система

Язык

IP-адрес

Часовой пояс

Почтовый индекс

Страна и amp

Геолокация

Интернет-провайдер.

Черный список

Утечки DNS

Обнаружение ботов.

Аппаратное обеспечение

Раздел «Аппаратное обеспечение» BrowserScan предлагает углубленный анализ вашего устройства, что необходимо для поддержания анонимности в Интернете. Это

может раскрыть архитектуру вашего устройства, будь то отпечатки пальцев Canvas и WebGL, количество ядер процессора и даже подробную информацию.

информация о видеокарте. Этот раздел особенно важен при использовании браузеров с защитой от обнаружения, поскольку он помогает гарантировать, что ваши

смоделированный профиль устройства является последовательным и правдоподобным.

Программное обеспечение

В этом разделе BrowserScan проверяет соответствие часового пояса вашего IP-адреса и настроек вашего браузера. Это также

фиксирует текущее время из JavaScript, проверяет, включен ли у вас параметр «Не отслеживать»; функция и проверяет ваш файл cookie

настройки. Эти детали программного обеспечения имеют решающее значение для создания целостного онлайн-персонажа, особенно при управлении несколькими учетными записями для

предотвратить обнаружение и возможные ограничения учетной записи.

Утечки WebRTC и DNS

WebRTC — это технология, которая обеспечивает общение в реальном времени непосредственно в веб-браузерах. Хотя он предоставляет полезные возможности, он

также создает риск утечек WebRTC, которые могут раскрыть ваш фактический IP-адрес независимо от использования прокси-сервера или VPN. Браузерное сканирование

специально проверяет эти утечки WebRTC, чтобы подтвердить, что ваше истинное местоположение остается скрытым, сохраняя анонимность

необходимые для ваших разнообразных онлайн-взаимодействий.

Утечки DNS — еще одна распространенная проблема, которую определяет BrowserScan. Эти утечки происходят, когда ваше устройство отправляет запросы на ваш

фактический DNS-сервер интернет-провайдера вместо DNS, предоставленного вашим прокси-сервером или VPN. Это может случайно раскрыть ваше истинное местоположение

веб-сайтам, что является серьезной проблемой конфиденциальности. BrowserScan проверяет наличие этих утечек.

Дополнительные инструменты

Помимо базовых функций, BrowserScan предлагает набор инструментов для повышения вашей онлайн-безопасности:

Сканер портов помогает выявить открытые порты на вашем устройстве, которые могут быть использованы хакерами.

Поиск IP-адреса предоставляет подробную информацию о любом IP-адресе, включая его физическое местоположение и используемый браузер.

2FA Authenticator упрощает процесс входа в систему, генерируя или проверяя коды безопасности.

Инструмент «Конвертер файлов cookie» оценивает легитимность файлов cookie и преобразует их в удобный формат.

Тест скорости Интернета проверяет ваше соединение без необходимости использования дополнительных плагинов.

UserAgent Parse декодирует информацию в строке вашего пользовательского агента, просматривая сведения о вашем устройстве и настройках браузера.