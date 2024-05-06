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Как использовать BrowserScan для проверки Fingerprint вашего браузера!

Как использовать BrowserScan для проверки Fingerprint вашего браузера!

Что такое BrowserScan?

BrowserScan — это усовершенствованный инструмент, который анализирует отпечатки вашего браузера и дает вам оценку подлинности Fingerprint. Эта оценка

имеет решающее значение, поскольку показатель ниже 90% указывает на потенциальные риски конфиденциальности, указывая на то, что вы можете разглашать следы, которые могут быть использованы для отслеживания

ваши онлайн-передвижения или связывание нескольких учетных записей, что может привести к блокировке учетных записей.

Обзор

Первоначальное сканирование с помощью BrowserScan предоставляет полный обзор, в котором перечислены ключевые элементы профиля вашего браузера:

  • Тип браузера; Версия:
  • Операционная система
  • Язык
  • IP-адрес
  • Часовой пояс
  • Почтовый индекс
  • Страна и amp
  • Геолокация
  • Интернет-провайдер.
  • Черный список
  • Утечки DNS
  • Обнаружение ботов.

Аппаратное обеспечение

Раздел «Аппаратное обеспечение» BrowserScan предлагает углубленный анализ вашего устройства, что необходимо для поддержания анонимности в Интернете. Это

может раскрыть архитектуру вашего устройства, будь то отпечатки пальцев Canvas и WebGL, количество ядер процессора и даже подробную информацию.

информация о видеокарте. Этот раздел особенно важен при использовании браузеров с защитой от обнаружения, поскольку он помогает гарантировать, что ваши

смоделированный профиль устройства является последовательным и правдоподобным.

Как использовать BrowserScan для проверки Fingerprint вашего браузера!

Программное обеспечение

В этом разделе BrowserScan проверяет соответствие часового пояса вашего IP-адреса и настроек вашего браузера. Это также

фиксирует текущее время из JavaScript, проверяет, включен ли у вас параметр «Не отслеживать»; функция и проверяет ваш файл cookie

настройки. Эти детали программного обеспечения имеют решающее значение для создания целостного онлайн-персонажа, особенно при управлении несколькими учетными записями для

предотвратить обнаружение и возможные ограничения учетной записи.

Как использовать BrowserScan для проверки Fingerprint вашего браузера!

Утечки WebRTC и DNS

WebRTC — это технология, которая обеспечивает общение в реальном времени непосредственно в веб-браузерах. Хотя он предоставляет полезные возможности, он

также создает риск утечек WebRTC, которые могут раскрыть ваш фактический IP-адрес независимо от использования прокси-сервера или VPN. Браузерное сканирование

специально проверяет эти утечки WebRTC, чтобы подтвердить, что ваше истинное местоположение остается скрытым, сохраняя анонимность

необходимые для ваших разнообразных онлайн-взаимодействий.

Как использовать BrowserScan для проверки Fingerprint вашего браузера!

Утечки DNS — еще одна распространенная проблема, которую определяет BrowserScan. Эти утечки происходят, когда ваше устройство отправляет запросы на ваш

фактический DNS-сервер интернет-провайдера вместо DNS, предоставленного вашим прокси-сервером или VPN. Это может случайно раскрыть ваше истинное местоположение

веб-сайтам, что является серьезной проблемой конфиденциальности. BrowserScan проверяет наличие этих утечек.

Как использовать BrowserScan для проверки Fingerprint вашего браузера!

Дополнительные инструменты

Помимо базовых функций, BrowserScan предлагает набор инструментов для повышения вашей онлайн-безопасности:

Сканер портов помогает выявить открытые порты на вашем устройстве, которые могут быть использованы хакерами.

Поиск IP-адреса предоставляет подробную информацию о любом IP-адресе, включая его физическое местоположение и используемый браузер.

2FA Authenticator упрощает процесс входа в систему, генерируя или проверяя коды безопасности.

Инструмент «Конвертер файлов cookie» оценивает легитимность файлов cookie и преобразует их в удобный формат.

Тест скорости Интернета проверяет ваше соединение без необходимости использования дополнительных плагинов.

UserAgent Parse декодирует информацию в строке вашего пользовательского агента, просматривая сведения о вашем устройстве и настройках браузера.

Как использовать BrowserScan для проверки Fingerprint вашего браузера!

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