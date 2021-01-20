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Прокси-сервера для VK

Прокси-сервера для VK

Занимаетесь раскруткой (продвижением) групп Вконтакте и хотите улучшить объёмы своего личного заработка? На нашем сайте вы можете приобрести качественные и на 100 % рабочие прокси для ВК, которые позволяют использовать одновременно сразу несколько аккаунтов для раскрутки!

Больше нет никаких ограничений по времени захода или смене IP-адресов, а необходимость использования VPN или различных браузеров навсегда осталась в прошлом. Просто закажите прокси-сервера, выбрав нужную страну и количество IP-адресов. Никаких угроз блокировки или проблем с заходом на портал VK – работоспособность, разнообразие под-сетей и «чистота» прокси!

Прокси для ВК-лучшее решение для SMM-специалистов!

Прокси – это специальные web-сервера, которые являются «посредником» между пользователем и целевым сервером (в нашем случае – VK). Использование прокси позволяет значительно увеличить эффективность продвижения (раскрутки) аккаунтов, публичных страниц и групп в социальной сети.

Выгода от использования прокси-серверов – максимальна. Оплатив аренду индивидуальных IP-адресов, вы получаете доступ к следующим возможностям:

·         автоматический постинг сообщений в паблики, ЛС или комментарии;

·         приглашение неограниченного количества пользователей в ваши группы;

·         рассылка рекламных или любых других предложений с большого числа профилей;

·         работа с нужным сегментом (например, «отсев» юзеров по возрасту, стране или полу).

Шансы попадания в бан при этом – минимальны (на практике использование качественных и анонимных прокси-серверов исключает любую вероятность блокировки со стороны администрации ВК).

Полный доступ к прокси-серверам для VK по выгодным ценам!

Для работы с большим количеством аккаунтов ВК (ботов) потребуется наличие специального ПО, созданного специально для раскрутки пабликов (страниц) в социальной сети. Абсолютная конфиденциальность является ещё одним преимуществом использования прокси – входящий (исходящий) трафик проходит через анонимный прокси-сервер, поэтому шансы деанонимизации попросту отсутствуют.

Оформить аренду нужного количества прокси-серверов (IP-адресов) вы можете на нашем сайте буквально за несколько минут! Сразу после оплаты вы получаете доступ ко всем возможностям для качественного SMM-продвижения ваших страниц.

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