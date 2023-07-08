Что такое мобильные прокси, для чего могут быть полезны?

Проксирование трафика — технология, которая широко используется в самых различных целях. Она заключается в том, что в линию между пользователем и веб-ресурсом, к которому идет обращение, используется еще один элемент — прокси-сервер. В результате запрос уходит не напрямую, а только после того, как попадет на прокси-сервер, он в свою очередь переадресует запрос на нужный сайт или сервис, но уже под своим IP-адресом.

Результатом подобного решения становится возможность обходить блокировки — ведь с точки зрения провайдера пользователь обращается к прокси-серверу, а не заблокированному ресурсу — и соблюдать анонимность: сайт, к которому будут совершаться запросы, сможет увидеть только IP-адрес прокси-сервера, но не пользователя. И это лишь один результат данного решения, а их существует очень много.

Какие бывают прокси

Существует несколько различных вариантов проксирования. Рассмотрим два самых популярных, но основное внимание уделим разбору мобильных прокси:

серверные — работают на базе серверов, размещенных в ЦОД;

мобильные — реализуются на базе устройств, которые умеют работать с GSM.

Помимо других отличий между этими типами прокси, одним из главных является IP-адрес, который прокси присваивает исходящим запросам. Адреса делятся на группы, их достаточно много: обойдемся тем, что уточним, что серверные и мобильные IP-адреса, несмотря на то, что оба они IPv4, принадлежат к разным группам.

Для простых задач, таких как обход ограничений введенных провайдером, подойдет самый обычный прокси-сервер, расположенный в дата-центре другой страны — запросы пользователя будут приходить на сервер и переадресовыватся на нужный веб-ресурс. У подобных прокси-серверов есть как преимущества, так и недостатки:

преимущества — невысокая цена, скорость, надежность и стабильность работы, высокая ресурсность и вычислительная мощность;

недостатки — подобные IP-адреса, с большей вероятностью, могут быть известны разным сервисам, и они понимают, что запрос исходит от сервера, размещенного в дата-центре.

Казалось бы, какая разница, поймет веб-ресурс, что к нему обращается сервер или нет? И действительно, если использовать подобное проксирование в качестве обхода блокировок провайдера или для ряда ресурсоемких задач, то разницы нет, но иногда от проксирования требуется больше — к примеру, возможность выдавать себя за обычных пользователей интернета, которые вышли в сеть с мобильных устройств.

Для чего нужны мобильные прокси

Принцип работы заключается в том, что мобильные операторы, обладая определенным набором принадлежащих им IP-адресов, присваивают их мобильным устройствам по мере того, как они подключаются к сети. Таким образом, мобильное устройство получает разные IP-адреса при каждом новом подключении — это помогает операторам перераспределять и снижать нагрузку на оборудование, а также экономит их использование: пользователей сейчас больше, чем свободных IPv4 адресов в мире.

Мобильные прокси используют IP-адреса, принадлежащие мобильным операторам — это позволяет выдавать себя за обычного пользователя мобильного устройства. В результате веб-ресурс, к которому будет обращаться пользователь, используя для этого сервис аренды мобильных прокси, будет воспринимать его как обычное мобильное устройство.

Эта особенность мобильных прокси позволяет:

Обходить защиту от парсинга — сайты не смогут блокировать множество IP-адресов, принадлежащих мобильным операторам, в то время как IP-адреса обычных прокси-серверов подвержены большему риску блокировки, если ведут себя подозрительно: например, посылают множество однотипных запросов. Осуществлять массовую регистрацию аккаунтов в различных социальных сетях и сервисах — это необходимо для продвижения и формирования мнения о продукте или услуге, а иногда и просто для ведения бизнес-аккаунта на площадке, которая не предоставляет доступ к своим услугам пользователям из определенных стран. Оставаться анонимным — для веб-ресурсов, сайтов и интернет-сервисов запросы с мобильных IP-адресов считаются более доверительными.

Как видим, мобильные прокси предлагают гораздо больше возможностей, связанных с организацией работы массовых профилей и имитацией операций, выполняемых простыми пользователями. Эта особенность помогает в работе множества различных профессий, связанных с интернет-маркетингом, SMM, арбитражем трафика — мобильные прокси позволяют безопасно автоматизировать большую часть процессов, не вызывая подозрений у сайтов и веб-сервисов.

Однако, стоит понимать, что и у них есть свои минусы, например, скорость будет не такой высокой и стабильной, как у серверных прокси: она зависит от нагрузки на сеть оператора связи в момент подключения. Да и в целом мобильные прокси работают на скоростях существенно ниже, чем серверные. Кроме этого, внешний IP-адрес будет периодически меняться — это нужно учитывать и избегать использования мобильных прокси в проектах, где важен статический IP.

В любом случае вычислительные мощности серверов ресурснее, чем оборудование для мобильной сети. Если задача ресурсоемкая, то для ее решения мобильные прокси будут менее эффективны, чем серверные.

Краткие итоги

Мобильные прокси — вид проксирования трафика с использованием IP-адресов мобильного оператора. Этот способ не идеален, как и все в этом мире, но это еще один инструмент, который подойдет для решения узкоспециализированных задач там, где не справятся другие виды проксирования. Поэтому самым разумным подходом будет выбрать тот тип прокси, который отвечает актуальным потребностям и запросам.

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