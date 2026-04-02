Что именно триггерит авто-модерацию: разбор для арбитражников

Авто-модерация давно стала первым фильтром любой рекламной платформы. Прежде чем объявление увидит живой модератор, его проверяет система. И если алгоритм находит подозрительные сигналы, связка может улететь в реджект или даже в бан еще до ручной проверки.
Многие арбитражники думают, что проблема в аккаунте или прокси. На практике в большинстве случаев триггеры находятся прямо в связке – в структуре white page.
Разберём основные сигналы, которые чаще всего запускают авто-модерацию.
Продающий white page
Первое, что анализирует система – смысл текста.
Алгоритмы хорошо определяют формулировки, характерные для агрессивных продаж. Например:
- «гарантированный результат»;
- «лучший способ»;
- «избавьтесь от проблемы за несколько дней»;
- «100% эффективность».
Даже если продукт напрямую не упоминается, такие формулировки сигнализируют системе, что страница создана для продажи.
Именно поэтому white page должен выглядеть как информационный сайт. Чем меньше давления на пользователя – тем ниже шанс попасть под авто-фильтр.
Структура «прокладки»
Авто-модерация легко отличает полноценный сайт от технической страницы.
Типичный сигнал риска:
- одностраничник;
- несколько абзацев текста;
- одна кнопка;
- минимум навигации;
Такие страницы система почти всегда классифицирует как прокладки.
Нормальный white page должен иметь:
- меню;
- несколько контентных секций;
- footer;
- внутренние ссылки;
- страницы политик.
Чем больше вайтпейдж напоминает обычный сайт – тем безопаснее он выглядит для алгоритмов.
Технические проблемы сайта
Автоматические системы очень чувствительны к техническому состоянию страницы.
Часто триггером становятся:
- долгая загрузка сайта;
- отсутствие SSL;
- ошибки сервера;
- битые ссылки;
- некорректная мобильная версия.
Если бот не может стабильно открыть страницу, это уже считается риском для пользователей.
Поэтому даже хороший контент не спасет, если сайт работает нестабильно.
Несоответствие рекламы и вайтпейджа
Ещё один сильный триггер – смысловой разрыв между объявлением и white page.
Например:
реклама говорит о заработке → white page выглядит как новостной сайт → дальше пользователь попадает на оффер.
Алгоритмы анализируют такие несоответствия и считают их попыткой скрыть реальную цель рекламы.
Поэтому логика должна быть последовательной: реклама, white page и оффер должны быть связаны общей темой.
Отсутствие траста
Алгоритмы также проверяют, насколько сайт выглядит живым.
Если на странице нет:
- описания проекта;
- страницы About;
- контактов;
- политик.
то сайт воспринимается как временный.
Privacy Policy, Terms of Service и Contact Page давно стали обязательным минимумом.
Повторяющиеся шаблоны
Многие арбитражники используют одинаковые шаблоны white page. И именно это часто становится причиной банов.
Алгоритмы умеют находить совпадения:
- Структуры страницы
- HTML-кода.
- Изображений.
- Расположения блоков.
Если один и тот же шаблон используется на десятках доменов, система быстро начинает его помечать как рискованный.
Поэтому уникальность должна быть не только в тексте, но и в самой структуре сайта.
Скрытые редиректы
Авто-модерация также активно проверяет наличие скрытых переходов.
Система анализирует:
- JavaScript-редиректы;
- таймеры перехода;
- всплывающие окна;
- авто перенаправления.
Если вайт выглядит как преленд, вероятность реджекта сильно возрастает.
Почему многие арбитражники переходят на ручные white page
Из-за всех этих факторов всё больше команд стараются не использовать шаблонные решения.
Существует сервис White Link, который занимается созданием white page вручную.
Сервис делает именно ручные white page под конкретную связку. Это означает:
- Уникальная структура вайтпейджей;
- Живой контент;
- Нормальная навигация.
- Полноценные юридические страницы
Такой подход выглядит намного естественнее для алгоритмов и снижает риск триггеров авто-модерации.
По сути, это ближе к созданию настоящего сайта, чем к сборке стандартной прокладки.
Итог
Авто-модерация не ищет арбитражников. Она просто анализирует сигналы риска.
Чаще всего систему триггерят:
- агрессивные тексты;
- прокладочная структура;
- технические ошибки;
- несоответствие рекламе;
- отсутствие траста;
- шаблонные страницы.
Чем больше white page похож на обычный информационный сайт, тем меньше шансов, что алгоритм увидит в нем элемент рекламной схемы.
Именно поэтому опытные арбитражники уделяют вайту столько же внимания, сколько и креативам. В современной модерации это уже не просто формальность, а один из ключевых элементов стабильной связки.
