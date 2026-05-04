Прокси для Google Ads — резидентские IP для мультиаккаунтинга

Прокси для Google Ads: какие не банят и как построить стабильную работу

Коротко: для Google Ads нужны резидентские (статические) прокси — один IP на один аккаунт. Мобильные прокси подходят для регистрации и прогрева, но не для ежедневной работы. Дата-центры использовать нельзя — они ведут к бану.

Если вы работаете с Google Ads — особенно на нескольких аккаунтах — то знаете: платформа банит не только за нарушения, но и за «подозрительное поведение». И часто это поведение связано не с вашей рекламой, а с тем, как и откуда вы заходите в кабинет.

Обычный пользователь заходит в Ads из дома, с одного IP, в одно и то же время. У него нет десяти аккаунтов, он не меняет браузер каждые 5 минут и не скачет по геолокациям. Google это видит и запоминает. И когда алгоритм замечает аномалии — бан прилетает ещё до того, как вы запустили первую кампанию.

Поэтому вопрос прокси для Google Ads — это не «какой подешевле?». Это вопрос выживаемости аккаунта. Давайте разберёмся, как работает антифрод, какие прокси реально подходят и как их правильно использовать.

Что на самом деле проверяет Google Ads

Многие считают, что достаточно купить любой прокси, и всё будет работать. Это ошибка. У Google сложная система проверки, которая смотрит не только на IP. Вот основные точки, по которым вычисляют «не того»:

Тип IP и сеть. Google знает IP-адреса дата-центров (AWS, DigitalOcean, Hetzner и другие). Заход с такого адреса — почти гарантированный бан. Система думает: «Почему рекламодатель сидит на сервере, а не дома? Это подозрительно». История IP. Если адрес уже засвечен в банах, был в прокси-пулах или использовался для спама — вы получите бан ещё до входа. Google помнит всё. Соответствие геолокации. Ваш IP показывает Францию, а язык браузера и часовой пояс — Украина. Или таргетинг кампании на Германию, а вы заходите из IP в США. Алгоритм видит это несоответствие и блокирует аккаунт. Цифровой отпечаток. Это не только IP, но и ваш браузер: версия, шрифты, разрешение экрана, установленные плагины, часовой пояс, даже видеокарта. Если отпечаток не совпадает с геолокацией IP, или если два аккаунта имеют одинаковый отпечаток — Google связывает их. DNS и WebRTC. Даже если вы подключились через прокси, браузер может «светить» реальный IP через WebRTC или отправлять DNS-запросы напрямую вашему провайдеру. Это самые частые утечки, которые убивают аккаунты новичков.

Какие прокси для Google Ads реально работают

Короткий ответ: резидентские (статические) и мобильные. Но важно понимать, для каких задач каждый тип.

Резидентские прокси — основа стабильной работы

Это IP-адреса от реальных интернет-провайдеров. Они выглядят как обычный домашний интернет. Google доверяет им, потому что они не отличаются от IP тысяч других пользователей.

Когда использовать:

для ежедневного ведения аккаунта;

для запуска и оптимизации рекламных кампаний;

для долгосрочной работы без смены IP.

Одно важное правило: один аккаунт = один резидентский прокси. Если вы заходите в несколько кабинетов с одного IP — Google свяжет их и заблокирует все сразу.

Мобильные прокси — для старта и прогрева

Это IP-адреса мобильных операторов (4G, 5G). У них самый высокий уровень доверия — их почти невозможно отличить от обычного пользователя с телефоном.

Когда использовать:

на этапе регистрации и первого прогрева аккаунта;

когда нужно быстро обойти строгие блокировки при создании новых кабинетов;

для задач, где важна максимальная анонимность.

Но для повседневной работы мобильные прокси подходят хуже. Они часто меняются (ротируются), а Google любит стабильность. Резкие смены IP — дополнительный риск.

Правильная стратегия от тех, кто работает давно:

Создаёте и прогреваете аккаунт на мобильном прокси (1–2 недели). Затем переходите на выделенный резидентский прокси и работаете на нём постоянно. Так вы получаете и высокий стартовый траст, и стабильность в долгую.

Как настроить прокси, чтобы Google не нашёл к чему придраться

Даже с хорошим прокси можно получить бан, если допустить ошибки в настройке. Вот чек-лист, который спасает аккаунты:

Проверьте утечки. После настройки зайдите на наш инструмент мой айпи или аналоги whoer.net, или ipleak.net. Убедитесь, что IP, DNS и WebRTC показывают одну страну — ту, где находится ваш прокси. Если где-то «светится» ваш реальный IP — настройте браузер (для Chrome есть расширения WebRTC Leak Prevent). Синхронизируйте язык и время. В браузере или антидетекте выставьте язык, раскладку клавиатуры и часовой пояс, соответствующие геолокации прокси. Google это проверяет. Прогревайте аккаунт без резких движений. В первую неделю не запускайте рекламу. Просто заходите в кабинет, листайте настройки, смотрите кампании (если есть). Имитируйте поведение обычного пользователя. Не используйте антидетект и прокси как попало. Если вы работаете с несколькими аккаунтами, каждый должен быть в своём чистом браузерном профиле (обычный браузер с разными пользователями или антидетект вроде AdsPower, Dolphin Anty). И у каждого свой отдельный резидентский прокси. Никаких общих IP. Избегайте дата-центровых прокси. Даже если вам предложат дёшево — не берите. Google их видит и обычно банит.

Частые ошибки, которые убивают аккаунты

Вот что реально часто делают новички, а потом жалуются на «плохие прокси»:

Покупают дешёвые общие прокси. Стоят копейки, но на них уже побывали десятки людей. Репутация у таких IP — нулевая. Google банит их ещё на входе.

Используют ротационные прокси для постоянной работы. Меняющийся IP для Google — признак взломанного аккаунта или ботовода. Хотите бан — используйте ротацию.

Забывают про отпечаток браузера. Можно сменить IP, но если ваш браузер «кричит» о реальном местоположении — всё бесполезно.

Запускают рекламу сразу после регистрации. Нет истории аккаунта, нет поведения — сразу платёжка. Алгоритмы считают это подозрительным и часто отсекают.

Линкуют аккаунты через общий IP или отпечаток. Даже если вы просто зашли в два кабинета подряд — они теперь связаны в глазах Google. Бан одного влечёт бан второго.

