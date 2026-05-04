Прокси для Google Ads — резидентские IP для мультиаккаунтинга

Резидентские прокси для Google Ads. Чистые IP с высоким Trust Score для обхода блокировок, безопасности и ведения нескольких аккаунтов.

Максим Петров
Маркетолог
Нужны были IP из США и Европы — выдали за 3 минуты. Трафик без лимита, всё летает.
12 февраля 2026
Аноним
Арбитражник
В январе купил 15 персональных адресов и продлеваю до сих пор, все гуд. Аккаунты в ФБ живут нормально.
16 января 2026
Аноним
Специалист по интернет-маркетингу
Работаю с сервисом уже около полугода. Доволен качеством прокси и доступной ценой. Поддержка отзывчивая, всегда идут на встречу.
2026
Аноним
SMM-специалист
Искала прокси Украины по городам, на данном сервисе нашлось хоть что-то кроме Киева и Харькова. Одесса, Винница, Хмельницкий и Днепр — уже неплохо. Цены выше, но стоимость оправдана. В работе никаких нареканий, работают шустро и стабильно уже не первый месяц.
2025
Валентин Великов
Специалист по e-commerce
Акки Гугла прошли регистрацию, почта живая, банов не было. Скорость отличная, IP не в спам-базах, eBay не запрашивал дополнительных верификаций. IP-шки чистые, местоположение точно соответствует заявленному. Можно оплачивать криптой.
16 января 2026
Максим Никифоров
Таргетолог
Брал мобильные прокси США для Facebook Ads. Скорость норм, IP меняются плавно, баны не ловил. Поддержка отвечает быстро, помогли с настройкой API. За свои деньги — отличный вариант. Продлеваю подписку уже второй раз.
3 марта 2025
Аноним
Парсер данных
Занимаюсь парсингом, у меня в работе порядка 100 адресов — работают стабильно, капча особо не лезет. Надёжное место с адекватной тех. поддержкой и ценой, буду работать с ними и дальше.
2025
Arsen
Трейдер
Уже несколько месяцев подряд покупаю прокси с этого сайта и полностью доволен! Однозначно рекомендую!
2 мая 2024
Venceslav
SEO-специалист
Давно знаю данный сервис. Всегда отличались адекватной ценой и качественными прокси, в спам-базах нет, в ЧС тоже. Качество = proxy-solutions.
15 сентября 2023
Мирослав
Веб-мастер
Быстрый и качественный сервис. Многие рекомендовали данный сайт и я тоже рекомендую!
18 августа 2023

Отвечаем на частые вопросы

Мы постарались максимально предугадать вопросы, которые могут возникнуть у вас, но если все же ответа здесь не нашли, вам с удовольствием ответит наш консультант на сайте или служба поддержки. Стоит только обратиться!
1. Можно ли использовать один резидентский прокси для двух аккаунтов Google Ads?

Нет, нельзя. Даже если вы зайдёте в два разных кабинета с одного IP хотя бы раз — Google их свяжет. В будущем при блокировке одного аккаунта упадут оба. Правило одно: один аккаунт = один резидентский прокси.

2. У меня уже есть аккаунт, который работает без прокси. Если я подключу прокси — Google заблокирует его?

Если аккаунт живой и вы просто начинаете использовать прокси вместо домашнего IP — блокировки не будет. Но важно не менять геолокацию резко (были в Киеве, а прокси в Германии — это странно). Подбирайте прокси из той же страны, где был ваш старый IP. И не забывайте проверить DNS/WebRTC.

3. Почему меня заблокировали, хотя прокси чистый и резидентский?

Скорее всего, дело в «цифровом отпечатке» или утечках. Google проверяет не только IP. Частые причины:

* язык браузера и часовой пояс не совпадают со страной прокси;

* утечка реального IP через WebRTC (легко лечится расширением или настройками антидетекта);

* вы заходили в этот же аккаунт с другого IP раньше, а потом резко сменили.

Проверьте всё по чек-листу выше — в 90% случаев проблема решается.

4. Подходят ли бесплатные прокси для Google Ads?

Нет. Бесплатные прокси — это публичные IP, которые уже побывали в руках сотен людей. Их репутация для Google нулевая. Даже если получится войти, аккаунт умрёт в первые дни. Экономия здесь выходит боком.

5. Мобильные прокси всё-таки лучше резидентских или нет?

Для разных этапов. Если вам надо быстро зарегистрировать и прогреть новый аккаунт — мобильные дают максимальный траст. Для долгой стабильной работы лучше переходить на резидентский статический IP. Многие берут и те, и другие: мобильные для старта, резидентские для ежедневного ведения. Мы предоставляем оба направления прокси адресов.

6. Как понять, что прокси «чистый» и его не банили раньше?

Прямых баз Google никто не даёт. Но косвенные признаки: не покупайте прокси на общих пулах за копейки; проверяйте IP через whoer.net — если он в чёрных списках (например, по DNSBL), лучше не рисковать. Наши прокси мы проверяем перед выдачей.

7. У меня несколько рекламных кабинетов. Сколько прокси мне нужно?

По одному резидентскому прокси на каждый аккаунт. И каждый должен работать в отдельном браузерном профиле (или антидетекте). Это единственный способ не засветить связку.

8. Вы даёте прокси с привязкой к гео для конкретного города?

Да, можем подобрать резидентский прокси под нужный город (например, Нью-Йорк, Лондон, Берлин). Это важно, если таргетинг кампании настроен на локальную аудиторию — гео IP должно соответствовать цели.

9. Что будет, если у прокси истечёт оплата, а я не продлю?

IP перестанет работать. Ваш аккаунт останется в том же состоянии, но вы не сможете в него зайти. Если подключите новый прокси позже — рискуете, так как Google может заметить смену IP после долгого перерыва. Лучше продлевать без разрывов.

10. Вы помогаете с настройкой, если у меня что-то пошло не так?

Да. Сотрудник сервиса подскажет по антидетекту, ответит по любым техническим моментам. Главное — не ждать бана, а писать сразу, когда что-то пошло не так.

Прокси для Google Ads: какие не банят и как построить стабильную работу

Коротко: для Google Ads нужны резидентские (статические) прокси — один IP на один аккаунт. Мобильные прокси подходят для регистрации и прогрева, но не для ежедневной работы. Дата-центры использовать нельзя — они ведут к бану.

Если вы работаете с Google Ads — особенно на нескольких аккаунтах — то знаете: платформа банит не только за нарушения, но и за «подозрительное поведение». И часто это поведение связано не с вашей рекламой, а с тем, как и откуда вы заходите в кабинет.

Обычный пользователь заходит в Ads из дома, с одного IP, в одно и то же время. У него нет десяти аккаунтов, он не меняет браузер каждые 5 минут и не скачет по геолокациям. Google это видит и запоминает. И когда алгоритм замечает аномалии — бан прилетает ещё до того, как вы запустили первую кампанию.

Поэтому вопрос прокси для Google Ads — это не «какой подешевле?». Это вопрос выживаемости аккаунта. Давайте разберёмся, как работает антифрод, какие прокси реально подходят и как их правильно использовать.

Что на самом деле проверяет Google Ads

Многие считают, что достаточно купить любой прокси, и всё будет работать. Это ошибка. У Google сложная система проверки, которая смотрит не только на IP. Вот основные точки, по которым вычисляют «не того»:

  1. Тип IP и сеть. Google знает IP-адреса дата-центров (AWS, DigitalOcean, Hetzner и другие). Заход с такого адреса — почти гарантированный бан. Система думает: «Почему рекламодатель сидит на сервере, а не дома? Это подозрительно».

  2. История IP. Если адрес уже засвечен в банах, был в прокси-пулах или использовался для спама — вы получите бан ещё до входа. Google помнит всё.

  3. Соответствие геолокации. Ваш IP показывает Францию, а язык браузера и часовой пояс — Украина. Или таргетинг кампании на Германию, а вы заходите из IP в США. Алгоритм видит это несоответствие и блокирует аккаунт.

  4. Цифровой отпечаток. Это не только IP, но и ваш браузер: версия, шрифты, разрешение экрана, установленные плагины, часовой пояс, даже видеокарта. Если отпечаток не совпадает с геолокацией IP, или если два аккаунта имеют одинаковый отпечаток — Google связывает их.

  5. DNS и WebRTC. Даже если вы подключились через прокси, браузер может «светить» реальный IP через WebRTC или отправлять DNS-запросы напрямую вашему провайдеру. Это самые частые утечки, которые убивают аккаунты новичков.

Какие прокси для Google Ads реально работают

Короткий ответ: резидентские (статические) и мобильные. Но важно понимать, для каких задач каждый тип.

Резидентские прокси — основа стабильной работы

Это IP-адреса от реальных интернет-провайдеров. Они выглядят как обычный домашний интернет. Google доверяет им, потому что они не отличаются от IP тысяч других пользователей.

Когда использовать:

  • для ежедневного ведения аккаунта;

  • для запуска и оптимизации рекламных кампаний;

  • для долгосрочной работы без смены IP.

Одно важное правило: один аккаунт = один резидентский прокси. Если вы заходите в несколько кабинетов с одного IP — Google свяжет их и заблокирует все сразу.

Мобильные прокси — для старта и прогрева

Это IP-адреса мобильных операторов (4G, 5G). У них самый высокий уровень доверия — их почти невозможно отличить от обычного пользователя с телефоном.

Когда использовать:

  • на этапе регистрации и первого прогрева аккаунта;

  • когда нужно быстро обойти строгие блокировки при создании новых кабинетов;

  • для задач, где важна максимальная анонимность.

Но для повседневной работы мобильные прокси подходят хуже. Они часто меняются (ротируются), а Google любит стабильность. Резкие смены IP — дополнительный риск.

Правильная стратегия от тех, кто работает давно:
Создаёте и прогреваете аккаунт на мобильном прокси (1–2 недели). Затем переходите на выделенный резидентский прокси и работаете на нём постоянно. Так вы получаете и высокий стартовый траст, и стабильность в долгую.

Как настроить прокси, чтобы Google не нашёл к чему придраться

Даже с хорошим прокси можно получить бан, если допустить ошибки в настройке. Вот чек-лист, который спасает аккаунты:

  1. Проверьте утечки. После настройки зайдите на наш инструмент мой айпи или аналоги whoer.net, или ipleak.net. Убедитесь, что IP, DNS и WebRTC показывают одну страну — ту, где находится ваш прокси. Если где-то «светится» ваш реальный IP — настройте браузер (для Chrome есть расширения WebRTC Leak Prevent).

  2. Синхронизируйте язык и время. В браузере или антидетекте выставьте язык, раскладку клавиатуры и часовой пояс, соответствующие геолокации прокси. Google это проверяет.

  3. Прогревайте аккаунт без резких движений. В первую неделю не запускайте рекламу. Просто заходите в кабинет, листайте настройки, смотрите кампании (если есть). Имитируйте поведение обычного пользователя.

  4. Не используйте антидетект и прокси как попало. Если вы работаете с несколькими аккаунтами, каждый должен быть в своём чистом браузерном профиле (обычный браузер с разными пользователями или антидетект вроде AdsPower, Dolphin Anty). И у каждого свой отдельный резидентский прокси. Никаких общих IP.

  5. Избегайте дата-центровых прокси. Даже если вам предложат дёшево — не берите. Google их видит и обычно банит.

Частые ошибки, которые убивают аккаунты

Вот что реально часто делают новички, а потом жалуются на «плохие прокси»:

  • Покупают дешёвые общие прокси. Стоят копейки, но на них уже побывали десятки людей. Репутация у таких IP — нулевая. Google банит их ещё на входе.

  • Используют ротационные прокси для постоянной работы. Меняющийся IP для Google — признак взломанного аккаунта или ботовода. Хотите бан — используйте ротацию.

  • Забывают про отпечаток браузера. Можно сменить IP, но если ваш браузер «кричит» о реальном местоположении — всё бесполезно.

  • Запускают рекламу сразу после регистрации. Нет истории аккаунта, нет поведения — сразу платёжка. Алгоритмы считают это подозрительным и часто отсекают.

  • Линкуют аккаунты через общий IP или отпечаток. Даже если вы просто зашли в два кабинета подряд — они теперь связаны в глазах Google. Бан одного влечёт бан второго.

Итог: какую услугу вы получаете у нас

На этой странице мы продаём резидентские прокси для Google Ads — стабильные, персональные, с чистой репутацией. Они подходят для ежедневного ведения аккаунтов и долгосрочной работы.

Но мы также имеем в наличии мобильные прокси 4G/5G — идеальные для регистрации и прогрева новых кабинетов. Если вам нужны мобильные под конкретную задачу — просто оформите заказ на сайте или обратитесь к нам и мы поможем подобрать хороший вариант.

Вы получаете:

  • IP от реальных провайдеров, которых нет в банах Google;

  • полное соответствие геолокации (DNS и WebRTC настроены);

  • возможность теста перед покупкой;

  • поддержку, которая помогает с настройкой, если что-то пошло не так.

Как работать дальше:

  1. Выбираете нужное количество резидентских прокси (одна штука = один аккаунт).

  2. Получаете данные для подключения.

  3. Проверяете утечки (мы дадим инструкцию).

  4. Прогреваете аккаунт первую неделю — и работаете спокойно.

Без блокировок. Без связывания аккаунтов. Без сожжённых бюджетов.

Если нужна помощь с подбором — напишите. Подскажем, сколько прокси взять под ваши задачи.

