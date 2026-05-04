Прокси для Google Ads — резидентские IP для мультиаккаунтинга

Нет, нельзя. Даже если вы зайдёте в два разных кабинета с одного IP хотя бы раз — Google их свяжет. В будущем при блокировке одного аккаунта упадут оба. Правило одно: один аккаунт = один резидентский прокси.
Если аккаунт живой и вы просто начинаете использовать прокси вместо домашнего IP — блокировки не будет. Но важно не менять геолокацию резко (были в Киеве, а прокси в Германии — это странно). Подбирайте прокси из той же страны, где был ваш старый IP. И не забывайте проверить DNS/WebRTC.
Скорее всего, дело в «цифровом отпечатке» или утечках. Google проверяет не только IP. Частые причины:
* язык браузера и часовой пояс не совпадают со страной прокси;
* утечка реального IP через WebRTC (легко лечится расширением или настройками антидетекта);
* вы заходили в этот же аккаунт с другого IP раньше, а потом резко сменили.
Проверьте всё по чек-листу выше — в 90% случаев проблема решается.
Нет. Бесплатные прокси — это публичные IP, которые уже побывали в руках сотен людей. Их репутация для Google нулевая. Даже если получится войти, аккаунт умрёт в первые дни. Экономия здесь выходит боком.
Для разных этапов. Если вам надо быстро зарегистрировать и прогреть новый аккаунт — мобильные дают максимальный траст. Для долгой стабильной работы лучше переходить на резидентский статический IP. Многие берут и те, и другие: мобильные для старта, резидентские для ежедневного ведения. Мы предоставляем оба направления прокси адресов.
Прямых баз Google никто не даёт. Но косвенные признаки: не покупайте прокси на общих пулах за копейки; проверяйте IP через whoer.net — если он в чёрных списках (например, по DNSBL), лучше не рисковать. Наши прокси мы проверяем перед выдачей.
По одному резидентскому прокси на каждый аккаунт. И каждый должен работать в отдельном браузерном профиле (или антидетекте). Это единственный способ не засветить связку.
Да, можем подобрать резидентский прокси под нужный город (например, Нью-Йорк, Лондон, Берлин). Это важно, если таргетинг кампании настроен на локальную аудиторию — гео IP должно соответствовать цели.
IP перестанет работать. Ваш аккаунт останется в том же состоянии, но вы не сможете в него зайти. Если подключите новый прокси позже — рискуете, так как Google может заметить смену IP после долгого перерыва. Лучше продлевать без разрывов.
Да. Сотрудник сервиса подскажет по антидетекту, ответит по любым техническим моментам. Главное — не ждать бана, а писать сразу, когда что-то пошло не так.
Коротко: для Google Ads нужны резидентские (статические) прокси — один IP на один аккаунт. Мобильные прокси подходят для регистрации и прогрева, но не для ежедневной работы. Дата-центры использовать нельзя — они ведут к бану.
Если вы работаете с Google Ads — особенно на нескольких аккаунтах — то знаете: платформа банит не только за нарушения, но и за «подозрительное поведение». И часто это поведение связано не с вашей рекламой, а с тем, как и откуда вы заходите в кабинет.
Обычный пользователь заходит в Ads из дома, с одного IP, в одно и то же время. У него нет десяти аккаунтов, он не меняет браузер каждые 5 минут и не скачет по геолокациям. Google это видит и запоминает. И когда алгоритм замечает аномалии — бан прилетает ещё до того, как вы запустили первую кампанию.
Поэтому вопрос прокси для Google Ads — это не «какой подешевле?». Это вопрос выживаемости аккаунта. Давайте разберёмся, как работает антифрод, какие прокси реально подходят и как их правильно использовать.
Многие считают, что достаточно купить любой прокси, и всё будет работать. Это ошибка. У Google сложная система проверки, которая смотрит не только на IP. Вот основные точки, по которым вычисляют «не того»:
Тип IP и сеть. Google знает IP-адреса дата-центров (AWS, DigitalOcean, Hetzner и другие). Заход с такого адреса — почти гарантированный бан. Система думает: «Почему рекламодатель сидит на сервере, а не дома? Это подозрительно».
История IP. Если адрес уже засвечен в банах, был в прокси-пулах или использовался для спама — вы получите бан ещё до входа. Google помнит всё.
Соответствие геолокации. Ваш IP показывает Францию, а язык браузера и часовой пояс — Украина. Или таргетинг кампании на Германию, а вы заходите из IP в США. Алгоритм видит это несоответствие и блокирует аккаунт.
Цифровой отпечаток. Это не только IP, но и ваш браузер: версия, шрифты, разрешение экрана, установленные плагины, часовой пояс, даже видеокарта. Если отпечаток не совпадает с геолокацией IP, или если два аккаунта имеют одинаковый отпечаток — Google связывает их.
DNS и WebRTC. Даже если вы подключились через прокси, браузер может «светить» реальный IP через WebRTC или отправлять DNS-запросы напрямую вашему провайдеру. Это самые частые утечки, которые убивают аккаунты новичков.
Короткий ответ: резидентские (статические) и мобильные. Но важно понимать, для каких задач каждый тип.
Это IP-адреса от реальных интернет-провайдеров. Они выглядят как обычный домашний интернет. Google доверяет им, потому что они не отличаются от IP тысяч других пользователей.
Когда использовать:
для ежедневного ведения аккаунта;
для запуска и оптимизации рекламных кампаний;
для долгосрочной работы без смены IP.
Одно важное правило: один аккаунт = один резидентский прокси. Если вы заходите в несколько кабинетов с одного IP — Google свяжет их и заблокирует все сразу.
Это IP-адреса мобильных операторов (4G, 5G). У них самый высокий уровень доверия — их почти невозможно отличить от обычного пользователя с телефоном.
Когда использовать:
на этапе регистрации и первого прогрева аккаунта;
когда нужно быстро обойти строгие блокировки при создании новых кабинетов;
для задач, где важна максимальная анонимность.
Но для повседневной работы мобильные прокси подходят хуже. Они часто меняются (ротируются), а Google любит стабильность. Резкие смены IP — дополнительный риск.
Правильная стратегия от тех, кто работает давно:
Создаёте и прогреваете аккаунт на мобильном прокси (1–2 недели). Затем переходите на выделенный резидентский прокси и работаете на нём постоянно. Так вы получаете и высокий стартовый траст, и стабильность в долгую.
Даже с хорошим прокси можно получить бан, если допустить ошибки в настройке. Вот чек-лист, который спасает аккаунты:
Проверьте утечки. После настройки зайдите на наш инструмент мой айпи или аналоги whoer.net, или ipleak.net. Убедитесь, что IP, DNS и WebRTC показывают одну страну — ту, где находится ваш прокси. Если где-то «светится» ваш реальный IP — настройте браузер (для Chrome есть расширения WebRTC Leak Prevent).
Синхронизируйте язык и время. В браузере или антидетекте выставьте язык, раскладку клавиатуры и часовой пояс, соответствующие геолокации прокси. Google это проверяет.
Прогревайте аккаунт без резких движений. В первую неделю не запускайте рекламу. Просто заходите в кабинет, листайте настройки, смотрите кампании (если есть). Имитируйте поведение обычного пользователя.
Не используйте антидетект и прокси как попало. Если вы работаете с несколькими аккаунтами, каждый должен быть в своём чистом браузерном профиле (обычный браузер с разными пользователями или антидетект вроде AdsPower, Dolphin Anty). И у каждого свой отдельный резидентский прокси. Никаких общих IP.
Избегайте дата-центровых прокси. Даже если вам предложат дёшево — не берите. Google их видит и обычно банит.
Вот что реально часто делают новички, а потом жалуются на «плохие прокси»:
Покупают дешёвые общие прокси. Стоят копейки, но на них уже побывали десятки людей. Репутация у таких IP — нулевая. Google банит их ещё на входе.
Используют ротационные прокси для постоянной работы. Меняющийся IP для Google — признак взломанного аккаунта или ботовода. Хотите бан — используйте ротацию.
Забывают про отпечаток браузера. Можно сменить IP, но если ваш браузер «кричит» о реальном местоположении — всё бесполезно.
Запускают рекламу сразу после регистрации. Нет истории аккаунта, нет поведения — сразу платёжка. Алгоритмы считают это подозрительным и часто отсекают.
Линкуют аккаунты через общий IP или отпечаток. Даже если вы просто зашли в два кабинета подряд — они теперь связаны в глазах Google. Бан одного влечёт бан второго.
