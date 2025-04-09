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Для чего владельцу сайта стоит перейти на HTTPS, если используется HTTP. Как это сделать?

Для чего владельцу сайта стоит перейти на HTTPS, если используется HTTP. Как это сделать?

Всего 10 лет назад в сети было огромное количество сайтов и веб-ресурсов — даже крупных и солидных компаний — работающих по протоколу HTTP. При этом сам HTTPS начал внедряться еще с начала 2000 годов, но использование не было массовым, скорее — единичным. Сегодня ситуация в корне изменилась и найти ресурс, передающий данные по HTTP, очень сложно.

В этом материале немного пройдемся по истории развития протокола, расскажем о том, что способствовало массовому переходу, и, конечно, укажем причины, по которым владельцам сайтов необходимо перейти на HTTPS.

Немного истории

Поскольку HTTPS — это в какой-то мере дальнейшее развитие HTTP, то и начинать нужно с него. Итак, HTTP (Hypertext Transfer Protocol или по-русски «Протокол передачи гипертекста») относится к семейству TCP/IP, был разработан на рубеже

1980/90-х годов и изначально предназначался для передачи гипертекстовых документов в формате HTML.

Примерно в это же время зародилось явление, в последующем получившее название Всемирной паутины или интернета — места, где можно обмениваться данными. Для текстового интернета — да, вначале был только текст — превосходно подходил простой и надежный HTTP, обеспечивающий работу с гипертекстом. Далее, долгие годы, они будут развиваться вместе.

Так, в 1997 году появилась редакция HTTP/1.1, ставшая стандартом для интернета на много лет, до 2015 года, когда появился HTTP/2. А где же HTTPS? — спросит читатель. А HTTPS — это не отдельный протокол, а просто надстройка над HTTP, обеспечивающая шифрование данных. Ниже — о том, что она делает.

Отличия HTTP от HTTPS

Как уже писали выше, HTTPS — не отдельный протокол, а просто надстройка над HTTP, но она обеспечивает определенные преимущества, а именно: шифрование трафика с помощью TLS или уже устаревшего SSL.

В основе принципа работы SSL/TLS лежат сертификаты, выдаваемые специальными Центрами сертификации — таких организаций довольно много и они разные. Некоторые дают финансовые гарантии, если компания понесет убытки по вине отказа сертификата, но стоят они дорого, а другие, например, Let’s Encrypt — выдают их бесплатно, но на короткий срок, — в целом такой сертификат вызывает гораздо меньше доверия. Полученный SSL/TLS-сертификат устанавливается на сайт.

Что происходит дальше:

  1. Пользователь обращается к сайту в сети.
  2. Браузер сразу запрашивает у сайта сертификат.
  3. Сайт отправляет браузеру копию сертификата.
  4. Браузер проверяет сертификат по множеству параметров.
  5. Если все в порядке — запускает защищенное соединение.

Если все еще непонятно, почему HTTPS безопаснее, то защиту обеспечивают 2 условия.

Первое — зашифрованное соединение: любая информация зашифровывается браузером и передается серверу с сертификатом, соединение с которым установлено. Только он сможет ее расшифровать. Например, данные кредитной карты: если кто-то перехватит трафик, то для него он будет выглядеть как набор нечитаемых символов, сбережения останутся в безопасности.

Второе — защита от мошеннических сайтов. Серьезные компании используют SSL/TLS-сертификаты с расширенной проверкой (EV). Они выдаются только после того, как Центр сертификации проведет детальную проверку, включающую физический, юридический и рабочий статус претендента.

Зачем переходить на HTTPS

Для чего владельцу сайта стоит перейти на HTTPS, если используется HTTP. Как это сделать?

Первая и самая важная причина — это безопасность. А если сайт не передает и не хранит никакой конфиденциальной информации, то получается, что и переходить не нужно? Нужно, потому что есть и вторая причина, и именно она запустила в 2014 году массовый переход сайтов на HTTPS.

Распространение HTTPS стартовало с 2000 года, но активно им пользовались только различные банковские организации и веб-ресурсы, проводящие платежи. Основной же сегмент интернета продолжал спокойно жить на HTTP.

Но потом произошло вот что: Google — позже и «Яндекс» — объявил, что сайты с HTTP больше не могут считаться безопасными, а значит, они будут ранжироваться в поисковой выдаче ниже, чем условно такой же, но на HTTPS. Причина перехода появилась буквально у любого сайта, который хотел, чтобы у него было больше посетителей из поиска.

Затем браузеры и вовсе стали маркировать сайты без сертификата как небезопасные, что приводило уже не просто к снижению выдачи в поиске, но и глобальному оттоку пользователей, которые целенаправленно искали ресурс. Среднестатистический покупатель или простой посетитель, не сильно разбирается в технологиях и постарается как можно скорее покинуть сайт, если браузер заявит о его небезопасности.

Какие есть типы SSL/TLS-сертификатов

Причину для перехода мы нашли, осталось выбрать нужный сертификат и установить. SSL/TLS-сертификаты разделяются по уровню доверия и типу.

По типу:

  1. Самоподписанные — часто используются разработчиками для тестирования, выпускаются без участия Центров сертификации, браузер будет помечать сайт с таким сертификатом как небезопасный.
  2. Многодоменные — (SAN SSL) — обеспечивают защиту сразу для нескольких доменов, можно добавить до 100 доменных имен, подходит компаниям с несколькими брендами.
  3. Поддоменные (WC SSL) — могут защитить один домен, а также все поддомены, подойдет для организаций, с несколькими направлениями в рамках одного бренда.
  4. Однодоменные — тот самый сертификат для одного домена, который используют большинство небольших сайтов в интернете.

По уровню доверия/проверки:

  1. Domain Validation (DV) — базовый тип сертификата, есть как платные, так и бесплатные, выдаются на основании факта владения доменом, подойдет для личных некоммерческих сайтов.
  2. Organization Validation (OV) — более серьезный сертификат, выдается только после проверки существования организации и информации о ней.
  3. Extended Validation (EV) — обеспечивает максимальный уровень доверия, выдается после тщательной проверки деятельности компании.

Теперь вы знаете, почему владельцу сайта необходимо перейти на HTTPS и какой сертификат выбрать.

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