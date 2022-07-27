Прокси сервера Казахстан

Прокси-сервер — это сервер,и выступающий в роли интернет-посредника между вами и сайтом, к которому вы обращаетесь. Это означает, что если вы будете использовать прокси-сервер, расположенный на территории Казахстана, конечный сайт будет думать, что ваши запросы поступают с территории этой страны.

Так умеют делать не все прокси, а только анонимные — те, которые полностью скрывают ваш реальный адрес, подменяя его своим. В идеале, IP-адрес такого сервера должен быть максимально чистым и не сообщать сайтам о том, что используется проксирование трафика. Впрочем, для подавляющего большинства задач хватит простой подмены IP-адреса, так как именно на его принадлежность опираются сервисы, в выборе поведения работы.

Преимущества прокси-серверов Казахстана

Казахстан — наиболее подходящая страна, для того чтобы маскировать русские IP-адреса и происхождение запросов в целом. Это связано со многими факторами, основными из которых можно считать:

Географическое расположение — у России и Казахстана самая протяженная в мире сухопутная граница. Ее длина составляет более 7500 километров, а значит, очень сложно определить точное положение абонента, как минимум, намного сложнее, чем в случае со странами, расположенными за океаном. Общее интернет-пространство и множество бизнес-связей — и Россия и Казахстан входят в так называемый Рунет — сегмент интернета, в котором основным является русский язык.

Таким образом, определенные в реальности границы, становятся очень размытыми в интернет пространстве, и конечному серверу будет очень сложно определить ваше точное местоположение. Жители обеих стран чаще всего зарегистрированы во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», хотя в последнее время число иностранных регистраций падает — существующих остается достаточно для того, чтобы не вызывать подозрения, если, например, будет совершен случайный переход по открытому каналу на сервер, для которого вы хотите быть незамеченным.

При этом практически отсутствуют риски деанонимизации по другим косвенным параметрам, которые используются для того, чтобы определить связь компьютера с географическим местоположением. К таким относят установленную на ПК локализацию, выставленный часовой пояс и другие. Зачастую такая несостыковка быстро приводит к блоку учетной записи, если владельцы сервиса, на который вы пытаетесь попасть, настроены серьезно и не ввели такое ограничение ради формальности.

Общие пояса, а значит и выставленное на ПК время, не сможет раскрыть тот факт, что вы не в Казахстане, а в России — часовые пояса у нас частично совпадают. Но если у вас отличный от Казахстана часовой пояс, то смените время для всей системы или выбранных программ. Локализация, установленная на ПК — так же не выдаст однозначно того, что вы пытаетесь обмануть конечный сервер. Русский язык распространен в Казахстане и установлен на множестве персональных компьютеров.

Сценарии использования прокси-серверов Казахстан

Самый актуальный на сегодня кейс, в котором потребуются прокси-серверы Казахстана — это повышенная анонимность, а если точнее, то полноценная подмена геолокации рабочего места или собственного ПК. Как мы уже отмечали выше, именно с Казахстаном у России много общего, поэтому раскрыть скрытые настоящего адреса будет сложно.

Кроме того, Казахстан находится не под санкциями. Поэтому, например, проксирование через Беларусь, будет бессмысленным с этой точки зрения. Благодаря этому последнему условию, страна стала виртуальным пристанищем для большого количества геймеров — пользователи массово меняют свой регион с России на Казахстан и совершают покупки, обменяв рубли на тенге.

Смена региона связана с тем, что в России стала недоступна покупка программного обеспечения и игр во многих интернет-магазинах, например, Steam — самый популярный онлайн-сервис цифровой дистрибуции. Однако, региональные настройки Steam устроены так, что Казахстан и Россия находятся в регионе СНГ — это означает, что купленные таким образом игры и программное обеспечение будут работать и в России.

Производить покупки с российских аккаунтов теперь нельзя не только в Steam, но и в Google Play, а также частично в AppStore — там пока все еще доступен способ оплаты с номера мобильного оператора, как минимум МТС, но должен работать и с другими поставщиками. Поэтому смена региона будет спасением для тех, у кого есть казахстанская банковская карта или способы оплачивать покупки с помощью казахстанских сервисов.

Парсинг данных

Еще одним решением, имеющим ценность для различного рода специалистов в области сбора и аналитики данных, расположенных в сети, будет оптовая покупка казахстанских прокси, для использования в парсинге. Казахстан — бизнес-партнер России, множество продавцов в обеих странах торгуют одинаковыми товарами, порой на одних и тех же маркетплейсах. В Казахстане работает Wildberries, Ozon и другие — сбор и аналитика данных с этих магазинов будет полезной и для российского рынка, так как в целом покупательский менталитет жителей стран схож.

Для качественного парсинга понадобятся внутренние IP-адреса, которые смогут смешаться с обычными посетителями интернет-магазинов. Выполнить массовый сбор данных с использованием IP-адресов другой страны, будет очень сложно, если не невозможно — все зависит от того, как настроено оборудование, на которых размещены источники данных.

Настроив проксирование трафика через Казахстан, вы получите выход на привычные сервисы, заблокированные на территории РФ, но при этом сайты продолжат предлагать вам русский язык в качестве основного, а геопозиционирование все еще будет распределять на привычный материк. Выбрать и купить подходящие proxy вы можете у нас на сайте.

В заключение

Компания Proxy-solutions.net предлагает приобрести прокси Казахстана по низким ценам и с гарантией. Если что-то пойдет не так, мы вернем вам деньги или бесплатно заменим продукт — поддержка работает круглосуточно, можно обращаться в любое время. Сервис полностью автоматизирован, поэтому выбор тарифа, условий и покупка происходят максимально быстро и удобно.