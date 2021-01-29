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Прокси для Tik Tok. Обход блокировки

Прокси для Tik Tok. Обход блокировки

Тiк Ток — это соц.сеть (доступна с на iOS, Android и Windows) для создания и просмотра коротких видео под музыкальное сопровождение. Не взирая на бум TikTok по всей планете, нашлись страны которые заблокировали данную площадку либо собираются блокировать ее. Доступа нет в Индии, и в США планируют блокировать.

Настроив прокси для TikTok, можно посещать его в любой стране земного шара.

Прокси для ТикТока, зачем они?

Если Вы используете качественный прокси, определить Вас по IP-адресу невозможно. Возможная смена адреса и данных браузера, отпечатков, позволят обойти блокировку, и посетить ТикТок. Используя прокси вы можете свободно пользоваться интернетом без ограничения вашего провайдера.

Преимущества прокси для ТикТок:

  • открытый доступ к ТикТок не зависимо от ограничений региона;
  • безопасность ваших данных и трафика от мошенников ;
  • возможность регистрировать большое количество аккаунтов;
  • без угрозы быть заблокированным раскручивать аккаунты используя различные сервисы.

Закрепите за выделенным прокси-сервером каждый из используемых аккаунтов. И все будет выглядеть как будто страницы ведут реальные пользователи из разных стран, городов.

Используйте только качественные прокси, которые можно приобрести на нашем сайте.

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