Прокси для Spotify. Как получить доступ

В России перестал быть доступен сервис музыки Spotify. У данного сервиса полно поклонников в России, которые не желают отказываться от него. Как же зарегистрироваться на данном сервисе? Как же настроить прокси в Spotify?

Регистрируемся и используем прокси.

Если из России пытаться зарегистрироваться на платформе то в ответ вы получите: Spotify is currently not available in your country.

Не паникуйте! Заполучить свою учетку вы сможете. В Spotify необходимо просто заменить страну с помощью прокси. Для этого нужно использовать настройки самого браузера или системные, как кому удобно. Все распространённые браузеры зачастую применяют системные настройки.

Для регистрации в Spotify используйте прокси следующим образом:

1. Необходимо взять прокси-сервер локации в которой сервис не заблокирован.

(Лично мы рекомендуем использовать персональные прокси США.);

2. Настройте прокси-сервер на своем устройстве. (В браузере или в системе)

3. Откройте свой браузер и зайдите на официальный сайт Spotify.

На ваш компьютер будет установлен официальный клиент данной музыкальной платформы.

Вам необходимо авторизоваться использовав логин и пароль.

Теперь с использованием прокси в Spotify вам доступны к прослушиванию миллионы треков и сотни тысяч плейлистов.

Простая настройка прокси в Spotify

Обычно приложение работает около двух недель, не учитывая что используется Российский IP-адрес. При истечении данного периода времени работа будет нарушена. Дабы избежать этого, нужно заменить страну в клиенте Spotify:

Перейдите в меню «Edit - Preferences» после запуска приложения

Откройте расширение настройки

Настройте прокси сервер, укажите тип проокси, адрес, порт, а также логин/пароль.

Кликните (Обновить прокси сервер) перезагрузите программу;

Spotify через прокси теперь может работать без ограничения по времени и с бесплатным аккаунтом.

Рекомендуется использовать только платные прокси для данной платформы.

В таком случае вы будите иметь хорошую скорость и комфортное использование в отличие от использования бесплатных прокси.

Купить прокси для Spotify можно на нашем сайте.