Поиск информации в интернете. Как правильно искать?

Интернет — это в первую очередь источник различной информации, а уже только потом средство развлечения. Именно для обмена определенной научной информацией и создавались первые локальные сети, из которых в дальнейшем развилась глобальная сеть, объединившая в себе все, что мы знаем.

Мы настолько привыкли к доступности информации, что почти перестали задумываться о том, как это важно для нас. Выросло целое поколение, не знающее, что такое информационный голод — когда нужные знания взять просто неоткуда. Сейчас все просто — если тебе что-то потребуется узнать, то достаточно открыть браузер на телефоне или ПК, и поискать ответ.

Поисковые машины научились понимать человека с полуслова и выдавать релевантные результаты на неполные вопросы, заданные с грамматическими ошибками. Тем не менее, если вам придется искать информацию, которая непопулярна или заблокирована на территории страны — вы столкнетесь с трудностями.

Советы

Начнем с простых советов, а затем постепенно перейдем к точным рекомендациям и правилам, соблюдая которые у вас получится отыскать любую информацию, если она есть в свободном доступе. Сразу оговоримся, все советы применимы исключительно к общедоступному открытому интернету — мы не будем рассматривать DarkNet, DeepNet и другие потаенные уголки мировой паутины. Первый совет будет о качестве найденной информации, а остальные — о способах ее поиска.

Итак, первый совет: запомните простое правило — всегда ищите первоисточник. Никогда не опирайтесь на частичные данные и старайтесь не доверять информации, которая прошла через много рук: была обработана, переведена, отредактирована. Если ваша цель получить точные данные — всегда ищите первоисточник и смотрите его.

Не ограничивайтесь Рунетом

Несмотря на то, что русскоязычный сегмент интернета достаточно большой, в нем все равно отсутствует огромное количество информации, а та, что есть — может быть уже устаревшей, если первоисточник находится за пределами Рунета.

Пользоваться зарубежными сайтами зачастую мешают три вещи:

Незнание иностранных языков. Блокировки иностранных сайтов российскими провайдерами. Региональные настройки программного обеспечения.

Давайте быстренько пробежимся по этим пунктам.

Незнание иностранных языков

Звучит как приговор, но на самом деле технологии уже давно и успешно стирают языковой барьер между обитателями планеты Земля. Поэтому, даже если вы не знаете иностранный язык — вы можете воспользоваться переводчиком, и в режиме реального времени переводить страницы в браузере. Да, не идеально, но при желании можно разобраться о чем идет речь.

Почти всю информацию можно найти на английском и часть на китайском. К примеру, Википедия на английском охватывает гораздо больше вещей, о которых можно узнать, а на русском зачастую просто приведены частичные переводы с английской версии, даже когда статья и есть. Так бывает не всегда, очевидно, что условное «Крещение Новгорода» будет лучше раскрыто в русской версии свободной энциклопедии. Поэтому, если ваша цель получить информацию, первоисточник которой находится за рубежом, то лучше использовать английскую версию Вики.

Блокировки иностранных сайтов российскими провайдерами

Есть множество способов обходить блокировки. На момент написания статьи — это законно и никак не регулируется. Хорошим вариантом будет использование прокси-сервера или VPN, а лучшим — собственный VPN на VPS.

В настоящее время публичные VPN-сервисы активно попадают под блокировки Роскомнадзора и перестают работать или теряют часть функционала. В любом случае для обхода блокировок достаточно возможностей технологии проксирования трафика через серверы, расположенные в других странах. Лучше всего выбирать анонимный прокси-сервер, он подменит ваш IP, и таким образом вы сможете попасть на иностранный интернет-ресурс, даже если он самостоятельно заблокировал доступ с российских IP-адресов.

Региональные настройки программного обеспечения

В этом материале мы не будем приводить четких инструкций, ибо в каждом отдельном случае они разнятся. Если вам нужно просто зайти на английскую Википедию, то это можно сделать по обычному запросу в поисковике «Википедия на английском», а если вы хотите полностью перенести поиск в другой регион, то для этого понадобится proxy-server того региона, который вы хотите установить в качестве основного. Еще будет нужно выставить региональные настройки поисковика и предпочтительный язык в браузере.

Практические рекомендации

Хотя поисковые системы способны понимать даже вопросы, заданные с ошибками, не всегда удается точно сформулировать, что же именно вы хотите найти. К примеру, у Google на этот случай есть различные способы уточнить запрос.

Исключение мусорной информации

Очень частая проблема, когда вы пытаетесь найти информацию о чем-то специфическом, но есть такое же слово с гораздо более популярным значением, которое занимает всю поисковую выдачу. Например, вы хотите узнать, с какой скоростью может передвигаться животное Газель, но поисковая выдача предлагает вам информацию исключительно об автомобиле «Газель». Вы можете исключить слово «автомобиль», достаточно просто добавить слово и поставить перед ним знак минуса. Вот так: скорость газель -автомобиль. Все, теперь поисковик не будет учитывать в выдаче сайты, оптимизированные под поиск автомобиля, и на первых местах будет нужная вам информация.

Сужение поиска

Доступен поиск по определенному сайту или социальной сети. Чтобы выполнить поиск в рамках одного сайта, нужно в поисковой строке, непосредственно перед запросом, написать site:(тут домен сайта). Пример такого запроса: site:lenta.ru природные пожары. Google выполнит поиск запроса «природные пожары» только по сайту lenta.ru и отдаст вам результаты.

Есть возможность искать сразу по хештегам, выставив перед словом символ # — например, #доброеутро. Полезной функцией является возможность выполнить запрос по точному вхождению. Чтобы выполнить поиск по точному вхождению, необходимо заключить запрос в кавычки: "отзвуки моря". Поисковая выдача будет содержать результаты, точно совпадающие с запросом.

Кэшированная информация

Скорее всего, вы уже знаете, что «то, что попало в интернет, остается там навсегда», но при этом думаете, что поиск удаленной информации доступен только различным спецслужбам и технологическим гигантам — это не так. Помимо того, что, например, ВКонтакте или другие социальные сети хранят всю информацию самостоятельно и никогда ее не удаляют, а только скрывают — если вы решите ее «удалить» — все открытые страницы сети кэшируются и другими сервисами.

Один из самых популярных, но не единственный, сервис для кэширования — Wayback Machine. Он полностью бесплатен и открыт для пользователей. Вы можете зайти и посмотреть, как выглядела интернет-страница в определенное время, а не только, как она выглядит сейчас. Можно просмотреть удаленные или отредактированные страницы новостных сайтов, социальных сетей и других интернет-ресурсов.

Если в Wayback Machine нет нужной информации — поищите в других архивах. Архивы бывают и узкоспециализированные, например, архив NASA открыт для просмотра и скачивания изображений. Поэтому искать настоящие фото на тему космоса можно там — это будет быстрее и надежнее. Интернет огромен и полезен настолько, насколько вы можете им пользоваться.

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