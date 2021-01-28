Персональные прокси Пакетные прокси Prime прокси City прокси Multi protocol прокси UDP прокси Мобильные прокси Мобильные прокси plus Network tools
FAQ Настройки
Мой IP Прокси чекер Конвертер форматов Бесплатные прокси
Блог Поддержка
Назад в блог

Прокси-сервера для Avito

Прокси-сервера для Avito

Лучший выбор для массового размещения объявлений!

Планируете массовую рассылку объявлений или предложений товаров/услуг на площадке Avito? В таком случае без рабочего прокси-сервера не обойтись! Наш сайт предлагает доступ к лучшим серверам из США, стран Европы, СНГ и Азии – выбирайте любой из них, оплачивайте доступ к приватным IP-адресам и работайте с Avito без каких-либо ограничений!

Использование анонимных прокси делает процесс постинга (добавления) объявлений на Avito ещё более удобным и быстрым. 

По сравнению с другими способами обхода внутренних блокировок наши прокси-сервера обладают рядом уникальных преимуществ:

  • возможность работы с выделенными IP-адресами в любое время суток;
  • отсутствие каких-либо ограничений по скорости доступа;
  • поддержка работы с несколькими аккаунтами Avito одновременно;
  • выгодная стоимость аренды прокси для всех клиентов!

Сразу же после оплаты нужного вам количества IP-адресов вы сможете пользоваться всеми возможностями площадки Avito без внутренних ограничений!

Анонимные прокси для Avito – цены снижены!

На сайте Avito (равно как и на сайтах других онлайн-площадок объявлений) установлены специальные механизмы защиты, которые делают работу с несколькими аккаунтами очень рискованной. Другими словами, если администрация заметит подозрительную активность с двух или более профилей, то все эти аккаунты могут быть забанены на неопределенный срок.

Если же вы собираетесь подавать сразу несколько сотен, а возможно и тысяч объявлений на Avito, мы рекомендуем получить доступ к приватным IP-адресам, расположенным в разных точках планеты. Такой подход значительно снижает вероятность блокировки, а также устраняет необходимость ввода капчи при подаче последующих объявлений. 

Все ваши действия (например, подача новых или просмотр уже существующих объявлений) будут абсолютно конфиденциальны – отследить ваше реальное местоположение будет невозможно. Кроме того, использовать различные IP-адреса вы можете и с одного устройства (например, компьютера или планшета). 

Заказать услуги доступа к выделенным прокси-серверам вы можете прямо на нашем сайте, указав необходимое количество IP-адресов и желаемое местоположение сервера.

Купить качественные прокси можно на нашем сайте.

Главная / Полезные статьи / Купить прокси для Avito

Читайте также