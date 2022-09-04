Популярные программы для прокси, которые проверены временем

С каждым годом в интернете все острее становится вопрос безопасности и анонимности.Речь идет именно о трафике который можно защитить с помощью прокси.

Мы рассмотрим популярные и надежные программы для проксирования трафика на всей машине (компьютере).

ProxyCap

Официальный сайт программы: proxycap.com

Выпущена актуальная на данный момент версия ProxyCap 5.37 для Windows. В это версии исправлена несовместимость с прокси-сервером Cisco WSA SOCKS, реализована возможность настройки маршрутизации еще более гибко, содержатся другие улучшения и исправления ошибок. V5.37 — это первый выпуск.

Официально поддерживается Windows 11 и Windows Server 2022.

Так же ProxyCap 2.28 для Mac. В версии 2.28 добавлена поддержка компьютеров Mac с процессором Apple M1.

ProxyCap - Программа которая позволит вам переадресовывать трафик через прокси или даже цепочку прокси-серверов.

Данная программа для работы с прокси имеет возможность использовать типы соединения HTTPS, SOCKS 4/5.

Плюсом программы ProxyCap есть то что можно проверить работоспособность прокси или целого списка прокси адресов прямиком в программе. ProxyCap может запускаться вместе с вашей системой и всегда работать в трее.

Есть как платная версия так и бесплатная!

Proxy Switcher

Официальный сайт программы: proxyswitcher.com

Актуальная версия на данный момент: Version 7.3.0

Есть как платная так и бесплатная версия.

Proxy Switcher - на сегодняшний день является одной из лучших программ такого рода.

Данное ПО позволит вам без особых усилий проверить на валидность ваши прокси, и пустить в работу только те которые будут к ней готовы.

Прокси свитчер имеет ряд плюсов, один из которых:

Возможность не просто настроить прокси в ручном режиме, а и задать промежуток через который нужно будет включить следующий прокси.

Программа станет полезной для многих задач в интернете.

От простого проксирования трафика до одновременного скачивания файлов через разные IP-адреса.

Proxifier

Официальный сайт программы: proxifier.com

Актуальная версия:

Для МАС:

Version: 3.6 (Big Sur, Monterey)

Version: 2.26 (Catalina)

Для Windows (x86, x64, ARM) 7, 8, 10, 11

Version 4.07, 2021.11.02

Есть как платная так и бесплатная версии

Proxifier - это на наш взгляд самая популярная из представленных программ. Сразу можно выделить большой плюс данного ПО. Возможность работать со сторонними программами которые настройку прокси не поддерживают и вовсе. Proxifier поможет быть анонимным в сети и без проблем поможет вам отправлять и получать почту через прокси. Также вы сможете выстраивать цепочки прокси-серверов.

Не забывайте что качество прокси немаловажно даже при использовании данных программ.

Никогда не используйте бесплатные прокси для серьезных задач.

Только качественные персональные прокси смогут обеспечить стабильную работу и высокую скорость соединения.

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