Анонимность в интернете и способы ее достижения.

Само определение «анонимность в сети» в сегодняшних реалиях весьма условно, но некоторые правила необходимо соблюдать, даже если вы не совершаете ничего противоправного. Скорее наоборот — анонимность поможет оградиться от недобросовестных пользователей и организаций, использующих ваши данные в своих целях.

Соблюдать сетевую безопасность можно разными путями: все зависит от того, какого результата необходимо добиться:

Базовая защита — обезопасить себя от недобросовестных организаций, мошенников и неадекватных преследователей. Полная защита — обезопасить себя от любых попыток установить личность.

Реализация первого пункта потребует соблюдать осторожность, а второго — определенные умения и небольшие вложения.

Базовая защита

Пользователи — особенно старшее поколение — редко задаются вопросом: что происходит, когда мы доверяем свои данные сетевым ресурсам? Они привыкли верить государству и организациям, поэтому легко расстаются со своими персональными данными, не задумываясь об их дальнейшей судьбе.

Персональные данные — валюта современного цифрового мира. Они собираются, хранятся и обрабатываются, порой не совсем законно. В лучшем случае вы получите звонки от банков с предложением кредитов, если оставите номер телефона на сомнительном ресурсе, а в худшем — может случиться что угодно.

Руководство по базовой анонимности

Все, что попало в интернет — остается там навсегда. Следует несколько раз подумать, прежде чем опубликовать запись, разместить файлы или отправить свои персональные данные.

Обратите внимание на очень важный момент: зачастую информация уходит до того, как вы нажимаете кнопку «Отправить». Вы заполнили на сайте банка заявку на потребительский кредит, потом передумали и не отправили ее — скорее всего все данные уже ушли на сервер. Поэтому вначале принимайте твердое решение, а только потом действуйте.

Выделим основные моменты:

социальные сети;

номер телефона;

мобильный телефон.

И разберем их подробнее.

Социальные сети

Социальные сети — досье современного мира, которое заполняет сам владелец. К примеру, крупные компании всегда проверяют социальные сети соискателя и могут отказать, если их содержимое им не понравится. Аккаунт в социальной сети расскажет о вас больше, чем вы знаете сами.

Закройте аккаунт или оставьте взаимодействие только с друзьями, удалите фотографии — они останутся на серверах соцсети, но, по крайней мере, пропадут из общего доступа. Не используйте одинаковые аватарки и псевдонимы. Для «ВКонтакте» отключите поиск по номеру телефона — так поисковые машины перестанут его ассоциировать с вашим аккаунтом в ВК. Удаляйте геоданные из фотографий: невинная публикация котика покажет на спутниковых картах точное местоположение, где был сделан снимок.

Номер телефона

Номер мобильного телефона — паспорт современного мира. Имея доступ к номеру телефона, можно получить кредит или оформить кредитную карту, совершить покупку, получить доступ к Госуслугам, личным кабинетам сервисов, аккаунтам в социальных сетях, мессенджерам — везде, где номер телефона используется в качестве верификации.

Не используйте основной номер для малозначительных сервисов: оставьте его для Госуслуг, банков и основных соцсетей. Заведите отдельный номер для регистрации в службах доставки, различных программах лояльности, интернет-магазинах, викторинах и так далее. Если этот номер окажется в общем доступе, его будет невозможно связать с вашими данными.

Мобильный телефон

Он знает о вас все, а вот расскажет остальным или нет — зависит от вас. Мобильные операционные системы Android и iOS используют систему разрешений от пользователя, это связано с юридическими ограничениями разных стран. Приложение не сможет получить данные, пока вы не разрешите ему это сделать.

Не позволяйте приложениям без необходимости получать доступ к контактам, местоположению и файлам на устройстве. Этот совет в большей степени актуален для малоизвестных программ, но, к примеру, банковским приложениям тоже не обязательно давать доступ к списку своих контактов и местоположению.

Полная защита

Стоит сразу оговориться, что быть полностью и безоговорочно анонимным — не получится. По крайней мере, даже располагая огромными средствами и незаурядными способностями, в конце концов анонимы попадаются, если на охоту за ними выходят правительства разных стран.

Руководство по полной анонимности

Вы должны понимать, что фиксируется не только IP-адрес, но и множество других параметров: cookie, разрешение экрана, установленная операционная система и драйвера, выставленный часовой пояс и язык, жесткие диски, процессор, видеокарта и так далее. Поэтому выходить в сеть нужно с LiveCD образов или с ОС, запущенных средствами виртуализации.

Выделим основные моменты:

proxy;

VPN;

TOR;

антидетект-браузеры.

И разберем их подробнее.

Proxy

Самый простой и доступный метод минимальной анонимности в сети. Работает по принципу курьера. Вы обращаетесь на прокси-сервер и просите его найти информацию на сайте «А», прокси-сервер ищет информацию на сайте «А» и отдает ее вам. Получается, что вы смогли получить информацию, а сайт «А» об этом не узнал.

Минусов много, но самый главный заключается в том, что трафик не зашифрован для провайдера, и сам прокси-сервер знает о вас все, а вот вы о нем — ничего. Получается, что анонимны вы только для сайта «А», но и это тоже зависит только от «честности» владельцев прокси-сервера.

VPN (Virtual Private Network)

Принцип работы схож с Proxy, но есть важное отличие — весь трафик зашифрован. Виртуальная частная сеть, а так и переводится Virtual Private Network, разворачивается поверх физической сети, благодаря этому весь трафик шифруется и даже провайдер не знает какой информацией вы обмениваетесь.

Опасности использования VPN практически такие же: недобросовестное отношение к пользователям. Часть бесплатных VPN были пойманы на хранении и торговле персональными данными. Возможно, что платные VPN лучше — но вам опять придется полностью довериться их владельцам.

TOR

Отличается высокой степенью анонимности за счет использования большого количества промежуточных серверов до адресата. При каждом выходе в интернет создается сеть, минимум из 3 серверов, которые будут пропускать ваш трафик. В итоге каждый узел получает только IP-предыдущего. В качестве серверов используются компьютеры участников, создавая разветвленную сеть промежуточных узлов. К минусам традиционно относят медленное соединение.

Антидетект-браузеры

Способ подойдет для недолгой анонимной сессии. По своей сути это обычные браузеры, но с внедренными и настроенными инструментами подмены информации о пользователе. Каждая открытая вкладка в браузере может имитировать отдельный ПК с собственными параметрами: User-Agent, IP-адресом, часовым поясом, cookie и так далее.

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