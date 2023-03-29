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Инструкция по настройке прокси в программе KeyCollector

Инструкция по настройке прокси в программе KeyCollector

Заходим в Настройки в раздел Сеть. Добавляем прокси нажав добавить строку и вводим все данные в соответствующие поля вручную либо нажимаем Загрузить из файла с ПК в формате IP:Port@Login:Password, после чего запускаем проверку на необходимом ресурсе.

Настройка прокси в программе KeyCollector

Для назначения прокси аккаунтам переходим в Парсинг во вкладку необходимого ресурса. Добавляем аккаунт нажав Добавить строку и вручную заполняем все поля либо Загружаем из файла с данными в формате #IP:Port@Login:Password:Login (почта):Password (почта) после чего прокси будет назначен для данного аккаунта и можно начинать работу или произвести более тонку настройку самого парсинга.

Настройка прокси в программе KeyCollector

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