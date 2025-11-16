MostLogin Undetect Browser - инструмент для управления несколькими аккаунтами и не только

Практикующие специалисты ежедневно сталкиваются с тремя основными проблемами:

граничащими с жизнью и смертью аккаунтами;

IP-адрес и вход в систему с устройства для нескольких аккаунтов могут стать причиной «красной линии» платформы;

теряются с трудом заработанные клиенты и данные;

снижают эффективность управления;

приходится вручную переключать аккаунты, повторно проверять личность; тратят драгоценное время на механические операции;

«бездонная дыра» в операционных расходах;

предотвращение связанных покупок нескольких устройств и платных инструментов агентства; малые и средние команды перегружены. Распространенная дилемма операторов мультиаккаунтов.

Риск блокировки пароля: привязка устройства, IP-адреса и отпечатка браузера приводит к блокировке аккаунта, угроза безопасности активов.

Неэффективность: ручное переключение номеров аккаунтов обременительно, в среднем тратится 1-3 часа в день на базовые операции.

Высокие затраты: традиционные программы защиты от привязки (платные инструменты для мультиаккаунтов/мультиустройств) обычно обходятся дорого.

MostLogin - это инструмент, призванный обеспечить «нулевую стоимость мультиаккаунтов» для основных задач, ориентированный на самые насущные потребности специалистов — без дополнительных инвестиций в оборудование, не требующий высокой абонентской платы, может создать барьер безопасности для операций с мультиаккаунтами, позволяя операторам социальных сетей наконец-то избавиться от сопутствующих рисков и неэффективного управления. MostLogin: создан для управления несколькими аккаунтами.

Как при работе с несколькими аккаунтами в электронной коммерции создать для каждого аккаунта «отдельный идентификатор» без необходимости его настройки? MostLogin использует технологию виртуальной изоляции личности, создаёт уникальную браузерную среду для каждого аккаунта, предотвращает распознавание платформой связей между аккаунтами, устраняет первопричины рисков, связанных с работой с несколькими аккаунтами.

Традиционное управление несколькими аккаунтами часто основано на виртуальных машинах или эмуляторах. Это не только требует больших ресурсов оборудования, но и требует многократного запуска программы при смене аккаунтов. Все эти действия громоздки и неэффективны. MostLogin полностью устраняет это ограничение:

Не нужно устанавливать виртуальные машины или эмуляторы. Реализуйте несколько веб-страниц/аккаунтов одним щелчком мыши. Сделайте переключение и управление матричными аккаунтами такими же простыми и интуитивно понятными, как в мобильном приложении. Это значительно повышает эффективность работы. Независимо от того, являетесь ли вы ежедневным пользователем Windows или предпочитаете ноутбуки с macOS, MostLogin подходит для вас. Он полностью охватывает все распространенное оборудование, обеспечивая продавцам электронной коммерции с различными операционными системами единообразный и эффективный интерфейс управления.

Основные преимущества: Прорывы во всем, от предотвращения подключения до повышения эффективности.

Отдельные контейнеры идентификации: для каждой учетной записи есть «специальное устройство».

Для продавцов, которые также работают с Amazon.com, Shopee и другими платформами электронной коммерции, «связанные учетные записи» всегда представляют собой угрозу. Когда платформы идентифицируют несколько учетных записей с одного компьютера по информации об устройстве, функциональность учетных записей может быть ограничена незначительно. В других случаях магазин будет заблокирован напрямую, а годы упорного труда в бизнесе могут быть сведены на нет. Функция «Независимый контейнер идентификации» MostLogin предназначена для устранения этого основного риска, создавая полностью изолированный «профиль устройства» для каждого магазина, что позволяет исключить технический путь, связанный с учетной записью, на корню. В частности, MostLogin позволяет пользователям создавать отдельные профили браузера для каждой учётной записи электронной коммерции. Каждый файл конфигурации имеет выделенный идентификатор браузера, локальное хранилище, данные cookie и среду кэширования. Это означает, что при входе на Amazon.com в США, Shopee в Юго-Восточной Азии и т. д. с помощью различных профилей. Информация об «устройстве пользователя», определяемая в фоновом режиме платформы, будет полностью независимой: история посещений магазина A не повлияет на алгоритм рекомендаций магазина B. Учетные данные магазина C не связаны с идентификаторами устройств магазина D. Этот эффект изоляции аналогичен «предоставлению каждой учетной записи отдельного компьютера». Даже если все операции выполняются на одном физическом устройстве, платформа также не может связать несколько учетных записей техническими средствами, такими как идентификация устройств и хранение данных.

Ключевые ценности: Изоляция устройств от окружающей среды на физическом уровне. MostLogin напрямую устраняет риск «ассоциированного титула», который больше всего беспокоит продавцов. Вам не нужно покупать несколько физических компьютеров. Вам также не нужно часто переключаться между сетевыми средами. Безопасность нескольких учетных записей может быть обеспечена путем переключения только файлов конфигурации. Обеспечивается эффективное управление магазином и совместимость с безопасностью учетных записей.

Поддержка политики множественных IP-адресов: вход в глобальный регион без лишних проблем

Продавец электронной коммерции работая в разных регионах часто сталкивается со сложной проблемой: как авторизовать аккаунт в разных странах? Браузер также позволяет точно соответствовать характеристикам местных пользователей и избегать аномалий, вызванных ассоциацией с IP-адресами. Например, продавцам TikTok необходимо работать как с американским, так и с юго-восточноазиатским каналом. При использовании обычного прокси-инструмента платформа может не только пометить пользователей как «нереальных» из-за недостаточной чистоты IP-адреса, но и спровоцировать обнаружение ассоциаций, поскольку несколько аккаунтов используют один и тот же сегмент IP-адреса. В конечном итоге, доступ к аккаунтам может быть ограничен или даже заблокирован.

MostLogin настраивается через двойной параметр «IP + среда». Для таких случаев предусмотрены целевые решения. Пользователи могут выбирать между HTTP- или SOCKS5-прокси, статическим или динамическим IP-адресом. Настройте параметры среды, такие как часовой пояс, язык и т. д., в соответствии с целевым рынком. Возьмем в качестве примера операции на рынке США. Просто выберите IP-адрес в США и синхронизируйте часовой пояс EST с английским. Это также может настроить учетную запись так, чтобы она отображала истинные характеристики «ежедневных входов в систему местных пользователей Лос-Анджелеса». Значительно снижает вероятность выявления рисков платформы.

Основная конкурентоспособность: MostLogin интегрирует качественные ресурсы IP-адресов, охватывающие более чем 200 стран мира. Которые имеют легитимную информацию о маршрутизации, назначенную интернет-провайдером. Независимо от того, развиваются ли основные рынки в Европе и США, а также исследуются развивающиеся регионы, такие как Ближний Восток и Латинская Америка, можно создать барьер изоляции учетных записей с помощью чистой IP-среды. Полностью устраняются скрытые операционные риски, связанные с «ассоциацией IP-адресов, приводящей к аномалиям в учетных записях».

Эта двойная гарантия «технологической конфигурации + ресурсного преимущества» позволяет превратить межрегиональные операции из «осторожного экспериментирования» в «регулярное управление без стресса». Независимо от того, создаете ли вы мультиплатформенную матрицу аккаунтов или используете несколько регионов на одной платформе, MostLogin можно моделировать с помощью точной IP-среды, помогая пользователям расширять свой глобальный бизнес, соблюдая нормативные требования.

Совместная работа на разных устройствах: эффективность управления командой удваивается

В работе электронной коммерции «рассинхронизация настроек» и «путаница с правами доступа» при совместной работе нескольких человек часто снижается производительность. Возьмем в качестве примера команду из 5 человек, работающую с Amazon.com в США. В рамках традиционной модели совместной работы новичкам необходимо с самого начала настраивать среду браузера, плагины и права доступа к аккаунту. Это занимает не только 1-2 дня, но и может привести к путанице в формате редактирования листинга из-за различий в настройках; файлы конфигурации у старых участников находятся отдельно. Во время мероприятий по стимулированию сбыта может возникнуть ситуация, когда «данные по инвентаризации, которые видит коллега А, не синхронизированы с данными коллеги Б». Это серьезно влияет на эффективность принятия решений. Функция «совместной работы на разных устройствах» MostLogin решает эти проблемы. Администратор команды может поделиться профилем Amazon.com USA со всеми участниками одним щелчком мыши. Новичкам не нужно повторять эту операцию. Система напрямую наследует полноценный контекст браузера, включая User-Agent по умолчанию, правила изоляции файлов cookie и настройки привязки IP. Реализуйте принцип «просто бери и пользуйся». Более того, администраторы могут определить границы работы, уточнив управление правами доступа: например, предоставив сотрудникам, занимающимся анализом данных, только доступ к просмотру данных. Вам запрещено менять пароль своей учетной записи или привязывать банковскую карту. Разрешите редактирование листинга для операционных сообщений, но ограничьте операции удаления — это поможет избежать рисков для безопасности учетной записи, вызванных неправильным обращением со стороны источника.

Основные принципы совместной работы. Повышение эффективности.

Синхронизация среды. Общие файлы конфигурации устраняют дублирование процесса. Новичкам требуется гораздо меньше времени для начала работы.

Иерархия разрешений: распределение области действия по ролям. Устранение путаницы в управлении, вызванной принципом «один размер подходит всем».

Безопасность контролируется: ограничение области действия снижает риск неправильного изменения информации в учётной записи.

Эта модель совместной работы «совместное использование + контроль» значительно повысит общую скорость реагирования команды из пяти человек. Когда требуется временно скорректировать стратегию продвижения, участники открывают MostLogin для синхронизации актуальной среды учётной записи. Нет необходимости повторно подтверждать согласованность конфигурации; администратор работает с панелью фоновых разрешений. Может регулировать область действия участников в режиме реального времени. Это обеспечивает гибкость совместной работы в команде. Также поддерживается безопасность активов учётной записи. Для сценариев электронной коммерции, требующих частого взаимодействия и высоких требований к безопасности учётной записи, функция совместной работы на разных устройствах в MostLogin является «умножителем эффективности».

Для операторов матричных платформ социальных сетей, управляющих более чем 50 аккаунтами Instagram, ручное переключение аккаунтов и ежедневная публикация контента подобны попаданию в «цифровую тюрьму»: верификация входа занимает много времени, публикацию контента легко пропустить, а при переключении аккаунтов — легко ошибиться. Полностью открытая экосистема API MostLogin была создана, чтобы разорвать этот неэффективный цикл. Благодаря глубокой интеграции собственных API с автодинамическими фреймворками пакетные операции можно перевести из ручного режима в режим выполнения в один клик.

От рутинной работы до автоматизированных сборочных линий.

Нативный API MostLogin поддерживает такие популярные автодинамические фреймворки, как Selenium и Puppeteer. Это означает, что оператор может реализовать два основных сценария непосредственно через управление скриптами:

Контент публикуется автоматически после того, как вы предварительно зададите текстовый материал и время публикации. Скрипт будет выполняться во всех аккаунтах по плану. Это позволит избежать разницы во времени и пропусков при ручных операциях; Пакетное переключение учётных записей: нет необходимости многократно вводить пароли или проходить аутентификацию. API-интерфейс позволяет синхронизировать статус входа более 50 учётных записей одним ключом. В сочетании с системой синхронизации группового управления процесс работы стандартизирован.

По сравнению с традиционным ручным режимом, если предположить, что публикация одного контента одной учётной записью занимает 3 минуты (включая вход, загрузку, редактирование и публикацию), то ежедневное обслуживание 50 учётных записей занимает 2,5 часа. Автоматизированный скрипт позволяет сократить время до 10 минут, а уровень ошибок снизился с более чем 15% по сравнению с ручными операциями практически до нуля.

Основные ценности: исходя из среднего количества обновлений контента (три цикла в день), экономия составляет около 180 часов труда в месяц, что эквивалентно 4,5 рабочим дням.

Неспециалисты могут начать работу с автоматизацией.

Многие операторы беспокоятся о «пороговых значениях кода», но экосистема API MostLogin устраняет эту проблему благодаря «технологически дружественному дизайну». Будь то запись визуальных манипуляций в Selenium или простой шаблон скрипта для Puppeteer, оба поддерживают простое использование копирования-изменения-запуска:

Вам не нужно осваивать сложное программирование. Автоматизированная настройка может быть выполнена с помощью простых скриптов (например, настройка времени выпуска, списка учетных записей).

С помощью инструмента RPA Autodynamic Tool вы можете превратить повторяющиеся действия (например, ответы на комментарии, отправка личных сообщений) в визуальный процесс. Система управления сотрудниками также синхронизирует права доступа к задачам. Избегайте хаоса в работе с учетными записями.

Более того, все функции, от интерфейса API до системы синхронизации группового управления, полностью бесплатны и открыты. Можно создать систему автоматизации социальных сетей корпоративного уровня без дополнительных затрат. Для команд электронной коммерции, стремящихся сократить расходы и повысить эффективность, это не просто преимущество инструмента, а практическое решение, позволяющее «высвободить рабочую силу с помощью технологий». Советы по автоматизации загрузки: Новички могут начать со скрипта «запланированная публикация для одной учётной записи». После освоения постепенно расширяйте матрицу до максимального количества учётных записей. Назначайте разрешения на выполнение скрипта через функцию управления рабочими процессами MostLogin. Это также может обеспечить эксплуатационную безопасность и способствует командной работе.

Технический анализ: Почему MostLogin может достичь «нулевой корреляции»?

Динамическая маскировка отпечатков пальцев: создание уникальных «цифровых отпечатков» каждой учётной записи.

Подобно тому, как отпечатки пальцев каждого человека являются уникальными биометрическими данными, у браузеров также есть «цифровые отпечатки» — идентификаторы устройств, состоящие из десятков характеристик, таких как визуализация WebGL и аудиопараметры. Продавцы электронной коммерции, такие как Amazon.com и Facebook, будут взаимодействовать друг с другом через эти устройства распознавания функций. Если несколько учётных записей используют один и тот же отпечаток пальца, это может привести к срабатыванию механизма блокировки.

MostLogin с помощью технологии динамической генерации дифференцированных отпечатков пальцев устраняет коренные причины этой проблемы. Она генерирует совершенно разные результаты рендеринга Canvas, параметры рендеринга WebGL, свойства аудиоконтекста. Даже настройки шрифтов, языковые настройки и информация об аппаратном обеспечении экрана персонализируются. Этот камуфляжный эффект «один человек — один отпечаток пальца» делает невозможным для платформы технически связать несколько учётных записей с одним оператором.

Измерение камуфляжа ядра

Canvas/WebGL: Генерирует уникальный графический хэш

Аудиопарамметры: Имитация характеристик обработки звука микрофонов различных устройств

Системная среда: Динамическая настройка разрешения экрана, часового пояса и состояния аппаратного ускорения

Настройки среды браузера для разных платформ. MostLogin также поддерживает многоядерную технологию. Например, Facebook объявил о большей совместимости с ядром Firefox, Amazon.com Store Management адаптирован для Chrome, а некоторые мобильные сценарии работы требуют имитации браузера Android — путем переключения между Chrome, Firefox и другими ядрами. Пользователям не нужно постоянно переключаться между физическими устройствами. Система отвечает техническим требованиям адаптации различных платформ. Гибкая настройка среды дополнительно снижает риски, связанные с аккаунтом.

Система защиты безопасности: Предотвращение утечки информации из первопричины

Когда продавцы в сфере электронной коммерции меняют несколько аккаунтов, нет ничего более тревожного, чем отправка личных сообщений и «бегство голышом» — как вы думаете, безопасно ли выходить из своего аккаунта? Распространенные кэши браузера, файлы cookie, даже скрытые уязвимости WebRTC и траектории DNS-запросов могут стать «цепочкой доказательств» для платформы, позволяющей идентифицировать связанные аккаунты. Эти технические детали могут показаться несущественными, но они могут напрямую привести к риску блокировки магазина.

MostLogin разработала комплекс «неуязвимых» систем защиты от корневого доступа: во-первых, полностью блокирует WebRTC, DNS и другие скрытые каналы утечки информации, что эквивалентно установке «фильтра от подглядывания» в браузере, чтобы реальный IP-адрес и сетевая траектория не были раскрыты. Более того, каждый раз при выходе из аккаунта система будет автоматически очищать кэш и файлы cookie, чтобы убедиться, что следы действий предыдущего аккаунта полностью «обнулены», как будто каждому аккаунту предоставлена ​​отдельная «оперативная секретная комната», и полностью исключить перекрестное загрязнение информации. Основные улучшения безопасности: MostLogin инновационно сочетает «чистое соответствие IP» с изоляцией браузера, формируя защитную сеть «среда + двойная изоляция IP». Это означает, что каждая учётная запись имеет не только отдельную среду браузерного отпечатка, но и эксклюзивный чистый IP. Эти два фактора тесно связаны. Это гораздо безопаснее, чем обычный браузер, использующий единую изолированную среду.

Механизм «двойной защиты» позволяет продавцам действительно добиться «невидимого переключения» при работе с несколькими учётными записями. Больше не нужно беспокоиться о проблемах, связанных с учётными записями. Сосредоточьтесь на работе самого магазина. Сценарий: эти пользователи отрасли решают проблемы с помощью MostLogin.

Электронная коммерция: управление несколькими магазинами больше не проблема.

Amazon.com и другие продавцы, работающие в сфере электронной коммерции, часто сталкиваются с дилеммой: необходимо создать различные категории или рынки, открыв несколько магазинов. Однако существует также опасение, что вход в несколько учётных записей с одного устройства сработает механизм обнаружения ассоциаций платформы. Это в конечном итоге приводит к риску блокировки пароля. Этот страх стал препятствием для масштабной деятельности многих продавцов.

И появление MostLogin как раз и призвано решить эту проблему. Он создаёт отдельные «контейнеры безопасности» для каждого магазина с уникальным отпечатком браузера и соответствующим IP-адресом страны, например, автоматически сопоставляя домашний IP-адрес в Калифорнии при работе с американской станцией. Открытие европейского рынка переключится на локальный IP-адрес в Германии, полностью изолируя связь между учётными записями на техническом уровне. Основные преимущества: использование одного компьютера для стабильного управления более чем 10 магазинами; все учетные записи работают в отдельной среде; данные не мешают друг другу; это как если бы каждому магазину был выделен «отдельный компьютер»; однако нет необходимости нести расходы на оборудование для нескольких устройств.

Маркетинг в социальных сетях: повышение эффективности работы аккаунтов

Для операторов аккаунтов в социальных сетях, таких как Instagram и TikTok, управление несколькими аккаунтами часто сталкивается с двумя основными проблемами: во-первых, ограничением входа из-за риска привязки аккаунтов, а во-вторых, неэффективностью тестирования контента и отслеживания данных. MostLogin решает эти проблемы с помощью технических решений, предлагая новые идеи для повышения эффективности работы в социальных сетях.

Инструмент поддерживает одновременный вход в более чем 20 аккаунтов социальных сетей. Каждая учетная запись имеет независимую среду браузера. Ключевые идентификаторы, такие как файлы cookie и IP-адрес. Полностью исключается риск привязки аккаунтов, обнаруженных платформой. Что еще более важно, члены команды могут синхронизировать среду аккаунтов и разрешения на публикацию с помощью функции общей конфигурации. Нет необходимости повторно выстраивать операционные процессы. Значительно снижаются затраты на совместную работу. Реальные преимущества: бренд одежды когда-то управлял 10 аккаунтами TikTok через MostLogin, синхронно тестируя различные стили контента, такие как винтажный, уличный, минималистичный и другие. Благодаря встроенному API-интерфейсу инструмента система автоматически агрегирует основные данные, такие как количество просмотров видео и процент завершения, для каждого аккаунта. Всего за 3 дня мы определили удачное сочетание «ретро-стиль + детализацию продукта». Цикл итерации контента сократился на 70%. Общая посещаемость увеличилась в 2,3 раза. Эта замкнутая модель «пакетного тестирования + отслеживания данных» трансформировала работу социальных сетей из «слепых ставок на блокбастеры» в «принятие решений на основе данных».

Независимо от того, взаимодействуют ли аккаунты нескольких платформ или стратегия контента быстро итерируется, благодаря двойной ценности «технологическая эффективность + расширение возможностей данных», MostLogin помогает операторам платформ в социальных сетях преодолевать узкие места в управлении и добиваться синхронного повышения эффективности и результативности. Размещение и валидация рекламы: «реальное восстановление» эффективности рекламы в глобальном масштабе

Для оптимизаторов рекламы Google: проверка реального отображения рекламных страниц в разных регионах. Часто является серьёзной проблемой при оптимизации, что видит локальный IP-адрес. Возможны отклонения от страниц, которые фактически просматривают пользователи целевой аудитории. Размеры могут быть достаточно малы, чтобы вызвать ошибку перевода, но слишком велики для отображения купона. Они напрямую влияют на эффективность рекламы.

MostLogin предлагает эффективное решение этой проблемы. Благодаря возможности глобального переключения IP-адресов пользователи могут одним щелчком мыши переключиться на домашний IP-адрес в целевой области — будь то точка зрения пользователя в Токио (Япония) или локальная веб-среда в Сан-Паулу (Бразилия). Сервис может точно имитировать реальные сценарии просмотра локальными пользователями. Этот «погружающий» метод проверки позволяет оптимизаторам интуитивно анализировать ключевые детали целевой страницы:

Список основных проверок для проверки рекламы

Языковая точность: определение соответствия локализованного текста речевым привычкам целевой аудитории, исключение грамматических ошибок и культурной двусмысленности

Отображение рекламной информации: проверка корректности загрузки рекламных элементов, таких как купоны, промокоды и т. д., обеспечение интуитивного доступа пользователей к предложениям

Выравнивание локализованного контента: проверка соответствия денежных единиц, информации о дистрибуции и другого контента, специфичного для региона.

Проверяя каждый из этих параметров, MostLogin помогает рекламной команде устранить потенциальные проблемы до официального запуска, гарантируя соответствие рекламных показов ожиданиям во всех регионах мира, контроль эффективности от «гипотетического прогноза» до «реального сокращения», обеспечение точного распределения рекламного бюджета по целевой аудитории. Партнёрский маркетинг: данные о продвижении нескольких аккаунтов «независимы и понятны».

Для пользователей, продвигающих несколько аккаунтов на платформах альянса, таких как ShareASale и CJ, точность данных напрямую связана с комиссионным доходом. При использовании нескольких аккаунтов с промоакциями на одном устройстве файлы cookie браузера подвержены перекрестному загрязнению. Данные о промоакциях разных аккаунтов мешают друг другу — например, количество кликов по аккаунту A ошибочно учитывается в аккаунте B, или возникает путаница в статистике конверсий. Это в конечном итоге приводит к ошибке расчета комиссии и даже влияет на доверие к сотрудничеству.

Вход через MostLogin. Отдельные данные cookie для каждого партнёрского аккаунта. Проблема была решена в корне. Независимо от того, управляете ли вы 2 или 10 промоакциями одновременно, у каждого аккаунта может быть своя браузерная среда. Траектория клика по промоакциям и путь конверсии пользователя не мешают друг другу. Это означает, что вы можете четко отслеживать реальные клики и эффективные коэффициенты конверсии каждого аккаунта. Убедитесь, что сотрудники бэк-офиса Статистика платформы полностью соответствует фактическому рекламному эффекту. Расчет комиссионных был точным.

Основные ценности

Изоляция файлов cookie: создание отдельной среды для каждого партнерского аккаунта. Избежание перекрестного загрязнения связанных данных.

Точность данных: основные показатели, такие как объем кликов и коэффициент конверсии, учитываются отдельно. Исключение «коронации и износа».

Гарантия выплаты комиссионных: устранение путаницы в данных. Обеспечение точного учета каждого рекламного дохода.

С помощью MostLogin специалистам по партнерскому маркетингу не придется часто переключаться между устройствами. Вам не придется беспокоиться о громоздкой процедуре ручной очистки файлов cookie. Легкое достижение «независимого и понятного» управления данными по рекламным акциям для нескольких аккаунтов. Уделение большего внимания оптимизации рекламных стратегий, а не сверке данных. Стратегия ценообразования: Корпоративные функции бесплатно

При выборе инструментов для управления несколькими аккаунтами в электронной коммерции «порог стоимости» часто становится проблемой для пользователей: либо базовые функции доступны за плату, либо плата взимается по номеру аккаунта. Открытие ещё нескольких магазинов потребует удвоения бюджета на инструменты.

По сравнению с моделью «оплата базовых функций + выставление счетов по номеру аккаунта», обычно используемой аналогичными продуктами на рынке (такими как AdsPower, Multilogin), MostLogin разрушает традиционные барьеры. Будь то изоляция отпечатков браузера или синхронизация конфигурации среды, которые просто необходимы продавцам, или корпоративной команде, которая должна иметь интерфейс API, автоматический процесс RPA, систему синхронизации группового управления, даже расширенные функции, такие как управление правами сотрудников, включены в бесплатный пул. Эта «полнофункциональная бесплатная» стратегия полностью устраняет беспокойство пользователей по поводу «пробного периода и оплаты», особенно для индивидуальных продавцов и стартап-команд. Вы можете создать профессиональную систему управления несколькими аккаунтами, не вкладывая ни копейки.

Вывод: выберите MostLogin, упростите управление несколькими аккаунтами.

В сценариях работы с несколькими аккаунтами в электронной коммерции и маркетинге в социальных сетях риски, связанные с аккаунтами, и эффективность управления ими всегда являются основными проблемами для специалистов. MostLogin через независимую изоляцию среды, динамическую маскировку отпечатков, глобальное покрытие IP-сети. Три технологических преимущества: сочетание: полностью бесплатная поддержка политик. Разработано комплексное решение для пользователей, устраняющее первопричину проблем, связанных с аккаунтами. Будь то продавец, которому необходимо одновременно управлять несколькими магазинами на нескольких платформах, или маркетинговая команда, управляющая огромным количеством аккаунтов в социальных сетях, MostLogin позволяет добиться полной изоляции и эффективного управления средой аккаунтов. Сделайте операции с несколькими аккаунтами «тихими» «простыми и удобными».

