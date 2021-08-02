Прокси для социальных сетей, раскрутка аккаунтов

Продвижение аккаунтов социальных сетей (раскрутка), основные моменты, и с чего начать.

Интернет присутствует почти на всей территории земного шара, и общение миллиардов людей на расстоянии уже давно не есть проблемой или историей из фильмов. Социальные сети в современном мире решают множество задач в бизнесе и не только. Элементарно вы можете завести новых друзей из других стран с помощью соц.сетей, и беспрепятственно общаться с ними.

В интернете есть даже профессии которые как перекочевали туда, так и те которые абсолютно новые. К каким можно отнести маркетолога и блогера.Но к сожалению без подписчиков блогер далеко не продвинется, а что бы их набрать ему нужно раскрутить свой аккаунт. Давайте немного расскажем об этом.

Для чего нужна раскрутка в соц.сетях?

Начав набирать аудиторию самостоятельно вы достаточно быстро столкнетесь с проблемой, под названием (отсутствие фундамента). Под данным термином понимается некая база подписчиков, которая позволяет вам расти дальше благодаря контенту, психологии, и еще ряду факторов. На сколько хорошо бы вы не делали свой контент есть фактор, люди видят что нет активности на вашей странице. Это настораживает, и этому есть какая-то причина. Если брать во внимание группы в соц.сетях, то первые 200 или даже 2000 подписчиков набираются намного дольше чем последующие за ними десятки тысяч. Сам по себе контент начинает обращать на себя внимание только тогда, когда появляется в топах, еще когда рекомендуется. Для этого нужно держать постоянную активность в группе, что бы алгоритмы видели ваш контент и продвигали его. Это работает без участия СММ-щика и стратегий раскрутки.

Какие шаги стоит предпринять для выхода из вышесказанного круга:

Выбор темы и попадание в тренды помогут продвинуть контент. Тренды - это все популярные или только зародыш популярного движения или темы которые уже занимают или будут занимать топовые позиции по запросам в поисковиках. Есть и подводные камни. Если скакать по разным тематикам, то аудитория будет быстро не только приходить, но и уходить. Потому лучше выбрать смежные темы или как то интегрировать тренд в свою тематику. Взаимодействие с аудиторией. Что бы подписчики не уходили от вас, нужно их привязать к себе постоянно подогревая интерес. Бренд. В любой тематике вам нужно быть уникальным и не забывать о своей личности. Так вашей аудитории будет проще различить Вас из сотен тысяч блогеров. Броское имя, логотип, фирменные фразы. Все это вам в помощь. Вы можете придумывать любые способы для раскрутки своих соц.сетей и тестировать их. Кто знает, может именно вы создадите новый тренд. Существуют так же инструменты для раскрутки и продвижения. Они могут очень облегчить вам жизнь. Вы должны трезво понимать один факт. Ни один сервис раскрутки не даст гарантий роста или популярности. Но все они стоят денег.

Как раскрутить соц.сеть или блог?

Первоначально стоит изучить теорию, начав с менеджмента.

Агрессивный. Подразумевает быстрый рост и развитие в какой-то отрасли. Поймав тренд за уши можно как на волне забраться на вершину в самые топы. Делая агрессивный рост вы вкладываетесь в самом начале развития. Пытайтесь засветить группу у именитых блогеров и на больших площадках, интернет журналах. Задачей стоит получить кратковременную популярность, сделать резонанс. Это поможет обзавестись фундаментом. Долгосрочный. При данном методе раскрутки нужно стараться делать качественные вещи. Например, заполучить внимание пользователя на максимальный срок, а не кратковременно, детальнее подбирая аудиторию. То есть нужно делать все аккуратно и не торопясь зато с максимальной выгодой и профитом.

Каждый из разновидностей имеет свои и плюсы и минусы. Если раскрутка нужна не делая затрат, понимайте что это только долгосрочное планирование. Хотя не исключено что и здесь нужно будет вложить какие-то деньги. Для максимальной автоматизации процессов раскрутки необходимо будет использовать различные сервисы и программы. Так вы будите экономить собственное время.

Способы завлечения аудитории:

Непрямой контакт. Данный вид подразумевает связь через посредников, паблики, группы, блогеров со схожей тематикой, где вас будут упоминать только в позитивном русле. Результат от данного направления обычно не сильно большой. Не расходуйте на него большие деньги на старте работ. Куда более продуктивный метод, будет найти группу или сообщество с целевой для вас аудиторией и приобрести рекламу у них. Обязательно спрашивайте статистику, что бы понимать ситуацию и адекватность ценника. Прямой контакт - это использование набора массы подписчиков. Общаясь по имени вы сможете удержать внимание пользователя. Но рассылать пригласительные письма в ручную как бы не очень здорово. Для этого используйте специальные сервисы и рассылайте приглашения шаблонно, но при этом обращаясь к человеку по имени, а не на (ты) или (вы). Сервисы так же соберут базу активных пользователей кому слать сообщения. Есть еще Фоновая реклама. Сюда относят баннеры и мелкие размещения на разных ресурсах. Стоит она достаточно дешево, но и эффективность у нее минимальна. Вы можете заняться подбором площадок в ручную и сделать эффект максимально продуктивным. Есть сервисы где можно заказать данный вид рекламы и чаще всего там нужно платить конкретно за клик, что не очень затратно, а средства используются рационально.

Из всего вышеперечисленного можно сформировать свою авторскую стратеги. И кто знает, может именно вы наедете золотой ключик к серам подписчиков.

Лучшие стратегии для продвижения

Здесь все очень не просто, но с другой стороны не очень и сложно. Стратегия не может быть одна на все тематики и соц .сети, это очень индивидуально. Предположив что вы только начинаете и космических бюджетов у вас нет, можно предложить следующие.

Максимально быстрая наработка фундамента аудитории и поддержание прямого контакта с ними. Такая смесь агрессивного и долгосрочного. Сначала используйте приложения и набирайте как можно больше подписчиков, после мастерите контент и развивайте общение с аудиторией. Если показатели не падают передерживайтесь данной стратегии. Если всё-таки показатели пойдут в низ, используйте агрессивный способ, что бы укрепить фундамент. Тренды околотематические. Жесткий и агрессивный рост. Нужно искать не заезжинные тренды и интегрировать их в свой контент или полностью им отдаться. Старайтесь быстро создавать контент разных трендов и хайповать. Переходите с тренда на тренд пока не сформируется ваш сегмент и вы сможете диктовать свои правила.

Сервисы, которые пригодятся и заберут рутину на себя.

Для автоматизации рутинных процессов в соц.сетях можно использовать:

Бробот Собот

Конкретно для Инстаграм можно использовать:

Tooligram SocialKit

Для уверенной и продуктивной работы вам понадобятся качественные прокси.