Как удалить IP-адрес из спам-баз?

Под спамом принято понимать различные маркетинговые рассылки, на которые пользователь не давал своего согласия. Проблема усугубляется тем, что, кроме информационного мусора, такие рассылки могут содержать вирусы, трояны и прочие вредоносные программы, способные уничтожать файлы, красть персональную информацию и выполнять другие противоправные действия. Чтобы обезопасить добропорядочного потребителя от подобных сюрпризов, создаются специальные базы, куда заносятся IP адреса наиболее активных спамеров, замеченных в массовой рассылке рекламы или вредоносного ПО. Практически все почтовые службы в настоящее время используют антиспам фильтры для отделения нормальной корреспонденции от спамовых рассылок.

Как формируются спам базы

Сбор адресов происходит преимущественно путем отслеживания подозрительной активности: если с какого-то ай-пи происходит массовая рассылка писем, то велика вероятность попадания такого адреса в одну из спам баз. Блокировка может происходить также по жалобам пользователей, получающих рассылки, на которые они не подписывались.

Почтовая система проверяет IP адреса, с которых приходят письма, и помечает их как спам, в случае обнаружения адреса отправителя в одной из баз. В зависимости от правил и алгоритма почтового сервиса, такие письма помещаются в специальную папку либо удаляются совсем. В папку «Входящие» такие послания не попадают, что избавляет ящики от переполнения спамом, а пользователей — от пустой траты времени и нервов.

Какие спам базы бывают

Условно их можно разделить на две категории:

Публичные — созданные почтовыми сервисами, с охватом всех пользователей. Попадание адреса в такую базу будет означать, что отправленные с него письма до получателя доходить не будут. Частные — созданные компаниями или отдельными пользователями для блокировки корреспонденции, приходящей с определенных адресов. При добавлении в черный список отправителя надоедливых рассылок, его письма будут автоматически помечаться определенной меткой.

Базы бывают двух типов: открытые и закрытые. У многих почтовых провайдеров существуют собственные спам базы, информацию о которых они не раскрывают: например, Gmail держит в секрете свои списки заблокированных адресов. Но многие исследователи, на основе своих наблюдений, приходят к выводу, что большинство почтовиков активно пользуются популярной спам базой с открытым доступом The Spamhaus Project — в ней содержится почти две трети ай-пи, которые они блокируют.

Другие крупные спам-базы с открытым доступом:

Sender Score;

SpamCop;

SURBL;

URIBL.

Некоторые из них позволяют проводить проверку сайта не только по ай-пи, но и по названию домена.

Последствия внесения в спам базу

Письма пользователя, чей адрес попал в спам базу, доходить до адресата не будут. Но этим неприятности для владельца заблокированного ай-пи не ограничиваются.

Проблемы могут возникнуть также при:

оплате в интернет-магазине кредитной картой;

поиске информации в Google и/или Yandex.

Заявку на внесение оплаты с подозрительного ай-пи иногда направляют на проверку, но чаще всего отклоняют. Эти меры направлены на защиту интернет-магазинов от мошенников, которые воруют данные кредитных карт, а потом используют их для платежей.

При поиске в гугл или яндексе владельцу подозрительного адреса придется постоянно вводить капчу, в качестве подтверждения, что каждый запрос отправлен реальным человеком, а не роботом.

Причины случайной блокировки

Можно только порадоваться, когда в черные списки попадают любители агрессивных рассылок, но иногда случается, что блокируется адрес пользователя, который никогда никакими рассылками не занимался.

Причины блокировки могут быть разные, но самая вероятная из них, что с данного адреса ранее производилась рассылка. При этом нет никакой разницы, какого типа этот адрес: с одинаковым успехом блокируются как статические, так и динамические. Статический адрес мог раньше принадлежать какому-нибудь спамеру, а с динамического — производилась массовая рассылка до того, как он вам достался при очередном выходе в сеть.

Другие причины занесения: зафиксированная роботами вирусная активность на сайте или компьютере пользователя. Существует риск пополнить черный список при отсутствии защиты от хакерских атак — если о повышенной уязвимости такого веб ресурса становится известно.

Как избежать попадания в спам базу при e-mail рассылке

Чтобы не попасть в черные списки при рассылке электронных писем, самое главное, нужно отправлять письма только тем пользователям, которые на эту рассылку подписались. Но, к сожалению, это не всегда является гарантией того, что вы в один прекрасный день не окажетесь заблокированы — есть опасность попасть в одну из «ловушек». Например, у каждого почтового провайдера есть список ящиков, которыми владельцы давно не пользовались. Потому, если вдруг на него с определенного ай-пи начинает активно приходить корреспонденция, с большой вероятностью это означает, что отправитель — спамер. Адрес отправителя заносится в черные списки и его письма перестают доходить до других адресатов.

Чтобы избежать попадания в такую «ловушку», необходимо компаниям, использующим в работе рассылки, регулярно проверять свои клиентские базы и удалять из них уже несуществующие адреса и почтовые ящики, которыми давно не пользовались. Для этой цели существуют специальные инструменты, например, Mailvalidator или Bounceless.

Следует периодически отсылать своим клиентам запрос с просьбой подтвердить подписку на рассылку — это позволит отсеять пользователей, которые забыли о существовании своего ящика. Повторные запросы помогут также избежать жалоб со стороны неадекватных клиентов, которые подписываются на рассылку, а потом, когда она им надоедает, не отписываются, а начинают жаловаться на спам.

Проверка и удаление

Регулярно нужно проверять репутацию, если вы занимаетесь е-мейл маркетингом, а также в случае взлома вашего сайта — его могли использовать мошенники для злостной рассылки спама или вредоносного ПО. Рассмотрим, как можно проверить и удалить свой ай-пи на примере использования Spamhaus.

Сервис Spamhaus.org относится к числу наиболее популярных инструментов для удаления IP адреса из спам базы. Сразу после перехода на сервис, вы увидите результат: если ваш ай-пи находится в черном списке, он будет выделен красным. При этом пользователь получит ссылку, при переходе по которой сможет узнать причину блокировки.

После перехода по такой ссылке нужно нажать на кнопку «Remove an IP...», затем поставить галочку на пункте, подтверждающем, что вы согласны с условиями.

Далее появится форма для удаления ай-пи адреса из черного списка, где последовательно необходимо ввести данные:

IP, который вы хотите разблокировать;

рабочий е-мейл;

страна, к которой ай-пи адрес относится;

тип IP (статический или динамический);

принадлежность IP адреса (сервер почты/ПК).

После ввода требуемых данных нужно заполнить капчу и нажать на «Submit». Далее необходимо подождать несколько часов, пока введенные данные обработаются и обновятся, затем проверить свой ай-пи заново. В большинстве случаев рассмотренный способ приводит к положительному результату и IP-адрес удаляется из спам базы.

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