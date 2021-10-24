Прокси для Viber (Вайбер)

Viber - это лидирующий по популярности мессенджер на территории России, Украины и не только. Его используют как для частных целей так и для бизнеса (используется крупными брендами, в частности UniStream использует вайбер для оповещения своих клиентов). Использование мессенджеров в наше время очень упрощает жизнь. Вы только вспомните как 10 лет назад вы могли только писать СМС со своего мобильного телефона.

Чем же могут быть полезны прокси для Viber и что с ними делать?

Прокси могут развязать вам руки в некоторых направлениях работы. Вы можете вести сразу десятки аккаунтов и не переживать о бане или ограничениях. Можно делать рассылку по чатам, сообществам, да и просто по базе номеров телефонов собственных клиентов.

Продажи нужны всем, Вайбер может существенно их поднять как раз таки с помощью рассылок по базам как своим так и покупным. Но вы можете столкнуться со следующими проблемами:

Заблокированные номера которые зарегистрированы на один IP- адрес.

Блокировка IP- адреса для предотвращения рассылки информации с одинаковым содержанием.

Администратор сети или сам провайдер блокирует доступ к серверам Вайбер.

Используя прокси для Вайбер можно решить все эти проблемы. Типы соединения HTTPS или SOCKS могут применятся дополнительными программами которые автоматизируют часть работы или работу в целом с данным мессенджером. Через SOCKS в частности может осуществляться:

Автоматизированная рассылка уведомлений по базам тел.номеров. (IP-адрес + номер телефона).

Создание новых чатов или сообществ с необходимым контентом.

Немного подробнее о протоколах соединения.

Наиболее распространенная версия протокола это HTTP/HTTPS. В случае с НТТР это самый простой протокол он незащищенный, а HTTPS уже защищенный. Экономия трафика может быть осуществлена с помощью использования прокси по этим двум протоколам. Кеширование трафика полное или частичное происходит на прокси-сервере и предоставляется пользователю при повторном запросе. По этим двум типам соединения также без проблем обеспечивается базовая анонимность.

SOCKS в свою очередь могут обеспечить более высокую скорость интернета , а также анонимность на более высоком уровне. Все выглядит так как будь то вы работаете с Viber на прямую.

Нельзя не упомянуть что прокси HTTP/HTTPS заточены под работу через браузер, SOCKS же под большое количество протоколов. HTTP/HTTPS в чистом виде не поддерживаются мобильным приложением Вайбер.

Настоятельно рекомендуем Вам не использовать для работы с Viber бесплатные прокси. Так как риск быть заблокированным увеличивается в разы. Лучшим вариантом для использования будет персональные прокси.

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