Мобильные прокси - это программно-технический комплекс, который выполняет роль посредника, используя мобильный интернет.

Если говорить проще - это прокси, которые используют для работы мобильный интернет и IP-адреса мобильных операторов GSM связи. Поколение радиосвязи в данном случае может быть 3G, 4G, 5G или LTE (Long Term Evolution). Считается, что IP-адреса которые принадлежат мобильным операторам сотовой связи, наименее подвержены разного вида блокировкам и вызывают к себе больше доверия. Мобильные прокси динамические, а это значит, что настроив прокси на выходе вы будете иметь в пользовании тысячи IP-адресов, которые будут ротироваться по заданному вами времени или по специальной ссылке при переходе по ней, а так же посредством API.

Прокси LTE являются анонимными /элитными, и как прокси не определяются.

Мы не эмулируем и не используем виртуализации мобильных прокси. Предоставляются только настоящие мобильные прокси 3G/4G/5G от GSM-оператора!

