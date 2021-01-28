Прокси-сервера для Яндекс каталога

Профессионально занимаетесь продвижением сайтов и хотели бы ускорить процесс парсинга Яндекс.Каталога для оптимизации работы? Использование качественного прокси-сервера позволит сделать парсинг максимально простым занятием! Наш сайт предлагает доступ к десяткам различных прокси, работоспособность которых гарантирована. Вы можете выбрать интересующую вас локацию (например, США, страны СНГ, Европы или Азии), после чего оплатить доступ к необходимому количеству выделенных IP-адресов. Никаких дополнительных платежей или ограничений – максимум удобства для вашей работы!

Лучшее решение, которое сэкономит ваше время!

Использование нескольких выделенных IP-адресов позволит избежать ряда проблем, связанных с блокировкой доступа к сервисам Яндекс из-за подозрительной активности. Помимо этого, наши прокси имеют ряд уникальных преимуществ, которые сделают вашу работу ещё более комфортной:

доступность различных локаций и тысяч «белых» IP-адресов;

простота запуска и использования прокси для парсинга Яндекс.Каталога;

кроссплатформенность, доступность серверов в режиме 24/7;

абсолютная анонимность работы с любыми онлайн-сервисами.

При активированном прокси весь траффик (как входящий, так и исходящий) будет проходить через специальный сервер. Следовательно, никаких следов (например, посещения определённых сайтов или парсинга с помощью Яндекс.Каталога) у вашего провайдера или системного администратора не будет.

Все прокси-сервера, которые представлены на нашем сайте, являются анонимными, приватными и не состоят в «черных списках» сервисов Яндекса. Вы сможете производить парсинг интересующих вас сайтов без каких-либо ограничений. Кроме того, необходимость ввода капчи будет фактически исключена. Однако стоит помнить о лимите запросов с одного IP-адреса – именно поэтому мы рекомендуем приобретать сразу несколько приватных адресов с различными локациями (фактическим местоположением) каждого из них.

Для заказа нужного количества IP-адресов достаточно указать интересующее местоположение серверов. Оформляйте покупку прямо на нашем сайте – мы уверены, цены вас приятно удивят!

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