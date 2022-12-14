Антидетект браузер Incogniton

В нынешних реалиях крупные преступления далеко ушли от привычных сцен со скоростными автомобильными погонями. Вместо этого они совершаются блестящим, но тем не менее зловещим умом из комфортабельных жилищ, полностью оборудованных новейшим цифровым оборудованием.

Хакеры представляют наибольшую угрозу для вашей кибербезопасности, поэтому вы должны принять меры для защиты себя и своей личной информации. Incogniton поможет вам в этом.

Что такое Incogniton?

Incogniton — это браузер с защитой от обнаружения, обеспечивающий виртуальную анонимность в сети и максимальную конфиденциальность данных. Данный инструмент имеет один бесплатный и три платных тарифных плана и рекомендуется всем, кто серьезно относится к кибербезопасности и конфиденциальности данных.

Как работает Incogniton?

Incogniton работает аналогично прокси-серверу или VPN в том смысле, что он маскирует вашу онлайн-активность. Однако механизм его выбора отличается от двух упомянутых выше инструментов.

Браузер Incogniton изменяет ваш цифровой отпечаток таким образом, что ваши следы данных полностью вводят в заблуждение любой онлайн ресурс или службу, которые пытаются отслеживать ваши следы.

Подобно реальным отпечаткам пальцев, ваш веб-браузер создает цифровой отпечаток или личность, связанную с вашим онлайн-профилем. Этот идентификатор включает такие элементы, как ваш IP-адрес, версию браузера и версию ОС.

Incogniton скрывает ваш настоящий цифровой отпечаток и предоставляет вам несколько прокси-профилей, которые служат поддельными онлайн-личностями, делая вас практически анонимным в процессе работы.

Особенности Incogniton

Такой мощный инструмент имеет несколько функций, которые делают его полезным для пользователей. Вот две из его наиболее примечательных особенностей:

1. Несколько профилей

С Incogniton вы не ограничены одним онлайн-профилем, который предоставляет вам обычный браузер.

Бесплатный тарифный план Incogniton включает возможность создания 10 профилей браузера. Платные тарифные планы предполагают возможность создания до 500 уникальных профилей браузера, что делает его идеальным выбором для отдельных лиц и команд.

2. Доступ по API

Разработчики сочтут Incogniton удобным для своих прорывных проектов, поскольку его расширенный API поддерживает множество интеграций для обеспечения конфиденциальности данных и киберанонимности.

Сферы использования Incogniton

Антидетект браузер Incogniton полезен в различных сферах деятельности, в том числе:

Реклама в социальных сетях

В данной сфере вы можете использовать инструмент, чтобы увеличить охват, делиться профилями в командах, автоматизировать задачи браузера и избегать банов.

Электронная коммерция

Incogniton применим в электронной комерции, поскольку позволяет управлять несколькими профилями магазина и создавать несколько профилей браузера одним щелчком мыши.

Сравнение цен

С помощью Incognition пользователи могут одновременно управлять несколькими каналами привлечения, быстро настраивать новые учетные записи, сотрудничать с командами и автоматизировать различные процессы.

Кибербезопасность

Чаще всего кибербезопасность является основной причиной для использования Incogniton. С его помощью вы можете безопасно просматривать веб-страницы, зная, что третьи стороны не собирают ваши данные для продажи их тому, кто предложит самую высокую цену.

Почему вы должны стремиться быть инкогнито

Интернет переполнен вредоносными составляющими, рекламными спамерами и иным “мутным“ содержанием, поэтому вам необходимо комплексное решение, которое не поставит под угрозу ваши данные в Интернете.

Не все программы могут сделать это эффективно. Например, некоторые инструменты могут скрывать ваш IP-адрес, но оставлять тип вашего браузера и версию ОС видимыми для всех. Другое онлайн-программное обеспечение может помочь защитить вашу историю посещенных страниц, но частично выставлять некоторые элементы данных на показ.

Антидетект браузер Incogniton зарекомендовал себя как идеальное решение для обхода этих ограничений.

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