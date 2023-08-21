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Программа WebHarvy

Программа WebHarvy

Web scraping — технология, позволяющая в автоматическом режиме выполнять сбор различных данных с интернет-ресурсов. В русскоязычном сегменте интернета этот процесс обычно называют парсингом. С его помощью можно собирать, сортировать и сохранять данные по заданным параметрам с форумов, социальных сетей, сайтов, интернет-магазинов, результатов поисковой выдачи.

Парсинг используется для сбора данных и анализа информации о конкурентах, анализа собственных web-ресурсов, мониторинга и A/B-тестирования продуктов, выборки данных по определенным параметрам и многого другого. В качестве инструмента можно использовать облачные (SaaS-решения) сервисы или локальное программное обеспечение. WebHarvy — это программа для автоматизированного парсинга интернет-страниц.

Описание программы

Обзор программы WebHarvy

WebHarvy — программное обеспечение, предназначенное для парсинга и граббинга. К отличительным особенностям программы можно отнести простоту и функциональность. В распоряжении пользователя оказывается большое количество различных инструментов, объединенных в удобном графическом интерфейсе.

Для работы с ПО не требуется специальных знаний и умения обращаться с командной строкой — весь функционал распределен по элементам управления, взаимодействие с которым происходит с помощью мыши. В самой программе есть подробная онлайн-справка, рассказывающая о всех особенностях ее использования. Помимо этого, на официальном сайте доступны несколько разделов, посвященных настройке и работе программы, а также пошаговые руководства.

Единственным недостатком для русскоговорящего пользователя будет то, что и онлайн-справка, и размещенные на сайте материалы, представлены только на английском языке. Впрочем, интерфейс программы — тоже на английском. Но не стоит пугаться, он содержит всего несколько вкладок и выпадающих списков, так что их можно без труда запомнить, даже не изучая иностранный язык.

Отдельно стоить отметить штатную поддержку прокси-серверов — достаточно ввести параметры перенаправления и приложение будет выполнять Web scraping, используя для выхода в сеть proxy-server. При этом проксирование будет актуально только для инструментов парсинга, а встроенный браузер продолжит использовать настройки операционной системы — то есть, выходить в сеть с обычным IP-адресом.

Возможности программы

Обзор программы WebHarvy

Штатный браузер позволяет выполнять все действия в одном окне, не используя дополнительных программ и лишних операций, которые были бы неизбежны при работе со сторонними браузерами. Вместо этого в приложении используется модель, в которой большую часть операций можно выполнять с использованием мыши — сами разработчики позиционируют это как неоспоримое преимущество WebHarvy. С ними сложно спорить, так как простой и понятный интерфейс позволяет выполнять огромное количество различных задач, не углубляясь в изучение сотен пунктов и подпунктов элементов управления, присущих другим решениям для парсинга.

Поддержка VPN и прокси-серверов на уровне самой программы — это важное преимущество. Парсинг данных находится в серой зоне законодательства. Несмотря на то, что вся собираемая информация размещена в открытом доступе, остается очень много нюансов, таких как авторское право, персональные данные, теоретически возможное снижение производительности веб-ресурса на время парсинга. Реализована возможность использовать как один прокси-сервер, так и управлять списком прокси-серверов.

Возможности программы довольно широки, среди основных можно выделить следующие:

  1. Поддержка ключевых слов — автоматизация работы программы с использованием ключевых слов.
  2. Поддержка многостраничности — если нужные данные расположены на нескольких страницах, например, результаты поисковой выдачи или какие-то списки, программа без проблем соберет данные. Для этого достаточно указать ей ссылку перехода на следующую страницу и она обработает их все.
  3. Поддержка JavaScript — при необходимости вы можете использовать собственный код для взаимодействия с объектами страниц, вызова функций JavaScript, изменения DOM.
  4. Работа с изображениями — можно парсить и сохранять изображения в пакетном режиме, что очень упрощает работу с картинками.

Программа поддерживает автоматизацию рутинных действий, которые могут понадобиться для полноценного парсинга. Как мы уже упомянули выше, WebHarvy может самостоятельно переходить по многостраничным спискам, а также прокручивать страницы на определенный уровень, открывать всплывающие окна.

Также можно автоматизировать работу с обычными и выпадающими списками — программа будет самостоятельно выбирать указанные пункты. Ввод заранее определенного текста в поля, переход по ссылкам и многое другое. Возможности автоматизации по-настоящему хороши — разработчики потрудились на славу.

Все собранные данные можно сохранять в разных форматах, подходящих для дальнейшей обработки. К примеру, их можно сразу экспортировать в базы данных SQL — что является несомненным плюсом. Помимо этого, для хранения собранного контента доступны такие форматы как CSV, TSV, XML, а также Excel и JSON.

Умное распознавание шаблонов — программа может самостоятельно распознавать часто встречающиеся на интернет-страницах шаблоны. К ним относятся адреса, имена, email, расценки и так далее. Для автоматического сбора таких данных не требуется никакой предварительной настройки.

Схема распространения

Приложение распространяется на платной основе, но разработчики предоставляют для тестирования бесплатную версию с 15-ти дневным пробным периодом и урезанным функционалом — ее можно скачать на официальном сайте. После окончания пробного периода, если вы хотите использовать приложение и дальше, его будет необходимо купить.

Лицензия приобретается на 1 год, и помимо разблокировки всех возможностей, включает в себя бесплатные обновления и техническую поддержку по электронной почте на период действия лицензии. Стоимость варьируется от 129$ за одного пользователя, до 699$ за неограниченное количество пользователей. Кроме этого доступны лицензии на 2,3 и 4 пользователя, за 219$, 299$ и 359$, соответственно.

Краткие итоги

Благодаря простому интерфейсу и широким возможностям, программа хорошо подойдет как начинающим пользователям, так и тем, кто хочет получить эффективный и современный инструмент для парсинга. Для ознакомления разработчики предоставляют версию с 15-дневным пробным периодом и ограниченным функционалом.

Приложение поддерживает разные форматы для сохранения данных, включая экспорт в базы SQL и позволяет автоматизировать большинство рутинных процессов. Работа и настройка сценариев ведется из штатного браузера программы, с применением мыши. Для полноценного использования необходимо приобрести годовую лицензию, включающую в себя, помимо разблокировки полного функционала, обновления и техническую поддержку.

Купить качественные прокси для WebHarvy можно на нашем сайте.

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